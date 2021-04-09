好友都在“列表”里，身边能否多几个？

来源：工人日报

“多少有点舍不得，舍不得的人，舍不得的景！但为了生活必须走起，目的地乌鲁木齐，1400公里！”在新疆乌鲁木齐当快递小哥的阿文，4月6日发了一条微信朋友圈。

每年三四月份，大量的农民工开始陆续赶往新疆务工，他们大多来自四川、甘肃、河南等地，为了改善自己的生活而奋斗。虽然意识到打工不是长久之计，但他们依然会走下去。

据国家统计局数据，1980年及以后出生的新生代农民工超过1.4亿人，他们基本不懂农业生产，绝大多数也没有从事过农业生产，更熟悉和适应城市生活。网络社交工具已成为他们工作生活中必不可少的一部分。记者通过采访农民工，试图了解他们的工作生活。

圈子小，朋友少

“这几年都在新疆打工，一来就是一整年。”来自四川的农民工李靖告诉记者，出来打工挣钱不容易，除了工地上的老乡，平时跟城里人很少接触。

今年40岁的李靖初中毕业后就外出打工了。打开李靖微信，通讯录有几百个好友，“初中同学居多，他们大都跟我一样在全国各地打工，平时我们也会聊聊天，打字太麻烦，都用语音聊天。还有就是在各个工地一起干过的工友，其实平时也不怎么联系，只是每年过完年会互发信息了解一下哪个地方的活好干而已。”

“几乎是一年到一个地方打工，平时都忙着干活，很少有时间出去玩。虽说到过不少城市，但其实并不熟悉，更不用说有当地的朋友了！”李靖说，朋友圈太小了。

“打不完的桩”“加班中”“封顶大吉”……在李靖的朋友圈中，好友发得最多的是跟建筑有关的内容。

“这座城市挺好的，但我们还没完全融入进来！”来自河南的陈文建是李靖的工友，90后的他对朋友圈的窄也深有感触。“家里人一直催我找女朋友，可是你看，我上哪儿找去？今年回老家过年还被拉去相亲了！相了一个互相有好感，但没时间在一起谈，只能在微信中聊天了，现在每天最幸福的事莫过于和她微信聊天。”

采访中，大多数农民工表示因为工作忙，交友圈不广，朋友仅限于工友以及老乡等，在他们的微信通讯录里，当地人的比例少之又少。他们认为，自己是城市的过客，在城里安家扎根的机会比较少，进城打工只是一时谋生的方式，或早或晚还是要回农村。

不过，也有人认为，回老家其实也不那么容易。“回去能干什么？其实这个城市也挺好的。”武德斌在乌鲁木齐从事快递行业已经4年了，他几乎没有发过朋友圈，通讯录好友倒是有近千人，“除了老乡、同学、同行，就是客户。”

“哎，家人催婚了！这个年虽然没回去，但被家人一直在电话里催着！”彭瑞在乌鲁木齐从事二手房中介业务，在她的朋友圈中，发的全是中介信息，“你看看，好友几千人呢，但身边真正的朋友不多！”

业余生活较为单调

“凌晨3：35，生活从没有容易二字。”这是程灯齐刚发的一条朋友圈。

今年30出头的程灯齐算是一个“手机控”，“没有其他娱乐生活，一个人在这边有点无聊！”程灯齐说，平时微信用得比较多，跟家人聊聊天，用微信上的小程序玩玩游戏，“太孤独了”。

记者发现，他在朋友圈里还发了不少娱乐信息和美文、散文之类的文章，“感觉人家说得挺好，有道理，自己说不出来。”

相关调查显示，农民工业余生活较为单调，玩手机成为主要休闲方式。在休闲活动方面，排在前三位的分别是玩手机、睡觉，以及和朋友或家人聊天。“基本都在玩手机，哪有什么文化活动，再说工作时间也长，没多少业余时间。”陈文建说。

“夜深人静，开喝！”类似的文字配着酒杯的照片，在黄鑫的微信朋友圈中很常见。黄鑫来自江西宁都，目前在新疆昌吉一家工厂打工，他说，在异地他乡最难过的就是没有朋友，他的微信好友仅有30多个，“到新疆来后才申请微信账号，好友里都是工友。有几个好友群，里面也是工友，用来布置工作的！”

“每天累得都快趴下了，从干这行开始，我已经瘦了10公斤了！”武德斌说，“干这行就是多劳多得，送的订单越多，拿到手的钱也越多。好在收入不错，趁着年轻，多赚点钱回老家去吧。”

记者采访发现，手机成了新生代农民工最主要的娱乐方式，他们关注的公众号以娱乐信息和“心灵鸡汤”类网文为主。

也有人收获满满

“到每个地方多多少少都会交些朋友，你看我朋友圈中，大家来自五湖四海，但我离开一个地方后，这些朋友就仅仅存在好友列表中了。”陈文建说，“我们没有固定职业，今天在这个工地干，明天去那个工地干，甚至还会去别的城市干，对城市没有归属感。”

记者采访发现，交不到朋友成为众多农民工的一种无奈。虽然新生代农民工同样使用微信进行社交，但是他们社交的范围并没有因此得到实际拓展，稳定的交往仍更多集中在老乡、同学、亲戚、朋友等。

“不小心把自己喝晕了……希望自己以后多一点努力，为了想要的生活……”彭瑞的这条朋友圈获得了近百个点赞。彭瑞告诉记者，她很想在城里扎根，找个男朋友，稳定下来，但发现自己的圈子实在太小了。

“这个年过得是最好的，因为我把女朋友带回去过年了。”相较于众多农民工的融入不了，95后的林斌觉得自己收获满满。来自福建的他，在巴州库尔勒一个工地当司机，跟着老板工作，让他和当地人接触比较多。后来他跟一家餐厅的服务员谈上了恋爱，“女孩来自库尔勒城乡结合部，我的朋友圈自然就有了不少当地人。”