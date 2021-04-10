揭开世界五大长寿之乡的秘密

来源：参考消息网

阿根廷《号角报》网站4月1日发表文章介绍了世界五大百岁寿星之乡的秘密，全文摘编如下：

炼金术士花费了很多时间以寻求永生的秘方。据这些现代科学的“先行者”说，只要掌握了能使人长生不老的灵丹妙药，就可以无限延长人的生命，并治愈所有疾病。但是目前还没有这种灵丹妙药，这很可能只是科幻小说的一部分。

但是，在现实生活中，与这项追求最接近的案例可以在所谓的“蓝色地带”中找到。畅销书作家丹·比特纳于2005年在《国家地理》杂志上首次创造了“蓝色地带”的说法，指的是世界上居民预期寿命最长，而且冠心病、癌症和阿尔茨海默病发病率显著低于其他地区的五个地方。它们是希腊的伊卡里亚岛、哥斯达黎加的尼科亚半岛、日本的冲绳岛、美国加利福尼亚州的洛马林达和意大利的撒丁岛。

这五个相距遥远的地方彼此之间有什么共同点？它们具备哪些特定条件才能使人们如此长寿？

希腊伊卡里亚岛

一家国际老龄化研究机构说：“伊卡里亚岛（上图）有三分之二的居民能活到90岁，他们的寿命通常要比欧洲其他地区和美洲的居民长10年。”这个地中海岛屿拥有天堂般的生活环境：气候宜人，被大海环抱，拥有天然花园。这种地理条件使居民出行和劳作需要一定的身体条件，因此岛民每天都在不知不觉间进行了锻炼。

当然还有膳食方面的原因。当地人的日常膳食类似于地中海膳食：橄榄油、红酒、鱼、植物饮品、蜂蜜、鹰嘴豆、豌豆、小扁豆以及少量的肉、糖和奶制品。

哥斯达黎加尼科亚半岛

尼科亚半岛似乎游离于世界之外。当地人几乎不认识奢侈品或其他稀奇古怪的事物。相比之下，他们更了解大自然、天堂般的海滩和热带水果，并在与该国其他地区基本隔绝的地方辛勤地劳作。当地老人骨骼强健，心脏病发病率很低。他们除了每天努力工作，还要进行低强度的体育锻炼，并保持积极的社交生活。

长寿的关键可能在于饮食，其中包括许多热带水果和中美洲农业产品中的“三姐妹”：豆类、玉米和南瓜。它们可以同时提供钙、纤维和抗氧化剂。

日本冲绳岛

日本是世界上人均预期寿命最长的国家之一。据估计，日本有超过5万名百岁老人。但是位于该国南部的冲绳岛是该国长寿记录最突出的地方。当地男性的人均预期寿命大约为84岁，女性则达到90岁。与美国等国家和地区相比，冲绳岛居民患上心血管疾病和阿尔茨海默病的风险极低。

当地老人使自己保持活力的秘诀包括每天进行体育锻炼、终生保持社交联系、用岛上的蔬菜和鱼类等健康食物来滋养身体。

美国加利福尼亚州洛马林达

大多数“蓝色地带”是岛屿或半岛，而洛马林达不是，但它就像一个岛屿。这个缺少与外界联系的小镇几乎与世隔绝。

当地人对他们的宗教信仰极为重视，这似乎是他们长寿的关键原因之一。他们的寿命往往比其他加利福尼亚人长10年。他们的生活方式还包括坚持素食等。

他们不食用猪肉等红肉，也不吸烟、喝咖啡或喝酒。他们的日常饮食包括谷物、大量的水、坚果、蔬菜、新鲜水果和豆类等。教会信徒经常见面的惯例被认为可以促进社交、减轻压力并增强身心健康。

意大利撒丁岛

比特纳表示：“在世界上大部分地区，活到100岁的男性与女性的比例约为1比5，而在撒丁岛，这一比例是1比1。”显然，在这个地方，男性的平均预期寿命比其他任何地方都要长。

在这座美丽的意大利岛屿上，许多人是牧羊人或农民，每天都要步行几公里，这种体育锻炼有助于保持关节和心血管系统的年轻状态。

老年人受到高度尊重，是社区的重要组成部分。对社会作出贡献的渴望使他们保持活跃。

饮食也有很大的关系。山羊奶（低胆固醇并富含钙）、大麦粉、茴香（富含纤维和利尿成分）等，都是当地人日常生活中不可缺少的饮食。