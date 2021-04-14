车主物业两头难 安装充电桩需拔“桩”

来源：中国青年报

2020年年底，曾先生终于能在自家小区安装电动汽车充电桩了。这是一场诉讼换来的结果。

去年6月，家住厦门市湖里区的曾先生购买了一辆电动汽车。随后，他想在小区自家车位上安装充电桩以方便日常使用。根据国家电网相关规定，申请个人充电桩需提交小区物业公司允许施工的证明，但他向物业公司申请开具证明时却遭到拒绝。多番沟通协商未果，曾先生将该物业公司诉至湖里区人民法院。

法院认为，安装充电桩系新能源汽车实现使用目的不可或缺的设备，曾先生有权在其使用的车位上安装与其汽车配套的充电桩。厦门市中级人民法院法官纪荣典告诉记者，该案件为厦门市首例因安装电动汽车充电桩物业企业与车主间的诉讼案件。

车主物业两头难

早在2016年7月25日，国家发改委、国家能源局、工信部、住房和城乡建设部就曾发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》，其中规定：“在居民区充电基础设施安装过程中，物业服务企业应配合业主或其委托的建设单位，及时提供相关图纸资料，积极配合并协助现场勘查、施工。”

可在实际中，政策的落实情况并不理想。

“充电，算得上是电动汽车车主最大的刚需。”张川子说，他是摩登会——特斯拉车友俱乐部(厦门)主席，长期关注着车友的充电难问题。此前，很多车主常会找他，询问安装流程。“有的车主，不知道要先找供电所、国家电网服务大厅、物业还是业委会，很晕。”他说。

张川子所住小区在2004年建成，当时没预留充电桩的供电容量。等到他2019年购置电动汽车后，小区物业以“没法办理”为由拒绝了他。不仅如此，父母居住的小区属于新小区，但申请安装时，物业以电动车不安全，存在消防隐患为由，同样拒绝了他。

“其实，不管是特斯拉的充电桩，还是其他品牌的充电桩都达到了国家标准，具有检验合格证书。”张川子说，他还记得自家小区物业告诉他，一旦开了先例，后续会有更多车主申请，到时候电力难以满足供应。

最终，张川子放弃申请，每天只能利用工作单位附近的充电设备白天补电。

目前，电动汽车充电桩大致分为慢充与快充两种方式。一般小区充电桩多为慢充。在张川子看来，小区充电桩具有独特优势。“虽然充电时间久，但价格便宜，而且每晚到家就充，即使慢充一晚上也能充满。”

张川子为记者大致算了一笔账，民用小区电费一般每度电0.5元左右，但使用外面的快充充电桩，“算上服务费，加起来差不多每度电要1元多。”。

他补充说，当前电动汽车电池一般使用的是磷酸铁锂电池或三元锂电池，对电池的使用寿命，慢充更优于快充。“在实际的生活中，快充更适用于紧急补电，比如跑长途时，紧急充电保障电动汽车的能源供应。”他解释说。

对于车主的诉求，物业表示理解车主，但也有自己的担忧。

厦门市物业管理协会会长黄嘉辉说，“现在的难题，一个是电容量的问题，另一个是用电安全的问题。”

他分析，小区充电桩最低是7千瓦，这个电量基本与家庭用电相符，如果家家户户都安装的话，那小区用电量可能会增加一倍。厦门供电公司提供的一系列数据也证明，一部电动汽车充满一次的电量相当于3个中等家庭一天的用电量。

同时，社会上曾发生过汽车自燃案件，与空旷路面相比，小区车库属于封闭环境，一旦发生火灾，造成的后果更可怕。“现在地下车库虽然都有消防管网，但普遍没有喷淋设备，如果大规模安装充电桩的话，是否有必要加装此类设备，相关部门还没明确规定。”此外，物业企业还普遍担心的是随意建设充电桩，很容易造成线路缠绕，“会产生新的蜘蛛网。”

“今年，我们会成立一个课题组，专门研究这方面的问题，给政府相关部门提出建议。”黄嘉辉说。

不过，物业所遇到的问题也并非无解。在厦门市海湾新城小区，安装充电桩的历史已经有四五年了。目前全小区近400个车位中已经安装了近20个充电桩。这期间，小区并没有出现任何因充电桩引发的事故。

事实上，电动汽车充电桩进小区难，并不只存在厦门。今年两会上，相关问题已成为代表、委员关注的热点。

两会期间，全国政协经济委员会副主任、原工业和信息化部部长苗圩提交了一份提案，呼吁加快电动车充换电设施建设。他建议，由国家能源局牵头，会同有关部门，编制“十四五”充换电基础设施发展指南，明确目标要求和重点任务来破解“进小区”难题，推动换电模式创新发展。全国政协委员、农工党山东省委会主委段青英建议“政府主导、电网主动、多方协作”，将年度居民区充电桩安装数量细化分解到街道、社区，实现多方协同推进。全国人大代表，国网湖北电力董事长肖黎春则建议，鼓励由社会运营商开展住宅小区充电桩统一规划设计、统一建设改造、统一运营运维。全国人大代表、江汽集团高级工程师周福庚则关注安装流程问题，他建议要以立法、条例、通知等形式，明确充电桩建设流程，缩减不必要的证明、承诺、免责等文件。

电力“靠前站”

就在曾先生诉讼案件审理期间，一场有关电动汽车充电桩的讨论在厦门供电公司内部展开。

2020年10月下旬，国家电网公司总部营销部提出课题：如何更好地服务电动汽车用户，并且提出电动汽车车主充电桩接电能否像其他用电一样做到“一网通办”。

福建供电服务公司厦门工作部主任莫桑比在调研中亲身体会到，电力部门被“躺枪”，“我亲眼看到很多物业企业拒绝车主的首要理由就是电容量的问题，可实际电量够不够应该由我们判断。”这件事让他认识到，推行这件事，厦门供电公司必须走在前面。

国网厦门供电公司副总经理钟小强认为，未来充电桩将成为每个小区车库的标配。

国务院印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》指出，“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。”

据媒体报道，我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一，累计销售550万辆。在近期召开的中国发展高层论坛2021年会上，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高预测，未来10年至15年，电动车将大规模普及，中国电动车保有量届时或接近1亿辆，较目前增24倍。

在推进过程中，厦门供电公司发现，充电桩能否顺利进小区，不能剃头挑子一头热，要解决问题，如何推动物业接受充电桩，成为难题。

起初，厦门供电公司将希望寄托在了片区网格经理身上，希望他们以服务带动每个小区逐步接受，但试行一段时间后，收效甚微。“整个工作效果不明显，成功率低，步调也不是很统一。”钟小强说。

于是，他们想到联合厦门市物业管理协会，希望借助协会的力量，形成合力，助推充电桩走进小区。2021年1月7日，厦门市物业管理协会会议上，多家物业企业代表经过商议，最终达成统一意见，随后《关于进一步配合做好居民区电动汽车充电设施建设的通知》正式下发，充电桩进小区在厦门得到大幅推动。这为全国解决电动汽车充电问题提供了新思路。

车桩比仅约为3∶1

厦门供电公司提供的数据显示，从元旦截至3月19日，厦门已有超过470个私人充电桩顺利进小区，这一数量相当于去年5个半月的总和。这其中，在厦门供电公司与厦门市物业管理协会联合发文后，落地的有300多部。

安装充电桩的便利，感受最直接的是电动汽车商家，小鹏汽车厦门中华城体验中心销售主管曾莹告诉记者，在购车过程中，安装充电桩是客户重点关注的问题之一，她说，文件出台后，减小了客户“电动车充电不方便”的顾虑，“对购车很有帮助。”

如今，市民只要提供相关证明材料，通过“网上国网App”报单，次日就有国网人员上门办理。莫桑比告诉记者，厦门城市电动汽车数量位列全国前列，未来，“围绕充电桩场所的服务行业也可以应运而生。”很多小区都可以发展“共享充电桩”服务，车主也能通过“e充电App”将空闲时段共享给其他人，实现获益。

充电桩进小区看似小事，实则却对新能源汽车产业发展具有深远影响。截至2020年年底，中国新能源汽车保有量492万辆，充电基础设施累计数量168万台，车桩比仅约为3∶1，这与国务院此前印发的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》中提出的充电设施建设与新能源汽车产销规模相适应的目标，尚有差距。

充电桩进小区在帮助新能源汽车车主解决充电问题、缓解“里程焦虑”的同时，也在交通领域推动着“碳达峰、碳中和”目标的实现。

在厦门，尽管充电桩进小区已经向前迈出一步，但如何在更大范围内解决电动汽车发展问题，仍有很长的路要走。

在采访中，记者发现，目前仍然有部分物业企业对充电桩的安全性存在顾虑，在无法彻底解决问题前，他们依然不允许车主安装充电桩。同时，厦门市物业管理协会目前有300多家会员企业，与全厦门近千家物业企业的总量相比，影响力仍有局限性。

而且充电桩进小区并不是解决电动汽车充电问题的唯一解。采访中，黄嘉辉告诉记者，目前已经有企业尝试将大型蓄电池投放到小区以解决问题。

印发的《通知》也写明，当前，新能源汽车仍处在发展初期，目前实施的一些办法确有不够明确和完善之处。实际工作中可收集相关建议和意见，报送厦门市物业管理协会。协会将积极反馈给政府相关部门，共同推动电动汽车充电设施建设的发展。