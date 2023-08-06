中国或在全球多地建设海军基地 30年内能与美国平起平坐？

来源：美国之音

作者：薛小山

美国威廉玛丽学院(College of William and Mary)的研究机构“援助数据”(AidData)最新发布的研究报告预测了未来2-5年内最有可能建成中国海外海军基地的八个地点。它们分别是：斯里兰卡的汉班托塔(Hambantota)、赤道几内亚的巴塔(Bata)、巴基斯坦的瓜达尔(Gwadar)、喀麦隆的克里比(Kribi)、柬埔寨的云朗(Ream)、瓦努阿图的卢甘维尔(Luganville)、莫桑比克的纳卡拉(Nacala)和毛里塔尼亚的努瓦克肖特(Nouakchott)。

该报告搜集了2000年至2021年间由中国国有实体向低收入和中等收入国家提供资金并在2000年至2023年间实施的港口和基础设施建设项目，一共涵盖46个国家中78个港口的123个海港项目，总价值达299亿美元。

除了投资水平，本次研究考虑的其他衡量标准还包括战略位置，港口规模和水深，北京与潜在东道国的关系（例如在联合国大会中的投票一致性等），并结合卫星图像和地理空间测绘技术进行分析。

该报告的第一作者、“援助数据”项目的合作与传播总监亚历山大·伍利(Alexander Wooley)对美国之音表示，“能够展示中国全球港口融资和建设项目的全球性质非常有用，这个全球数据集使我们能够拥有鸟瞰视野(bird’s eye view)。我们在本次项目中设身处地的从北京的角度思考，关于未来是否以及在何处设立海外海军基地，可以考虑的选择范围是什么。”

出奇不意，中国在西非港口投资“惊人”

根据AidData的数据，斯里兰卡的汉班托塔港是中国未来海外基地的首选地点。这是中国拥有高达21.9亿美元的最大港口投资，而且由北京直接控制该设施。前八个候选地中，还有四个位于非洲，与“一带一路”有密切关系。

伍利指出，“令我们感到惊讶的是西非和中非地区港口的密集度。我们预想到在印度洋沿岸地区的港口，这也是中国的明确优先事项。但我们没预料到中国在大西洋地区会有如此程度的投资。”

伍利和该报告的另一作者、“援助数据”研究员张升（Sheng Zhang, 音译）7月27日在外交政策(Foreign Policy)撰文指出，超过一半的候选地点确实与印太地区有关。对中国而言，在西太平洋排挤或包抄美国向来是当务之急，挑战美国、印度等“四方安全对话”(QUAD)国家在印度洋的地位也是重要目标。

另一方面，中国的港口运营商在非洲大西洋一侧比在印度洋更加活跃。从毛里塔尼亚向南绕过西非，穿过几内亚湾，到达喀麦隆、安哥拉和加蓬，中国一路都在建设港口。报告认为，这对于一支15年前才学会在遥远海域开展任务（如在亚丁湾的反海盗行动）的中国海军而言，在西非或中非建立基地将是一项大胆的举动。

“位于大西洋的基地将使中国海军相对靠近欧洲、直布罗陀海峡和重要的跨大西洋航线，但这种向大西洋的转变与现状相悖。”伍利说。

他担心，由于美国近年来一直专注于印太地区，包括成立澳英美三边安全伙伴关系AUKUS，加强了与印度的后勤联系，重返菲律宾和所罗门群岛，并与巴布亚新几内亚深化防务合作，“中国海军在大西洋建立基地将打乱美国和欧洲的海军计划，迫使规划者回到起步阶段。”

理查森上将：中国有可能会在西半球设立基地

在美国“后院”的加勒比和拉丁美洲地区，约有20个国家参与“一带一路“项目。AidData的研究提及，中国大力投资古巴、委内瑞拉、安提瓜和巴布达、巴西、巴拿马运河等地的港口和基础设施。

美国南方司令部司令、陆军上将劳拉·理查森(Laura Richardson)8月4日在华盛顿智库国际战略研究中心(CSIS)举办的活动上回答美国之音记者提问时表示，中国未来有可能在西半球建立军事基地。

她指出，以深水港为例，巴拿马运河沿岸就有五家中国国有企业，中国可将其用于双重用途，不仅仅是民用，还有军事用途。

“为什么在中国大陆在常规核力量增幅最大的情况下，要在这个地区进行这样的投资呢？我很对此非常担心。巴拿马运河对全球经济意味着什么？”她反问。

理查森表示，在美国南方司令部所涉及的另一条战略要道是麦哲伦海峡，中国也在这条水道以及沿线地区建设能力。

“我担心中国将其用于军事目的，在西半球目前还没有中国的基地，但我认为通过‘一带一路”’的所有关键基础设施投资，中国有朝一日可能会建立基地。”她说。

本世纪中叶，中国海外基地会否赶超美国？

目前，美国在全球80个国家及地区拥有约750个军事基地。中国的唯一一个海外海军基地位于非洲东北岸的吉布提共和国。

美国智库兰德公司去年12月发布报告指出，如果中国下定决心，可以在未来20年内发展出全球基地网络。

AidData的研究报告指出, 中国主导着商业海域，它是每年新建商船的前三大制造国之一，拥有世界第二大的商船船队。世界上十个最繁忙的民用港口中有七个位于中国。中国还拥有约1.7万艘海外渔船，并建造了全球大部分的商业岸线基础设施，包括96％的货运集装箱和80％以上的港口起重机。

研究指出，中国海上资产拥有军民两用的特点，在投射能力方面正在赶超美国，以建造战舰的速度来建造各种补给舰，而且中国并未加入任何海外军事联盟，所有这些因素都会促使北京将发展海外基地列为更优先事项。

此外，到2030年，中国可能拥有多达五艘大型航空母舰，这将是一项昂贵的投资，其目标显然是进行可持续的海外海上行动，让中国海军得与美国海军等进行正面交锋。

“在短期内，中国不太可能在所有八个地点设立基地。但我们可能会看到基地数量的逐步增长，首先是在印度洋和太平洋地区，然后是大西洋，可能还会扩展到更远的地区。”报告的作者之一伍利说。

霍尔姆斯：中国海外基地值得警惕但不足为惧

美国海军战争学院海洋策略教授詹姆斯·霍尔姆斯(James R. Holmes)对美国之音表示，十多年来，海军界一直在争论中国是否正在组建“珍珠链”(string of pearls)，即海军基地（“珍珠链”战略最早由美国博思艾伦咨询公司在2004年提出）。

“如果北京选择付诸这一战略，那么与沿海国家的接触为中国创造了建设海军基地的选择。中国希望到本世纪中叶成为与我们相当的全球海上强国。中国研读了马汉(Alfred Thayer Mahan)的著作，而马汉将海军基地视为海权(sea power)链条中的三个环节之一，另外两个是海上通道和国内工业。中国已经完成了前两个环节，并正在努力完成第三个，实现其海上霸权的目标。 ”

霍尔姆斯指出，如果中国在上述八个港口都建成基地，将扩大其在印度洋的足迹，包括通往波斯湾的重要通道，并扩展到大西洋，但是如果有朝一日爆发战争，这些基地的战时功能可能有限。

“当中国的债务陷阱外交变得越来越明显时，我怀疑任何沿海国家会允许解放军海军建造类似横须贺或佐世保这样可供战争使用的完整海军基地。中国没有占领潜在的东道国，这意味着它不会拥有像20世纪四五十年代美国在日本享有的自由。我的猜测是，任何中国基地都将比吉布提的现有基地更加简陋。”

AidData的伍利则建议，美国和西方不必对中国开设海外基地过度反应，以防中国以此作为进一步扩张的借口。

“每个情况都应该根据其自身的优势进行评估，”他说，“中国在过去20年里一直在非洲、南太平洋和拉丁美洲等许多西方较少关注的地区进行耐心的投资和建立关系。现在西方开始赶上，但中国已经在战略上占得巨大先机。”