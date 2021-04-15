“量子产品”系虚假宣传 为何仍能在电商平台销售？

来源：北京青年报

量子力学是20世纪人类在物理学领域内最重要的发现之一，但一些商家抓住消费者崇拜科学的心理，打着高科技的噱头，将原本普通的商品卖出高价。北京青年报记者注意到，即使经过媒体批评和专家辟谣，大量注明为“量子产品”的商品仍旧在电商平台上继续销售。

“量子产品”仍在电商平台销售

在某电商平台，北京青年报记者搜索“量子”关键词发现，生成“联想词”的第四位才是量子力学，排在其之前的是“量子能量袜”“量子膜”“量子灯”。而检索到的商品结果，除了一些科普图书外，这一名词下最多的就是各种瘦身美体的束腰、连裤袜、袜子等纺织品。

在这些产品的介绍中，“量子”的功能可谓“巨大”：一会儿能“平衡磁场，改善微循环，促进新陈代谢”；一会儿能“激发休眠细胞，代谢坏细胞”；一会儿是能“改善胸部扁平，增加免疫力”；一会儿能与“人体内细胞中的水分子共振”；一会儿能“刺激皮下脂肪的排除，排除重金属”等等。

北京青年报记者了解到，从物理学角度讲，量子是质量、体积以及能量等各种物理量的最小单元，是一种特殊的状态。而在商家的介绍中，某塑形衣因为含有“四颗量子”因而具有了“暖宫减脂”的功效。按照商家的介绍，似乎商品中黑色的圆片就是量子本身。

秀“量子效能”袜子身价涨一倍

连量子是什么都没有搞清楚的商家为何非要标榜自己的产品是“量子产品”呢？

在某电商平台上，所谓“量子袜”成了一大类商品，不论是男用短袜，还是女士的束腰连裤袜都被打上了“量子”的名头，究其产品，很多声称有“量子贴”。

北青报记者注意到，根据商家提供的图片，“量子贴”就是在一块深色的圆片上有点状凸起。而在另外一家店铺，同样的图片则被解释为“防滑贴”。不过，标注为“量子贴”商家的袜子比后者贵了一倍有余。同样是防静电男袜，标称“量子能量”的售价为89元/5双，而未注明“量子”的同类产品则为49元/6双。

为什么会贵这么多？因为商家能秀出“神奇”的效果。根据一家店铺的介绍视频，该袜子能让灯泡在不通电的情况下亮起。那么，这是不是真正的“量子产品”起到的效果呢？

业内人士对北青报记者解释称，这已经是所谓的“量子保健品”的“老把戏”了。“这些灯泡是一种应急灯泡，只需要手触端点就能亮起。即使手部不接触，只要接触的是导体，都能亮起。”随后，记者还在电商平台上找到了相关的灯泡产品，在介绍中，这款灯泡手摸能亮、遇水能亮，此外商家也暗示，该款灯泡可以用作“石墨烯、托玛琳”等材质的实验用灯泡。

这种类似“变戏法”的把戏，在量子保健品中屡见不鲜。此前，央视曾曝光一位母亲为孩子花上万元买足浴盆，推销人员称在“量子科技”帮助下能排出身体毒素。用了后，水真的变浑浊了，其实，这是利用了简单的电解反应，让足浴盆内的重金属溶解在水里了，是有毒的。

另外一大类商品则是量子美容仪。商家宣称其能“一分钟祛眼袋”“填充细胞”“消除皱纹”等。而中国医学科学院皮肤病研究所医生林彤指出，所谓的“量子美容仪器”实则采用的是射频原理，通过电流在皮肤组织中的活动，产生局部热效应，从而刺激胶原纤维新生，归根结底就是一种射频仪。

所有“量子+生活用品”都是虚假宣传

据央视报道，中国科学院物理研究所研究员范桁表示，量子是一种特性，并不是一种成分，实际上是微观物质或者微观粒子一种状态，平常生活中具体属于量子呈现的特性非常困难。试验设备类似于一个大冰箱，这个大冰箱作用就是让器件芯片降到接近零下273.15摄氏度，才能观测到量子效应，一般生活中是很难见到量子效应的。

专家表示，这些所谓的“量子”产品不过是在蹭量子热度而已。量子民用肯定是假的，跟保健、美容都离得很远。目前量子科技主要应用于超导量子计算机、量子密钥、量子通讯、量子激光武器，包含金融、国防、通讯等领域的全球量子通信网也正在加紧构建。由于量子态所需的极端苛刻环境与高昂的经济成本，截至目前量子科技没有走进日常生活，所有打着“量子”旗号进行营销的日常生活产品，全部为虚假宣传。