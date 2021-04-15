为何90后对算命情有独钟？思维惯性善于证实而非证伪

来源：科技日报

作者：祝杰

“我们真的缘分已尽？”

“还要多久，才能等来我的白月光？”

“现在是不是分手的好时机？”

……

当遭遇上述感情问题，一些90后选择向线上“算命先生”求助。

近期一项网络调查显示，近80%的被调查者有过算命行为，其中九成是90后，他们曾在互联网平台上算过命，且多数是求算爱情运。

都说算命是迷信、糟粕，可为何追赶时尚潮流的90后却对它情有独钟？

思维惯性善于证实而非证伪

要想理解算命，就不得不提到巴纳姆效应。该效应是指，人们很容易相信一段笼统的、对人格的描述，觉得它准确揭示了自己的性格特征，即使该描述很空洞。

举例来说，当算命先生得知你的生辰八字后，煞有介事地说：“你最近人际关系出问题了吧？”如果你没细琢磨，听了这句话后，很容易发出“太准了”的感慨。可冷静一想，谁又会没有一点人际关系方面的困扰呢？由此可见，算命用语的开放性，极大地拓宽了它的解释空间，从而使巴纳姆效应极易被激活。

此外，人类认知存在证实偏差，这也为算命先生提供了“帮助”。该偏差是指，当人们接受了某观点后，在日常生活中，就会刻意选择支持该观点的信息，忽视或忘记与之相反的信息。

当算命软件告诉一个热恋中的女人：今年你的感情会面临考验，这个女人很可能就会不断回忆能证实该观点的事件，比如“昨天约会时，男朋友好像没有把注意力放在自己身上”等。通过给该类事件贴上“面临考验”的标签，以此证明算命结果的正确性。

由于证实偏差的存在，如果这个女人最终和伴侣分手了，会倾向于将其解释成：果然算命是准的，我就是过不了今年这个坎儿。如果顺利度过了这一年，她也不会怀疑算命结果，而将会其理解为：还好提前算命了，让她今年躲过一劫。

由此可见，若想证实一个观点，人们总能找出各种理由。这也就解释了为何总有人被算命先生忽悠，因为人类的思维惯性就是善于证实而非证伪。

证实偏差从思维延伸至行为

更有意思的是，证实偏差还可能从思维延伸至行为。

著名心理学家汉斯·艾森克为研究占星学的有效性，曾招募了1000名孩子作为调查对象，对他们进行人格测评。这些孩子基本不知道性格和星座的对应关系，最终问卷调查结果显示，他们的人格特质与星座没有任何关联。但如果将对象换为对占星学有了解的成年人，结果则让人大吃一惊：调查对象越熟知占星学知识，他们的问卷结果与其所属星座性格特征的吻合程度就越高。相反，如果调查对象对占星学没太多了解，其与相关星座性格特征的吻合程度就越低。

该研究揭示了算命“准”的另一种可能性，那就是——当人们给自己贴上了特定标签后，就很可能向这个标签“靠拢”，发展出对应的性格特征，经年累月最终让自己真成为了符合这个标签特征的人。

过分依赖算命有逃避责任之嫌

现实生活中，大多数人尝试算命，顶多是为了在朋友圈里晒个图，以消遣娱乐为主。不过，也有一群年轻人，他们算命并非出于玩乐，而是真心把未来赌在算命上，希望借此帮他们在考学、求职、婚恋等人生重大议题上作决定，这又该如何理解呢？

岸见一郎是畅销书《被讨厌的勇气》的作者，他认为“其实决定本身不难，难的是做出决定后要承担相应的责任，想到这一层时，人们确实会感到犹豫。”举例来说，当你力排众议，选择与所爱之人私奔。这当然是件浪漫的事，但对当事人来说，这个决定也蕴含着相当大的风险。存在主义心理学认为，自由与责任相伴，选择必定带来后果，而既然是自己做出的选择，那你就要独自承担选择的后果。万一某天这段恋情出了问题，当事人就得扛下所有，难以责怪任何人。想到这份沉重，很多人在面临重大抉择时，就会变得犹犹豫豫。

从这个角度出发，过分依赖算命来做决定，很可能是回避责任的体现。精神分析学家弗洛姆认为，随着社会化大生产的发展，现代人有了更多选择的自由，但这也加重了人们的忧虑和不安全感。

这一点在婚恋问题上体现得格外明显。传统社会的婚姻固然不自由，但相对稳定，毕竟那时结婚的主要动机，是为了传宗接代或维护家族利益；而今天爱情成了很多人结婚的理由，这让个体尊严得到了极大尊重，但由于主观意愿更具摇摆性，就使得分手风险也随之增加。

面对这些挑战，个体难免会感到迷茫或无助，若无法合理疏解这份焦虑，就容易委身于算命，以逃避选择。

作者系国家三级心理咨询师