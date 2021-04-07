乐队女鼓手曝父亲“改成绩走后门”，又是“大意灭父”？

来源：新京报

作者：马小龙

上大学时，父亲帮她篡改成绩；毕业后，父亲将她跟老公安排进了公家单位，还给她在旁边买了房，但她翘班玩乐队……继翟天临“不知知网”、仝卓自曝“走后门”后，乐队女鼓手更生仔（本名许梦甦）在社交平台上“凡尔赛”带出的猛料，引发了很多人对“耍特权”问题的关注。

据媒体报道，Schoolgirlbyebye乐队女鼓手更生仔发长文，自述自己玩摇滚的心路历程。她原本是想讲述“我是怎么忤逆父亲走上音乐这条路的”，却没想到在舆论场里翻了车——她在文内曝出其父多次利用特权手段，为她跟同在乐队的丈夫牟利，引发关注。

在激起热议后，她已删除这条微博，而涉事的南京艺术学院监察部门跟南京电视台都回应称，将立即对该事件展开调查并及时反馈。该鼓手则再次发文表示“那些责骂也是对我的监督”。

若不是以不经意语气自曝出这么多“特权红利”，初看这篇文章，很多人或许还真会当作一篇“反抗父权”的文章去看。通看她的“反抗文”，大致可以梳理出备受网友诟病的几点：

自己的父亲曾在大四时通过关系为自己修改GPA成绩，修改前自己毫不知情；其父不顾自己的意愿，将自己安排进当地电视台工作，并称给她在外面存了不少钱；其父把老公安排到体制内上班，两人经常不上班，工作却依然为其保留……

但最重要的是：这些都不是她想要的，她想要的是“活出自己”。所以父亲给了她金丝鸟笼，她却嫌“不自由”。

这篇流水账文章目前只是女鼓手的单方说法，说的是真的还是假的，是凡尔赛式矫情还是编小说，目前仍待查证。如今涉事的高校与公家单位都已表态介入调查，相信会对此给出合理交代。

如果她所述属实，那此事涉及的就不只是家庭教育问题，更是权力规范运作与社会公平问题了。

其父是如何在一所“省部共建高校”内完成修改学分事宜，又是利用了什么手段安排自己女儿和女婿进体制内工作的，显然有必要查清。

不少人在社交平台上笑称该鼓手为“仝卓2.0”，因为都是自曝父亲利用“不正当手段”为自己获取特权，本人还都不以为耻反而心安理得。

但仔细想想还是有区别的：若她所说的不假，那跟仝卓在直播时自曝父亲利用不正当手段把自己往届生身份改成应届生，她所享受到的特权显然更恶劣——这对社会公平的伤害、对规则正义的破坏，来得更严重。

要知道，对于普通人而言，她所说的这些事情随便拿出来一件，都是难如登天的。诚如有网友所说的那样：她千方百计想摆脱的，是很多人通过常规手段无比努力也无法得到的。更为重要的是，这些事情涉及的操作手段，都涉嫌违法。

就拿修改GPA成绩来说，在高校修改GPA成绩，显然不是一两个人能够完成的。从涉事学校到该乐手父亲，背后的运作手法及涉及的权力勾兑链条恐怕不简单。

想想这事也挺讽刺：享受惯了特权、安心接受父亲给的房子票子工作的女鼓手，把自身所享受过的特权待遇当做“父亲的压制”发出来，并想以此树立自身“反父权”的摇滚形象，却没想到，起到了“大意灭父”的效果，对反腐来了一记助攻。

当然，这些论述建立在她所述属实的前提下。她的自曝到底是否属实，还得在客观调查基础上给出结论，不排除有虚构或编造成分。但就算是虚构或编造，个中流露出的对特权的态度，传导的价值观也是病态的。

或许对她而言，这些被常人视为“特权”的东西，在她眼中，不过是“琐碎的日常”。但这般态度本就是问题——因为其罔顾了两个字，那就是“公平”。

无论如何，她已经提供了线索，希望接下来的事件走向沿着“拔出萝卜带出泥”的方向推进。

我们相信，在最基本的社会公平问题上，有关方面会秉持严肃的立场，查清此事。若真的涉及耍特权乃至经济腐败问题，必须一查到底，对牵涉的公职人员“一个都不姑息”。