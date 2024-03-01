泰国政府为何在大麻政策上发生转变？

来源：香港中通社

作者： 关秀英

泰国卫生部长崇南2月29日表示，该国将在今年底前禁止消遣用大麻，但会继续容许它用于医疗方面。他表示，滥用大麻对泰国儿童产生负面影响，政府正草拟规范大麻使用的新法例，建议将大麻列为受管制植物，并规定种植、出入口和商业使用大麻需要获得许可。

对于泰政府在大麻政策上的转变，台湾佛光大学公共事务学系教授兼国际暨两岸事务处国际长陈尚懋29日接受香港中通社记者访问时表示，首先是跟泰政府的执政党有关；其次旅游业已经重回正轨；最后就是对社会产生负面影响，反对声音越来越强烈，这三因素导致泰政府在大麻政策上发生转变。

陈尚懋解释，泰国2019年的选举当中，泰自豪党取得了不错的成绩。那时的执政党是公民力量党，他们为了要拉拢泰自豪党加入执政联盟，让泰自豪党的党魁阿奴廷担任卫生部长，而阿奴廷是主张大麻合法化，当时来说大麻合法化其实是一种政治妥协。加上2022年6月份，全球疫情开始进入到后疫情时代，如何振兴经济是每一个国家都要思考的问题。而大麻在那段时间，刚好成为带动旅游业复苏一种很重要的工具。而旅游业在泰国GDP中占比很高，如何让游客重新回到泰国，如何令经济复苏在那段时间很重要。

于是2022年泰国成为东南亚第一个开放大麻作消遣用途的国家，其后当地也出现不少以大麻为主题的水疗中心、餐馆等，还有与节日一起的与大麻相关的活动，刺激当地种植大麻的农民收入增加，游客也随之增加，泰国催生出一个未来几年内价值预计高达12亿美元（16.15亿新元）的产业。但大麻合法化带来收益的同时也带来各种乱象丛生的负面的影响。去年9月，总理赛塔因担心药物滥用公开反对大麻用于娱乐，誓言政府只会支持其医疗用途。

陈尚懋表示，如果把大麻限制只开放给外国人使用，那对泰国的负面影响可能还会稍微好一点。但事实上是不管泰国人，还是外国人都可以随意走到大麻店去消费，在泰国国内一些比较保守，比较传统的团体，自然就会有一些反对的声音出现，要求对大麻进行管制。

“现在的执政党是为泰党，这个大概就是泰国政府要去重新管制大麻的主因。”陈尚懋还说：“就是因为泰自豪党的重要性，跟以前相比已经不再一样，而泰国的旅游业现在也重回正轨，恢复到疫情前的水平，不再需要用大麻去吸引游客，加上负面影响越来越大，国内的反对声音 又越来越强烈。对于为泰党来说，这是他们重新执政的一个契机，他们希望可以把握这个契机在泰国人面前好好表现，在这三个因素推动下，就导致泰国政府在大麻政策上发生了转变。”

根据泰国有关草案，违规使用大麻，罚款最多6万泰铢（2300新元）；违规销售大麻，监禁最多一年，或罚款10万泰铢；无牌种植大麻的刑罚，将加重至监禁一至三年，并罚款2万至30万泰铢。