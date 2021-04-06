“宠物上学”兴起，“萌宠”在学校都学些什么？

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如今。“宠物上学”兴起，许多养宠人把自家宠物送去学校学习，接受教育。“萌宠”在学校都学些什么？

“萌宠”上学记：学上厕所、搭电动车、装死

“毛球坐下原地等待，很好，很棒哦！”在广西柳州市一宠物训练学校里，一只四个月大的柴犬“毛球”，正在学习“搭”电动车。

由于有些狗天性怕高，开始时训犬师陈海珍拿出零食引诱“毛球”上车时，它还小心翼翼。等待“毛球”坐稳后，陈海珍一边摸摸它的头以示鼓励，一边拿出食物嘉奖。随后，陈海珍缓缓开动电动车，让“毛球”逐渐适应。

“毛球”并非是学校里唯一的学生。在该宠物学校里，记者看到不少前来上学的宠物，它们寄宿在学校里，每天按照安排接受学习课程。课程内容有日常行为管理、社会化训练、定点大小便训练、基础服从训练等，每期课程大约一个月时间，收费3000元起。甚至还推出“装死”、“扭屁股”等表演性科目，每一项收费上千元。

什么样的宠物被送来上学呢？

来上学的宠物，全为狗狗。一些狗狗是家里的“拆家”王，会破坏家里的东西、喜欢扑人、乱咬，主人会将“麻烦大王”送到学校接受训练，更好和人相处。而另一些新手狗主也会将仍是“一张白纸”的小奶狗送至学校，从小接受教育，以帮助其今后顺利融入家庭。

“毛球”便是这样的小奶狗。陈海珍介绍：“毛球主人第一次养狗，她希望幼犬从小学习规矩，懂得定点上厕所、不扑人等。”因此，“毛球”刚刚回家不久，就被送往学校。主人给它报名社会化训练以及定点大小便两期课程，共计6000元。

陈海珍表示，对于多数送狗狗上学的主人而言，他们希望狗狗会自己上厕所、能够服从简单的口令、改掉护食、乱冲撞等习惯。

教宠物和教孩子有什么不同？

目前，陈海珍班里共有3只宠物狗学员。在陈海珍眼里，宠物狗上学和孩子上幼儿园一样，会产生分离焦虑。

每只宠物狗到达“学校”寄宿后，训犬师会和宠物狗培养感情。“宠物狗来学校是一个陌生的环境，要面对陌生的人，会产生焦虑。一般到这里，我们会先陪它玩到3天至一个礼拜，让它适应环境，和我们产生感情，再接受学习。”陈海珍表示。

在训练学校，每只宠物狗接受训犬师“一对一”的教育。陈海珍认为：“每只宠物性格不同，有的宠物活泼好动、有的则胆小怕人，面对不同性格的宠物也要因材施教。”

在教育中，要通过奖励和压力加强学习内容。1岁多的拉布拉多犬“莱卡”是陈海珍班里表现较好的“学生”。当陈海珍带“莱卡”出门散步时，它能克服乱跑天性，紧紧跟在陈海珍身边行走，而不是“狗牵人”。“比如出门散步狗狗听话就能奖励食物，如果它不按规定行走，我会适当发出警告，给它一定压力。”

学费不菲，“它经济”火爆

该店店长黄丹凤介绍：“很多主人给宠物上完一期课程，还会接着上二期三期四期，花费两三万也差不多，挺舍得为狗的教育买单。”每年大约有近百只宠物犬到此接受训练。

如今，宠物消费正“水涨船高”。近年来，越来越多人加入养宠大军行列。据《2020年中国宠物行业白皮书》显示，2020年中国城镇宠物犬猫数量超一亿只，比2019年增长1.7%。

“毛孩子”数量增长的同时，它们的身份地位也不断上升。随着社会经济发展和结构变化，中国老年群体、空巢群体逐渐扩展，宠物逐渐成为情感寄托。宠物消费需求也日益多样化、“人格化”。

黄丹凤表示，近年来宠物的家庭地位发生翻天覆地的变化。从“看门狗”成为家庭成员的一份子，“铲屎官”们也越来越舍得为其买单。该店主营的宠物洗护、医疗、训练等相关生意，均呈现连年上涨趋势。

据艾媒咨询数据显示，2015-2020年中国宠物市场规模呈持续增长态势。市场的规模化发展使得宠物市场延伸服务不断完善，宠物市场发展前景较为乐观。预计到2023年，中国宠物行业市场规模将达到5928亿元。