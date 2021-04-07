利用爱国感情炒国产球鞋，良心不会痛吗？

来源：澎湃新闻

“很想支持一下国产球鞋，但是这么贵支持不了啊！”最近，最爱逛体育社区的我频频刷到类似的发言。

再看看常用的球鞋交易APP上的国产球鞋价格，确实如此。平时最爱买的国产球鞋品牌都在二级市场迎来了不同程度的涨价，韦德之道、驭帅、KT等知名系列球鞋的限量款、明星款、联名款更是价格飙升。据相关报道，在球鞋交易平台上某品牌一款球鞋的价格涨幅甚至达31倍！对这一波明显超出正常溢价范畴的价格上涨，新华社也发文表示：借机哄抬“国货”价格是自断门路。

球鞋涨价的背后是消费者爱国行动带来的国货风口。当前一些洋品牌球鞋因其恶意“封杀”“新疆棉”行为受到中国市场冷落，消费者纷纷用脚投票支持国货，国产品牌遇到良好发展契机。但这一契机却被一些球鞋贩子所利用，这一波球鞋价格飙升的背后，也主要是一些炒鞋人在哄抬鞋价。

有人认为这次的球鞋上涨是市场行为，买卖天价球鞋“一个愿打，一个愿挨”，但事情远没有那么简单。在球鞋发售时马上囤积国产球鞋，在一级市场上买断货之后，又在二级市场中恶意炒鞋抬高价格，这明显是将国产球鞋赋予了金融属性的投机行为，而球鞋作为大众消费品，其实不适宜这种期货类型的“金融化”。

由于球鞋具有能在短时间内大量被复制的特性，炒鞋炒到最后往往炒的是泡沫，击鼓传花式的在“接盘侠”中来回倒腾，最后基本上都在下游“散户”或者消费者手里“爆雷”。这个过程中，消费者没办法原价买到自己喜欢的球鞋，经销商逐渐失去对市场的把控，品牌更容易失去消费者信任，对行业破坏极大。

所以官方监管机构和品牌方，都应该及时出手打击这些“二道贩子”，以正市场风气，维护消费者权益。而在第三方球鞋交易平台中，“得物”也已经将标价波动较大的球鞋下架，相关账号封禁，其余平台也应该如法效仿。

同时，球鞋圈内浸淫已久的“老炮”都知道，二级市场球鞋的价格涨跌难说与品牌方毫无关联。品牌方和经销商往往是原价卖鞋，但是控制出货量就能控制二级市场价格，不论这一波“国货热”中品牌方是为了提升品牌含金量故意放任，还是因为供应链问题没能提供足够的球鞋，对无序的二级球鞋市场都需要负一定的责任。

从耐克和阿迪达斯的营销经验来看，球鞋火热的二级市场往往会成为球鞋品牌的“光环”，但它们的经验不能盲目照搬。国产球鞋品牌崛起对消费者的一大重要意义就是打下球鞋的价格，一直以来都拥有“物美价廉”的美誉。虽然近年来已经在开拓中高端市场，但凡事都要循序渐进，国产品牌应该逐渐靠质量和口碑取胜，借着“国货风”一下子如此猛涨，突破了消费者的心理预期，只会让品牌价值反受其害。

面对球鞋洋品牌的退后，国产球鞋品牌要做的应该是及时解决供应链问题，迅速占领市场，提升用户体验，积攒品牌口碑，绝不能放任二级市场乱象。

说到底，这波国产品牌的市场机遇还是来源于广大消费者自发的爱国举动，那些利用爱国情感炒国产球鞋的人，我只想问一句：你的良心不会痛吗？