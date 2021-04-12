因美国制裁华为而骤变的台湾

来源：日经中文网

作者：中村裕

美国2020年5月宣布加强对中国华为技术的制裁，即将过去1年。以此为转折点，全球很多商品的流向都发生了改变，开始受到关注的是半导体企业聚集的台湾。1年时间里发生了很多变化，世界有可能更加明显地改变台湾。

“这是还没开工的新建高级公寓项目，前些日子开始接受预订后，3天时间全部售罄”，在台湾北部的新竹市东区，当地的房地产业者如此表示，难以掩饰惊讶。

当地一名40多岁的男性居民表示“2020年6月以后明显改变”，在美国宣布加强对华为制裁的短短1个月后“周边的高级公寓价格迅速开始上涨”。

尤其是被称为“好市多(Costco)周边”的地区的高级公寓价格上涨。相当于1亿日元左右的新公寓如今也非常畅销。很多购买者是在附近设置总部的台积电（TSMC）的员工。台积电公司内的相关人士透露“有员工1个人就购买了20套”。

以2020年5月美国宣布加强对华为制裁为契机，台积电进入了空前的繁忙。从希望在制裁前大量确保库存的华为获得大量订单。台积电进入史无前例的繁忙，给员工的特别报酬也直线上升。

今年2月，美国得克萨斯州的大寒潮袭来，竞争对手的半导体工厂相继停工。3月日本瑞萨电子的工厂火灾也造成明显影响，世界的视线进一步集中在台积电等台湾企业上。但是即使想回应各国的请求，台湾的产能也已达到极限。台积电董事长刘德音也在3月底略显疲惫地表示，“希望世界对台湾不要有误解”。

台积电目前被称为“以5万亿日元营收实现2万亿日元利润的企业”。在距离总部较远的南部的台南市，目前在强烈的阳光照射之下，在广大的占地上，新工厂的建设正在迅速推进。这种光景看起来有些像正在被全世界催促。

在这里，向美国苹果智能手机iPhone12独家供应的最尖端半导体的生产自去年启动。如果某些影响导致工厂停工，有可能瞬间对世界造成巨大的经济影响。周边在保安警惕的视线之下，充满着紧张感。一名供应商相关人士说：“情况和以前完全不同”。

台湾的环境在这1年里急剧变化。站在风口的台积电今年将进一步招聘9000名员工，加快为实现增长而做准备。台积电最近提出在今后3年里投资1000亿美元这一规模空前的投资计划，正在为进一步改变采取行动。