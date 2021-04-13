“三亚海胆”事件 店家称手握证据将起诉消费者

来源：央广网

据中央广播电视总台中国之声《新闻有观点》报道，近日，有游客反映三亚某餐厅售卖的海胆蒸蛋没有海胆、龙虾被调包及价格过高等问题，引发人们热议。4月11日，三亚市相关部门官方通报初步调查结果，称暂未发现该商家上述欺诈行为，并就此事正做进一步深入调查。4月12日，海南省省长冯飞在国新办发布会上就此事主动表态，表示将继续深入调查，依法处置，及时回应社会关切。

消费者当事人：商家仍没有合理解释，曝光此事只为维护正当权益

“他们现在还没有回应。”消费者当事人张先生称，自己提出公布商家的监控视频和录音的要求，对方还没有回应，并且针对大家关注的“海胆蒸蛋到底有没有海胆”，也没有给出一个让人信服的解释。“有什么说什么。”张先生介绍，当时他们尝试与商家经理沟通，但经理很强势，说：“可以杀一只海胆给你们看，但这只要你们买单。”张先生认为，自己已经质疑他们的产品，为什么还要自己买单？他和同伴认为，这道菜用的海胆外壳也像之前炖煮用过的。

张先生说，自己也向店家提出餐费能否打折，因为菜品价格过高，“220块钱6个海胆蒸蛋，就当吃的是餐厅风景，不是海鲜。”他也试图让自己心理平衡一些。“之前说澳洲龙虾800块钱一斤，最后买单的时候又变成988块钱一斤。”张先生很生气，甚至报了警，但也没有协商出结果。“他(经理)提出可以打九五折，但已经带有侮辱性的语气了。”张先生说，同时旁边有好心人提醒不要把事情搞大，自己最后气不过付了除海胆蒸蛋以外2400多块钱全款，第二天就离开了三亚，之后餐厅经理电话联系提出可以免单，但他拒绝了。

在张先生看来，之所以曝光这件事是为了维护自己的正当权益，同时希望这样的事情不会再发生，让以后的游客可以放心去三亚旅游。“实际上我们去三亚就为了拥有一个美好的回忆，找事情并不是我的初衷。”他说，“花这么多钱还搞欺诈，这就没意思了。”

餐厅负责人：问题处理“没有瑕疵”，事情会“反转”，很可能起诉消费者

“我们会组织一个新闻发布会。”涉事餐厅负责人在接受《新闻有观点》采访时表示，三亚市政府调查给出“定性”报告之后会在网上发声，并有底气保证他们在整个服务、食品生产加工以及对客户问题处理的过程中都没有瑕疵，“最终结果出来会有反转”。餐饮评分网站显示，“云起·观沧海SEESEA”是一家新晋网红打卡餐厅，地处旅游景区内，紧邻三亚大东海海边，就餐环境临海，事发后，目前仍正常营业。

据餐厅经理介绍，整个餐厅有很多摄像头监控，包括海鲜池的摄像头还有录音功能，“客人选择海鲜，包括有一个服务员提醒他的过程都能看到。”甚至厨房的摄像头中有两个还和三亚市场监督管理局联网。他说，在客户(张先生)提出“打对折”等一系列无理要求后，他们就按照公司的应急预案安排一位员工全程录像，“他还声称要把我们店搞垮，不然对不起他的几百万粉丝。”为什么没有第一时间把监控视频公布？这位经理解释，事情发生后由于协助调查需要提供大量资料，无暇顾及发布，并且他认为，视频最终要由权威机构来发布，如果他们自己发布会被认为是剪辑过的，没有人相信。

“我们有95%的可能会对他(张先生)进行起诉。”餐厅负责人说，此事发生后，已将所有资料提供给相关部门，海南省市场监督管理局的相关负责人也到店检查并表示支持餐厅维权。“另5%是要视客户挽回事情的态度、道歉程度而定。”

法学专家朱巍：证据链缺失，定价权不能完全交由市场

“消费者要求有关部门公布调查视频完全有根据。”法学专家朱巍质疑，如果有，为何不在当晚出警时就公布？不涉及隐私、商业秘密以及国家安全的相关资料应当向社会公开，之后事件愈演愈烈也是由于官方回应没有扎实的证据，对于海胆蒸蛋中到底有没有海胆也没有明确的解释，令人生疑。

朱巍指出，官方通报中“按规定，大龙虾超1.5斤属于稀缺产品，由经营者根据成本自主定价”本身就有问题。他解释道，首先从法律角度讲“没有什么特殊商品”，价格法应用于所有商品，“贵也应该有定价，不能让市场自由议价”，更不应该把定价权交给旅游城市的一线店铺。“旅游城市多是外地游客而非熟客，如果再把自由定价权交给他们，就会催生宰客行为。”朱巍认为，商家应事先告知消费者价格，且这一价格应该通过价格管理部门的监管，同时保证售卖的产品与消费者最终享用的东西是一致的，这样才能有效消除质疑。

针对消费者提到当时现场有一位女士说“如果不给钱可能不好走”是善意提醒而不是威胁他，朱巍有自己的看法。他认为威胁的表现方式多种多样，值得关注的是，在已有监控视频记录的情况下，为什么不能找到这位女士呢？如果没有找到，商家就推定是一个好意的提醒，是否有待商榷？

朱巍表示，对商家监管越严，对外地消费者保护越好，才更有利于地区软实力的提升，反之可能会失去消费者的信任。后续如何解决这一问题，朱巍认为有三点需要重视：第一，完善证据链，监管部门有权力公布视频资料；第二，对类似龙虾等所谓特供或特需食品定价要明确，不能完全交由市场；第三，对当地做生意的商家积极进行监管与宣传教育，不能亡羊补牢，要未雨绸缪。