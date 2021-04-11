专家支招促进大脑健康：坚持体育运动+适当控制欲望

来源：中国新闻网

坚持不懈的体育运动、适当控制欲望……体医结合如何能促进大脑健康？9日在北京召开的第六届SportIN体育BANK颁奖盛典暨2021体育“十四五”开局之年宣介大会上，著名神经内科专家王春雪在演讲中给出了这样的建议。

在当天的主题发言中，北京市体育局副局长杨海滨作了关于体医融合发展的演讲。他特别提出体育生态系统实际包含场地、赛事、组织、人才、服务、文化等六个要素，体医深度融合需要将这些要素都充分融合。他同时邀请著名神经内科主任医师、博士生导师王春雪分享了她对体医融合的实践。

除了医生之外，王春雪的另一个身份是首都医务工作者“医心医意”运动社团发起人，也是医体融合领域的专家。作为神经内科医生，王春雪认为，大脑不仅关乎生死，更关乎人们的生活质量。一旦大脑发生问题，患者生活质量会受到严重影响，尽管如今死亡率已经大幅下降，但长期生存的患者仍然面临着生活质量的困境。

王春雪援引了一篇科学文献的研究结果表示，一个人在中年时期如果行为很自律、很健康，就有很大概率在老年阶段活得有质量。在研究样本中，和从来不运动的人比较，在中年时期能保持中到高等强度运动的个体，跟踪研究的25年间，他们的大脑显得格外年轻。

她强调，体育运动不仅是预防脑血管病的手段，是治疗脑血管病的手段，还是康复脑血管病的手段。针对困扰人类的阿兹海默症，王春雪表示，现在有很多体育或运动方面的科学证据，例如长期有氧运动，可以让已经发生痴呆患者的记忆力得到改善；而对抑郁群体，体育运动也可以消解负面情绪，让患者身心变得更健康。

她在演讲中分享了“健康大脑公式”，认为健康大脑=(知识积累+坚持运动)×时间/欲望节制。王春雪表示，排除掉“可以忽略不计”的遗传影响之外，“科学知识的积累加上坚持不懈的体育运动，同时时间是一个重要的变量，它会让我们的大脑发生奇迹。最后还有一个分母，要适当地控制欲望，”她说。

“当一个人的身体能量和心理能量大脑的功能不足以让你负担那么多事的时候，生病是一个自我保护的本能的防御机制，所以我们要量力而行，在工作生活当中把握好自己的角色。”王春雪表示。

本次会议由北京市体育基金会、北京市房山区体育总会、海淀文旅集团、体银商学院、体银智库联合主办。据介绍，SportIN体育BANK颁奖盛典已经连续开展六年，已经成为体育行业年度的重要盘点之一。