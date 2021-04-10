服毒自尽的货车司机、掉线的北斗导航和强硬的罚款

来源：微信公众号：财经郎眼Daily

作者：貌貌狼

你永远不知道，压垮成年人的最后一根稻草有时候只是2000块钱（人民币，下同）。

你永远不知道，海面上漂浮的冰块下面是巨大的冰山。

而冰山又是从何处来的呢？

服毒自尽的货车司机

4月5日，河北司机金德强因为开大货车路过丰润区超限检查站的时候被查出北斗定位系统掉线，相关工作人员对其进行罚款2000元和扣车的惩罚，金德强一时无法接受，买了一瓶农药在检查站服药自杀。

死前，他在微信群内留下了遗书。

遗书是这样说的：

“对不起年迈的老母亲、兄弟们，我走了，这是我的最后一面……当你们看到这封信时，我大概离死亡还有6个小时，我不是不值2000元钱，我是为了广大卡车司机说句话......我感觉到我也快活不长了，所以我用我的死来唤醒领导对这个事情的重视，我的死最对不起的是我年迈的老母亲，我九岁父亲就去世了，那年我的哥哥才12岁。我对人生已经看透了，太没意思了，早晚是死只不过早几年而已，我死后也许有人说我雄，人的思想不一样不要对我语言攻击，我的名字是金德强，我死后好好的疼你的奶奶和母亲，儿子照顾好你妹妹。我走后不要过度悲伤，生气赌气把日子过好，别学我窝囊一辈子。”

掉线的北斗导航

此次事件中的北斗定位系统事实上是一部行驶记录仪，可以记录车辆行驶速度和时间，在司机超速和疲劳驾驶时发出警报。国家还出台了专门的国标，编号是GB-T19056-2012。

根据2014年7月1日起施行的《道路运输车辆动态监督管理办法》，旅游客车、包车客车、三类以上班线客车和危险货物运输车辆在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置，并接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。

其实不止大货车，“两客一危”，即从事旅游的包车，三类以上班线的客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸品的专用车辆也都必须安装北斗行车记录仪。

简单理解一下，北斗导航会记录车辆的行驶状况实时同步给全国道路货运车辆公共监管与服务平台。平台通过车辆速度、位置、司机驾驶时长等评判是否疲劳驾驶、超速驾驶。换言之，如果它掉线了，那平台就无法得知司机是否疲劳驾驶或超速驾驶了。

说实话，5G业务推广之后，手机的4G信号确实没那么好了，但是想要没信号几个小时还是非常困难的。但北斗定位系统做到了。

事实上，近年来行车记录仪的质量问题，已成为监管以及业内关注的重点。

据2020年12月8日交通运输部官网公布的《2020年度道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量监督抽查结果》显示，在北京、上海、浙江、福建、河南、山东、广东、陕西8个省（市），共抽取了27家企业生产的30个批次的产品，抽取样品30个，最终确定合格样品19个，不合格样品8个，主要不合格项指标为定位功能、盲区补报功能、休眠功能、CAN总线数据上传、路线偏离提醒等，抽样合格率为70.4%。

上述抽查结果同时显示，与往年相比，北斗终端产品质量出现较为明显的下滑（2014-2018年抽查合格率分别为82%、86%、80.6%、94.1%和97.6%），其中包括深圳市特思威尔科技有限公司（下称：特思威尔）不合格，“定位功能、路线偏离提醒、车辆can总线数据上传。”

此外，还有3家企业（深圳市思博慧数据科技有限公司、广东途安信息科技有限公司、天津煋鸟科技有限公司）没有配合检测，按照《办法》规定视为拒绝接受监督抽查。

就在今年2月，特思威尔却中标了中国政府网披露的上述《重型货车智能视频监控报警装置集中采购项目》，评标总得分：77.740，总报价4900元，其中设备费达2280元、安装费290元、流量费（三年）650元、设备维护费（三年）1680元。

“冰山”从哪里来

1、说起来，许多事都是生意。

车辆年审和营运证的年审需要北斗设备的安装证明。不过，不管是安装费还是服务费，各地的收费标准都不相同。根据媒体报道及卡车车主在论坛上反映，各地安装记录仪的费用都不相同，主要在1000-3000元之间。此外，每年还需要收取服务费，在400-700元之间。部分地方还有标价140元一节的线上培训费。

2、人与技术之间，总是缺乏一点“理解”。

记录仪可以每时每刻监控货车的行驶轨迹和速度。对货车来说，任何路段超过100公里/小时即可认定为超速。此外，旅游包车、校车及危险物品运送车辆对路线和车速有特定的要求，亦可实施监控。针对疲劳驾驶，单个驾驶员不得连续驾驶超过4个小时，违规也会被记录、上报。

但是，很多国道和省道并无专门停车区，为了执行这个导航装置的要求，不少司机必须在路边休息。

另一方面，如果记录仪设备出现故障，自己恢复了出厂设置，那么一旦被查，基本上就面临处罚。非人为故障下，记录仪对车主来说这就成了一个黑盒子。

微博博主@毽客逆风飞扬 8日发布的一则视频显示，一位卡车司机表示，自己在今年年初在老挝跑了两个月，期间车上的记录仪自动掉线，回国后就被罚了2000元。原因就是被认定为恶意破坏记录仪。

但作为司机的他认为，坐在驾驶室内，连甄别其是否掉线都未必做得到。“有时候屏幕是亮的，但实际上已经掉线了。”

3、人与人之间的理解，也有些欠缺了。

此次的事发地丰润区，是河北唐山7个直辖区之一，也是被卡车司机们频繁投诉最多的地区之一。货车司机间甚至流传着这样一句话：“宁可绕地球半圈，不走丰润半步。”

作为河北省的治超典型，唐山建立了16个检测站，仅次于面积广、又处于交通要道的张家口。这16个监测站，从进唐山，到出唐山，天罗地网，把整座城市包裹得严严实实。

2019年，还曾有人在网络上发文称：“以后唐山的货能不来就不要来了，因为唐山丰润的城管开始专门逮大车，半挂只给总重20吨，只要逮到就要罚1万到2万的罚款，太黑了。”

再精确的导航，也难以刹住利益的冲动；再严格的管理办法，也难以消除简单粗暴的作风。于情于理于法，都不应出现下一个金德强。