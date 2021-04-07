满族旗袍无惧朝代更迭　恒久时尚源于女性平权“穿男装”？

来源：香港01

翻拍自尾鱼小説《半妖司藤》的奇幻悬疑剧－《司藤》于日前播出，主演景甜饰演的女主角司藤，在剧中有各式身着旗袍的装扮，而带动起一股旗袍热潮。今日为华人妇女在正式场合的礼服旗袍，其诞生的时间并没有很古老。

过去服装史学界多采用已故学者王宇清的观点，主张旗袍改良自满族妇女的长袍，不过近年服装史学界多了新看法，认为旗袍可能由清代男性穿着的长衫修改而来，并与清末以来女性解放运动有非常密切的关係。

旗袍改良自长衫 长衫又源自哪件服饰

清代男性的长衫是什么样的衣服呢？根据百度百科的解释，长衫为民国时期知识分子常见的装扮，是当时人们根据明代文人常穿的道袍（并非道士所着的袍子，而是明代文人的礼服）改良而来。不过两者的外观实在差异太大，看不出相似痕迹。

清代汉人男性朝服与礼服因剃发易服政策，而遭到中断，但该政策在民间并没有实施得非常彻底，通过图画可知老百姓依然穿着交领汉服，或是大致上与满族服装类似的汉服。但由于目前缺乏清初服饰出土，因此至今仍无法对于晚明流行的明制立领汉服、清初汉人男装与民国文人长衫做更进一步的比对。

很难直接说民国长衫就是源自道袍，但可以说长衫是满汉文化交融下的混血儿，其服装被赋予与明代道袍相似的文化概念。

中国服装史的特色 女穿男装

那么，本属于男性知识分子穿着的长衫，又如何成为今日华人妇女的礼服－旗袍呢？这要从晚清时流行的女尚男装的潮流説起。在西方思潮影响下，清末时就有不少妇女开始穿起男装。不过中国历朝历代皆有女尚男装、男穿女装的风气，但这类穿着方式，多会引来文人的批评，更会被视作“亡国”象征的“服妖”。

由于清代汉人在服装上“男降女不降”、男女服饰分属不同体系，使得清代妇女少有穿男装者，女穿男装、男穿女装的现象也比过去少很多。不过清末这时女穿男装的风尚，与明代女穿男装的差别在于，穿男装的女性多了份意识，抱持着打破男女不平等、女性解放的心思。

清末最知名的女穿男装的例子，即中国近代女权运动家、反清烈士秋瑾（1875－1907年）。她虽然小时候曾缠足，不过留学日本期间已改着男装，不少革命党员对她印象深刻：“当时身穿一件玄青色湖绸长袍，头梳辫子，加上玄青辫穗，放脚，穿黑缎靴。那年她三十二岁。光复会的青年会员们都称呼她为‘秋先生’”。

民国订定国民礼服 女装西化遭碰壁

民国建立后，依照过去朝代订定舆服制的传统，开始思索新成立的中国，国民该穿什麽样的服饰。有人主张应回归明代时的汉服形制，或是穿着传统服饰才是爱国表现，但由于明代距离人们遥远、大众对其已相当陌生，加上清末以来在西方的船坚炮利下，多持应全面改穿西服的看法。

不过，改穿西服的提议却在讨论妇女礼服款式时，迟疑了。有人支持、有人反对，光是相关草案、修正案反反覆覆提出多次，最后女性穿西式礼服的建议遭到否决，改採中式。1912年10月4日，临时大总统袁世凯（1859－1916年）正式公布服制，关于女性服装规定为：

“长与膝齐。袖与手脉齐。对襟。用领。左右及后下端开”，裙子则是：“前后中幅平。左右有裥（摺子）。上缘两端用带”。

此女子服制一公布，令很多人失望，不但内容只有两条，样式仍与清代服饰无太大差别。《亚东丛报》随即刊载时评，抗议男女服装不平等：”咄！咄！咄！男女之不平等，于服制宣布见之……所恶于制定礼服者，以其简单鄙陋，一仍前清之旧习耳……乃观对于女子之所谓制定礼服者，衣裙一仍旧式……意欲满清我女子耶。亡国之衣，男子之不欲服者，而欲我女子仍旧被服之，何不恕之甚也……女同胞！女同胞！其速醒！其速醒！参议院之不利于女子也，将不仅一衣服之制度也”。

五四运动与旗袍

从上述，可以看到由于清代汉人女装的满化，使其在民初妇女眼中看来与满族服装无太大差异，做为清初“男降女不降”的汉人女装，遭到不少知识女性的排斥。但是与清代汉人女装、满族服装有极高相似度的旗袍，却是广受妇女欢迎，甚至跃升成为今日华人妇女的礼服，这与五四运动有很大的关係。

五四运动中，许多女学生积极参与抗争，当时的服饰仍保留立领、盘扣等清代女装特色，但整体色彩相当素雅，上衣的袖子、下摆则都缩短许多。此时，女性知识分子提出对女性的礼服应有“卫生、经济与美观”的三项要求。而受到西方服饰剪裁风格、女性解放要求影响，有不少清末女性知识分子穿男装，盼打破男女不平等，这些思潮加总之下，遂诞生了旗袍－一件具有中华文化精神又有西式服装优点，却又不是传统汉人女装的新服饰。可见，旗袍成为民国与现代华人女装的代表服饰，绝非偶然。