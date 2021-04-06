颜值与能力哪个更应被看重？月薪五万清华男征婚引群嘲

来源：澎湃新闻

每逢假日，“催婚”“征婚”类话题总能引发社会关注。澎湃新闻记者注意到，今年清明节假期，一则清华男子征婚的消息引发了热议，还登上了热搜榜第一。

原来，事情的起因是一名叫张昆玮的男子在网上发布的一则征婚信息。征婚信息显示，他是清华本硕毕业，还是计算机科学实验班的，在摩根大通和谷歌工作过，现在回到老家山西，做一名二本老师+斜杠青年，从最开始月薪3000到一年后月入5万。

事实上，这不是张昆玮第一次登上热搜。第一次是2019年，他从谷歌高管辞职回到老家小城，在二本院校晋中学院当老师，月薪不到3000元。第二次，已经月薪5万的张昆玮，在征婚帖中明确提出自己对女孩的要求：“愿意在山西太原晋中一带发展”。

然而，帖子刚刚发出来，张昆玮就遭受了留言谩骂。这则帖子则被网友们纷纷收入带有“傻”“恐男恐婚”“矮丑搓”等侮辱性关键词的序列里。甚至还有网友抨击他“连普信男都算不上，精神贫瘠”。

在这场争论中，被推上风口浪尖的关键词，是“择偶标准”。

对此，河南媒体正观新闻评论文章认为：人们攻击张昆玮最多的，还是其长相和“形象管理”。确实，张昆玮长相平平也偏胖，和“帅”字沾不上边。但不能凭借长相攻击一个人，是我们自小就被告知的道理。长得好看可以成为一种优势，人们也拥有追求好看长相的权利。

但因为长相去否定抨击一个人，甚至仅凭一张照片去恶意揣测张昆玮的精神生活，得出其“精神贫瘠”“不善管理”的结论，乃至引用近段时间争议颇大的“普通且自信”论调，对其进行群嘲。此则大谬至极。

试问，如果张昆玮这样的人都被视为“普通且自信”的样本，那怎样才能算作“不普通”？更遑论这篇征友帖中，张昆玮对自己的履历并无过多骄傲自得的描述，也没有凡尔赛式的轻描淡写，而是指出了自己“月入五万”和背后付出的不易。其“征友”的要求也只有一条：愿意在他所在的地方发展。这是一个再合理不过的要求，不知为何在某些人眼中也成了“原罪”？

遭至群嘲后，张昆玮也撰文作出回应，表示“在目前的性别社会，男性面临的选择压力是前所未有的”，“性别问题的受害者也包括男生中沉默的大多数。他们的存在是被忽视的，他们的诉求是被压抑的”。诚恳指出了当前社会男女感情关系中确实存在的一些问题，但这样也被一些人指责为“打苦情牌”。如果一味带着这副含偏见的有色眼镜去看待人，只会放大某种极端情绪，加剧某种性别问题上的对立。

“南风窗”微信公众号4月4日就刊文《月薪五万清华男，征婚依然被骂惨》认为：张昆玮的想法代表了很多男性。

文章认为，婚恋关系中的刻板印象与外貌羞辱并不少见，比如用身高比喻男性“残疾”，用格子衫标记“沉闷无趣的程序员”，这些就像对女性的身材、年龄等条件挑剔一样。二者同时存在，某种程度上，争论熟多熟少，没有实质意义。只不过，男性对女性的挑剔，如今竟然被找到了一个新词来形容——“普且信”。

文章还认为，性别议题如今是讨论许多问题的切入口，它打开了一些曾长期被遮蔽的视野，从这一点来说，它是值得被正视的。但同时我们也必须承认，有一些声音与现象是被立场遮蔽的。性别问题有时和阶层问题相交织，如果不加分辨，最终只会徒增口水战，使彼此理解变得越来越困难。

红星新闻的评论文章则对上述话题引发的婚恋关系中“相貌”与“能力”问题进行了讨论。

该评论主张：长久以来，女性在外貌方面一直是被“凝视”的客体，别说主动征婚，就连成了“受害者”，都逃不脱对相貌、身材、穿着和举止的打量。然而现在部分女性正从审美客体逐渐上升为主体，可以仅仅因为“甜野的笑容”而追捧素人丁真，也有底气拒绝一个月入5万元但相貌不合的男性征婚者。

这一评论提醒：如果女孩真的会因为月入三千还是五万而决定要不要去应征，那么，这样的女孩会是他心仪的姑娘吗？反过来说，如果他不肯为了女孩移居，一定要对方去山西发展，这样的前提是否也有可能导致错失真爱？

当然，在这场讨论中，我们也不能忽视一些言论故意挑动性别对立、不断抬高择偶判断标准的情绪和倾向。

《新京报》发表的媒体人评论文章就点评：自从脱口秀艺人杨笠凭借一句“有些男人明明那么普通却又那么自信”一战成名后，两性话题在舆论场上的热度始终居高不下。此次征婚事件所引发的舆论风波，很难说一些人没有代入对“普信男”的偏见。

但其实，婚恋市场上的两性话题，原本就带有极大的主观性，一些人因为自己的某些经历就将个体感受上升到对女性或者男性群体的批判，抬高择偶的标准，乃至于煽动情绪、挑动性别对立，这本身就是非理性的。而且不排除一些人以此博眼球、吸引流量。所以我们对此种言论也该保持警惕，在公共讨论中谨守底线，谨防轻易被带偏。