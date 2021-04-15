动物园猛兽区擅自下车 血的教训忘记了？

来源：新京报

作者：陆玖

近日，一则游客在北京八达岭野生动物园猛兽区下车的视频在社交媒体广为流传。视频中，老虎见到有人下车后，便朝下车的人快步走去，盯着该游客，当时二者之间仅有短短数米的距离。

4月13日，八达岭野生动物园回应新京报记者称，事情发生于10日15时许，当时下车游客被安全巡逻员发现并及时制止。动物园工作人员表示，游客入园时会签署相关协议，今后会加强对重点区域巡查及对游客的安全告知。

看着视频中的场景，就算没有身在其中，还是会“捏一把冷汗”。但问题是，既然入园时都已签了相关协议，游客为何还会在猛兽区下车？是入园协议上的相关条款不够明显，还是游客对自身的安全不负责任？

目前公开的信息不是很多，我们也很难揣测下车游客的动机，但这并不妨碍我们再一次去重申那个常识：任何时候，都别忘了遵守规则。

诚如很多网友所说，幸运的是这次没有酿成人员伤亡。但一次幸运，不代表次次都可以幸运。我们还是不要把自身的安全托付在这种“概率事件”上。

具体到此事中去看，涉事游客“看到有栅栏电网后误以为可以下车”的理由，显然是对相关规则的误读。无规矩不成方圆，在进入动物园前，游客若自身对其中的危险性没有一定的了解，是对自己的不负责。

野生动物园不同于其他地方，里面生存着不少猛兽，它需要周全的规则约束来确保游客安全。一些人对规则不以为意，但危险恰恰在这个时候悄悄来临。

很多人肯定记得2016年北京八达岭野生动物园老虎伤人事件，那次事故造成母女两人一死一伤。事故的原因，正是游客违反景区规则在猛兽区下车，紧接着被老虎袭击。同样是八达岭野生动物园，2017年，一名游客因为违规打开车窗投喂，被猛兽区散养的黑熊咬伤。

血的教训一再发生，为何还是有人继续犯同样的错误？而这往往需要自己来承担破坏规则的苦果。

按照《民法典》规定，动物园的动物造成他人损害的，动物园应当承担侵权责任；但是，能够证明尽到管理职责的，不承担侵权责任。在该事件中，按照动物园工作人员的说法，游客入园时会签署相关协议，这表明其已尽到了基本的告知义务。如果事实如此，那游客就要为自己的错误负全责。

一桩桩惨痛的事件中，付出的代价是一条条鲜活的人命。虽然悲剧发生的形式各有不同，但若深究其原因，很多悲剧中都有“游客规则意识淡漠，不遵守动物园既有规定”的影子。类似的行为，为野生动物伤人提供了空子，也造成了一个个悲剧的结果。只有将游览规则内化于心，才能避免类似事件再次上演。