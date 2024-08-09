美联储若积极降息 中国央行也就有了进一步放松政策的空间

来源：彭博社

中国人民银行有望从全球金融市场动态中获得一直期待的喘息之机，投资者和交易员等待已久的货币刺激政策或将渐行渐近。

中国央行两周前出人意料地降低利率，可能只是一个开始，部分经济学家现在预计2024年会总计降息三次，那将是多年未见的宽松规模。随着对经济衰退的担忧笼罩市场，一个潜在的颠覆性因素是，美联储可能采取更积极的降息路径。

友山基金联席投资总监许永斌表示，鉴于交易员预计美联储将更多降息，中国央行现在降息的空间更大；预计中国央行今年至少会降息一到两次，根据经济形势最早可能在9月份降息。

中国决策者已经进行了一年上下的人民币汇率保卫战，把国内利率维持不变，等待美联储将借贷成本从20年高点下调。中美利差若扩大可能加剧资本外流局面，并拉低本币汇率。

但是美国国债大幅走高，拉低了美国收益率，并给人民币减了压。利率期货显示交易员现在预计美联储到年底前至少会降息一整个百分点，从9月或更早就开始动手。

对中国而言，这意味着央行少了一份后顾之忧，而提振经济的机会摆在了面前。

自去年年底以来，人民币面临贬值压力，这源于对中国增长前景的悲观情绪，以及美国国债收益率与中国国债收益率之间的差距扩大。

然而本周美国和中国10年期国债收益率之差收窄至2月以来的最低水平，削弱了美国国债相对于中国国债的吸引力。

因此一些分析师和投资者预测中国央行可能会在数周内采取行动。现在预计美联储今年将降息两到三次，麦格理集团预计中国央行在今年剩余时间内至少会降息两次，是之前预期的两倍。

在7月下旬的一轮宽松政策之后市场预测发生了转变，现在这种鸽派论调进一步抬高。政策调整也暗示转向依赖央行短期利率作为引导市场的主要政策杠杆。

在7月底接受彭博调查的经济学家预计，中国央行的7天期利率及一年期政策贷款利率到今年年底将保持不变。只有略微过半的人预计央行将在第四季度再次下调基准贷款利率。

时机对中国很重要，因为进一步降息有助于减轻个人和企业的债务负担，从而刺激投资和支出。

即便如此，在楼市持续低迷、就业市场黯淡的情况下，中国央行近年来的温和降息也未能提振借款人的信心。相反这些举措似乎在显示当局正在加大对经济的支持力度。

财政刺激和对房地产部门进行援助将更有效地重振需求，但政府一直不愿大规模采取此类选项。

诚然，除了汇率因素，中国央行还得应对其他因素。商业银行的利润率极其狭窄，而之前降息对提振需求的作用有限。

近年来中国央行在制定政策时越来越关注国内形势。这意味着现在的选择最终将取决于中国自身经济的需求，而不是跟着美联储利率动作亦步亦趋。

据渣打集团大中华及北亚首席经济师丁爽，有一种不太可能发生的情况，即美国硬着陆引发全球经济衰退，避险情绪可能会推高美元，从而给人民币带来更大压力，实际上会减少中国央行的政策空间。

丁爽维持他7月下旬的预期，即今年第四季度和2025年第一季度分别将7天期逆回购利率下调10个基点。一年期政策性贷款利率，即所谓中期借贷便利(MLF)利率，每次下调的幅度都可能达到两倍。

“如果房地产行业明年触底反弹，中国内需可能会企稳，”丁爽说，“再加上美国软着陆，那就不需要步步跟随美国降息了。”