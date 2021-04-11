“5分钟看完一部电影”将成过去式？

来源：中国新闻网

“5分钟看完xx电影”“xx带你看电视剧”“x分钟快速看大片”……你可能经常在社交平台、短视频平台刷到这样的视频，随着人们追剧节奏越来越快，这类短视频甚至已经成为观众的追剧新方式。

但在未经授权的情况下，这些影视剧剪辑账号都存在着侵权的风险。

4月9日，多家协会、视频平台及影视公司发布联合声明，共同呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为。

如今，观众只要在短视频平台随便检索一部热播影视剧，都会出现大量重新剪辑搬运后的短视频。

以《山海情》为例，观众可以看到许多快速讲解每集剧情的视频，其中，一些账号将每集的精华内容剪辑在一起，再以“合集”形式发布，甚至能收获上千万的播放量。

通过重新剪辑、重新诠释影视剧作品，这类“内容搬运工”账号往往能吸引几十万、甚至上百万的粉丝，并能成功通过带货、直播、广告等方式盈利。

同时，由于门槛低、“性价比高”，这类账号还吸引了一个又一个模仿者，一些账号的名字甚至还写着“收徒”，他们不仅通过售卖“搬运教程”来牟利，教买家通过裁剪、抽帧、调速、水平翻转、调饱和度等方式规避侵权的风险，还开高价课来传授影视剪辑号变现的方法。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年12月，中国网络视频用户规模达9.27亿，其中短视频用户规模为8.73亿，占网民整体的88.3%。如此庞大的规模背后，短视频涉及的侵权纠纷也越来越多。

《2020中国网络短视频版权监测报告》显示，仅2019年至2020年10月间，12426版权监测中心对原创短视频、国家版权局重点作品版权保护预警名单作品及重点影视综作品的片段进行监测，覆盖作品量超过1000万件，累计监测到3009.52万条疑似侵权短视频，受委托已成功“通知-删除”1276.92万侵权链接，涉及点击量高达2.72万亿次，按万次点击一元计算，挽回直接经济损失2.72亿元。

报告称，短视频正成为互联网知识产权侵权的最新高发地，热门电视剧、综艺节目、院线电影是被侵权的“重灾区”。从短视频侵权量排名前10的电视剧来看，口碑较好的经典反腐剧《人民的名义》短视频侵权量达到26.93万条，《甄嬛传》短视频侵权量达到26.11万条，《亮剑》短视频侵权量达到17.67万条。

一些因影视剪辑而出名的视频账号，还曾关于侵权问题与影视公司对簿公堂。

2017年，迪士尼等5家影视公司状告视频博主“谷阿莫”，称其《X分钟看完XX电影》系列视频擅自取用电影片段，已属侵权行为。对此，谷阿莫回应其为二次创作，符合网络着作权合理使用原则，并不存在侵权行为。

2019年，谷阿莫到法院出庭调解会，谷阿莫当时称，目前不便对案件发表任何意见，希望对方提供具体赔偿方案才有讨论空间。他估计整个事件还要两三年才会有结果。

事实上，不仅是视频片段，剪辑使用影视剧的截图也有侵权风险。2019年8月，北京互联网法院就判决了首例涉及将影视作品制作成图片集方式侵权的案件。

据北京互联网法院，因认为“图解电影”软件未经许可提供了电视剧《三生三世十里桃花》的连续图集，优酷起诉“图解电影”平台运营方侵害信息网络传播权，最终法院判“图解电影”运营方向原告赔偿经济损失3万元。

近年来，随着一系列关于影视版权保护的规范越来越多，这类快剪、快速解说类的影视剪辑短视频可能将成为过去式。

4月9日，中国电视艺术交流协会、中国电视剧制作产业协会等15家协会与爱奇艺、腾讯视频等5家视频平台和正午阳光、华策影视、柠萌影视等多家影视公司发布关于保护影视版权的《联合声明》。

《联合声明》称，近年来短视频自媒体创业领域蓬勃发展，丰富、有趣的短视频作品满足了人们创作、展示、分享及高效利用碎片化时间观看优秀作品的消费诉求，但由此引发的公众账号生产运营者影视切条侵权情况日益严重。

大量公众账号生产运营者未经权利人授权，将影视作品进行任意剪辑、切条、搬运、传播等，引发一系列盗版侵权问题和纠纷，严重侵犯影视作品权利人合法权益，甚至损害影视作品的完整性、曲解影视作品内容的主旨原意，影响影视行业的长远发展，日益破坏影视行业的健康生态。

因此，协会、视频平台及影视公司共同呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为。

《联合声明》指出，对目前网络上出现的公众账号生产运营者针对影视内容未经授权内容进行剪辑、搬运、切条、传播等行为，将发起集中、必要的维权行动。

发起方同时呼吁，短视频平台和公众账号运营者提升版权意识，在对影视内容进行剪辑、搬运、切条、传播时，应检验是否已取得合法授权，避免侵权；呼吁社会各界积极对侵权内容予以举报、删除、屏蔽，共同预防、抵制侵权行为，共同维护影视行业的合法权益。