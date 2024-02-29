一叶落知天下秋 褪色的钢琴梦折射出中国中产阶层的囊中羞涩

来源：彭博社

不再是财富和社会地位的体现，钢琴对中国中产阶层家庭正在失去吸引力。

本着“把钱花在刀刃上”的想法，Rosie停掉了女儿的钢琴课。因为疫情的关系，她原本在一家旅行社组织出境游的工作收入寥寥，而在银行工作的丈夫则在金融业减薪潮席卷下近两年收入减少了一半。“经济环境不好，挣钱越来越难，”只愿意透露英文名的Rosie选择为女儿的钢琴学习按下休止符。

这只是中国钢琴消费缩水的一个侧影。1月，中国最大的钢琴制造商——上市公司珠江钢琴预警2023年净利润同比下降逾九成。另一家上市的海伦钢琴则预计录得全年净亏损。产量方面，财经报道称去年钢琴总产量下降到约19万架，较四年前已经“腰斩”。在经济放缓、楼市、股市持续冲击居民财富的背景下，钢琴等大件消费受到拖累，行业好景不再。

西南财经大学和蚂蚁集团研究院等去年所做的一项调查显示，一项衡量家庭财富和收入的指标连续三个季度走低；同时，认为2024年经济前景会恶化的家庭比例由一季度的13%上升至22%。“跟汽车和家用电器等其他耐用品一样，钢琴的销售也受到收入预期和财富效应的影响。”澳新银行高级中国策略师邢兆鹏表示。

除了家庭财富的考量，人口下降、艺术特长生改革以及弘扬传统文化等其它因素，也令钢琴行业难返巅峰。

曾经爱过

中国人对钢琴的热爱可以追溯到几十年前。在20世纪60年代，这种乐器曾被认为是资产阶级的象征。但随着改革开放，钢琴成为中产阶层负担得起的“奢侈品”。中国长期以来也通过教育政策鼓励音乐素养的培养，部分通过高级别的钢琴艺术等级考试的学生甚至有机会在竞争激烈的高考中获得加分，钢琴演奏与教育成功之间有了一定的联系，普及率快速上升。不过这些激励措施近年来陆续取消。

2000年以来，随着居民收入增加，中产阶层迅速扩大，学习钢琴不再是一项大的负担。这期间中国出品了包括《钢的琴》在内的很多部关于钢琴的电影，显示出中国家庭对钢琴的喜爱。新华社报道援引行业组织中国乐器协会会长王世成在今年1月底的新闻发布会上称，到2019年中国钢琴年产销量达到39万架、占全球市场份额的75%。

王世成并指出，从2020年下半年开始，受多种外部叠加因素影响，致使钢琴产销量明显下滑，“既有周期性因素，也有大环境的影响。”该组织拒绝了彭博的采访和提供过去几年钢琴产量数据的请求。

彭博新闻社2月初参观的北京一家琴行里，一些钢琴在打七折出售，但仍空无一人。一位姓唐的店员表示：“我在这个行业工作了10多年，从来没有见过这么大的折扣。”他补充说，2023年的销售情况比疫情期间还要糟糕。

财富缩水

就业市场黯淡叠加房地产持续低迷给中国中产阶层带来了压力。彭博经济研究估计，房价每下跌5%，住房相关的财富总计损失19万亿元人民币（2.7万亿美元）。“居民知道房价下跌对他们的财富造成了非常负面的影响，这当然会对他们的情绪产生负面影响。”法国外贸银行首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero对彭博表示。

经济低迷迫使许多中国家庭重新考虑他们在孩子教育上的投入重点，包括上哪类课外培训班、投入多少成本是可接受的。

“这是浪费时间，浪费钱。”在北京一家出版社工作的Lucy Cheng说，从三年前花费4万多元为儿子买了一架雅马哈钢琴开始，叠加每周一对一的课时费等，她的花费已达到约9万元，但并没有培养出孩子对钢琴的兴趣。去年在某科技巨头工作的丈夫被降薪，双重考虑之下放弃钢琴成了Cheng显而易见的选择。

钢琴教师也感受到了这波寒潮。在北京一家琴行授课的刘婷婷说，在疫情前，她每周六有多达12节课，去年这一数字降至4节左右。“家长倾向于购买小的课包，其中一些人一旦上完课就不会续课了。”她说。

财富缩水之外，中国的人口出生率已经连续七年下降，也是钢琴销量下滑的重要因素。

“买钢琴的都是刚开始学的人，新学生没有了，钢琴的销量就没有了。”家在北京的资深钢琴教师林静说，疫情之后很多家庭收入降低，考虑到买琴和学琴的成本高昂，而且孩子不是这块料的话，学几年对升学和就业难有帮助，一些本来考虑让孩子学钢琴的家长干脆放弃了尝试。此外，现在很多年轻人都不生孩子，孩子越来也少，学钢琴的人自然少了。

事由多因

还有一个因素不可忽略，中国对艺术类特长生加分项目的改革，也令家长们对艺术类培养的热情降温。随着能达到钢琴10级的学生越来越多，2015年起中国取消了体育、艺术特长生加分项目；2021年再度发文称2024年起高校艺术团不再从高校招生环节选拔，改为从在校生中遴选培养。科学创新、体育等成为国家对中小学教育更为鼓励的培养方向。

近些年对传统文化的弘扬也部分影响了中国家长们的选择。中国国家主席习近平一直呼吁中国人“坚定文化自信，建设社会主义文化强国”，保留中国的“文化基因”。越来越多的父母开始让他们的孩子学习传统乐器，比如有2000年历史的中国传统乐器古筝。

学业压力是Rosie选择让女儿放弃钢琴学习的另一个重要因素。“孩子学业压力增加，需要把更多时间用在学科学习上，”她说，“如果最后保留一至两个兴趣班的话，我会选择一个体育项目，和一个孩子自己真正热爱的项目。”

中国家庭可能正在放弃学习钢琴，但他们对这种乐器的欣赏并没有完全消失。毕竟，忍受自己的孩子敲琴键是一回事，听一位艺术大师的钢琴表演完全是另一回事。北京出生的格莱美奖得主王羽佳去年在中国主要城市的演出座无虚席。

急速滑坡后钢琴市场将有望迎来止跌企稳；中国乐器协会预计，未来几年钢琴年产量最终将稳定在20万至25万架。一些父母也没准备完全放弃。Cheng的儿子即将停止学琴，但在卖掉她的雅马哈之前，她仍然希望三岁的女儿尝试一下这种乐器。

“看看她是否喜欢弹钢琴，”Cheng说，“如果不喜欢，我可能会卖掉钢琴，实在是太占地方。”