“人从众”再现！清明假期中国1.02亿人次出游

来源：中国新闻网

熟悉的“人从众”回来了。

2021年清明节假期，就地过年积压的出游热情得以释放，多达1.02亿人次出游，一些景区再现人山人海的景象。

清明假期迎出游高峰

作为2021年春节后的首个小长假，清明节假期迎来出游高峰，憋坏了的人们纷纷出门，去享受美好春光。

经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。

从旅游人次来看，距离恢复到疫情同期水平仅有一步之遥。一些热门景区再现游人如织的热闹景象，足见国人出游的热情。

北京市公园管理中心5日通报称，清明3天假期，颐和园、天坛、北海、景山等市属公园及中国园林博物馆共接待游客164.25万人次，同比增长197%。八达岭长城景区一度发布游客流量黄色预警，截至4月4日上午10时已预约门票3.9万人次，景区启动三级应急响应。

面对人潮汹涌，有网友感慨：这是久违的拥挤，这是被怀念的拥挤。

踏青郊游占据主流

这个清明假期，踏青游、近郊游、乡村游、自驾游等需求加速释放。中国旅游研究院调查显示，57.0%的游客参与踏青郊游，32.5%的游客体验游园赏花，自驾游客占比60.0%。

文化和旅游部表示，旅游景区接待量、度假酒店和特色民宿入住率接近疫情前同期水平，局部地区出现“量价齐升”现象。

携程数据显示，清明小长假期间，门票预订量对比2019年增长232%。上海迪士尼度假区、河南博物院、上海海昌海洋公园、故宫、洛阳龙门石窟、西安钟楼、北京野生动物园、黄鹤楼、八达岭长城、广州长隆野生动物世界为清明节热门景区TOP10。

住宿方面，周边游赏花踏青带动乡村民宿及近郊度假型酒店预订火爆，飞猪乡村民宿预订量同比涨超16倍，增速超过酒店预订。

作为北方地区最大的樱花观赏地之一，北京玉渊潭吸引了众多游客前来踏青赏樱，整个假期接待游客人数在北京市属公园排名第一。4月3日下午2时许，记者进入玉渊潭公园时，屏幕显示在园人数已经超过2万人，园内人头攒动，桥已经变成了“人桥”，“网红产品”樱花冰淇淋更是一支难求。

红色旅游持续升温

中国各地组织开展“守护2021清明祭英烈”主题宣传教育活动，游客纷纷走进革命纪念馆瞻仰英烈，接受革命传统和爱国主义教育。江西井冈山、陕西延安和河北西柏坡等红色旅游景区受到游客青睐。

不少红色游景区推出“红色主题游”+“历史人文游”+“秀美山水游”的组合线路，让游客既可以欣赏到红色旅游带来的人文情怀，也可以学习到不少历史人文，还可以在学习参观的同时体验生态之旅，旅游体验度大幅上升。

飞猪平台上，红色旅游人群越来越年轻。95后和00后占比近50%。00后的红色旅游预订量增速最快，同比涨超630%。遵义、延安、湘潭、南昌、嘉兴、井冈山等红色旅游热门目的地预订量同比涨超180%。

三星堆成新晋网红景点

随着三星堆新一轮重大考古发现公布，激发了群众的参观热情，三星堆博物馆成为新晋网红景点。

四川省文化和旅游厅4月3日的数据显示，截至4月3日15:00，三星堆博物馆接待游客1.07万人次，门票收入57.72万元，较2019年清明第一天分别增长383%、386%。

清明小长假第二日，三星堆游客量近2万，刷新游客接待纪录。“三星堆博物馆单日游客量近2万”也冲上了微博热搜。

更热的“五一”黄金周”在路上了

清明小长假结束了，但是好消息是，上完20天班又是小长假。“五一”5天的假期在等着大家。

去哪儿大数据研究院院长兰翔表示，从今年清明小长假来看，旅客被压抑的出游需求得到了初步的释放。随着天气变暖以及疫苗接种率的提升，在即将到来的“五一”、暑期，旅游业将迎来一波大规模的回暖，不仅传统热门旅游目的地将复现人从众的鼎盛情况，一些小众冷门旅游目的地也可能出现“大爆”情况，建议有出行计划的旅客提前预订机票和酒店。

行业预测，当下旅游市场的火热更是为后续复苏注入一剂强心针，即将到来的“五一”假期甚至有望成为“史上最热黄金周”。

清明假期你怎么过的？“五一”假期有什么计划？