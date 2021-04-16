年轻人第一份工作该不该计较工资引热议 你怎么看？

来源：中国青年报

作者：胡波

又到毕业求职季，如何选择职业是年轻人面临的一道现实问题。第一份工作应不应该计较工资，也总会成为大家乐此不疲讨论的话题。

不难发现，有经验的职场前辈们往往都会告诫年轻人，找工作不要那么计较工资，年轻人根本没有议价能力，更应该关注从第一份工作中能学到什么，但不少年轻人并不赞同这种观点，工作就是为了生存，哪有不看重工资的道理？

站在双方的立场来看，两种观点都有其合理性。对职场过来人，尤其是职业发展进入成熟期的劳动者而言，其看待问题往往是从宏观的角度——职场发展的整体过程出发的。成熟的职场人士大抵都会经历职业发展初入期、成长期和成熟期这样的规律和过程，初出茅庐的大学毕业生就像一张白纸，没有多少工作经验，自然没什么“资格”去谈价钱。

其实，判断第一份工资是多还是少，就像一杆秤一样，先确定“定盘星”，才能真正衡量。

于年轻人而言，看待问题多是从眼前的利益、微观的角度出发。每个走上工作岗位的年轻人，首要面临的就是生存问题。初入社会没有积蓄，眼前的工资往往与房租、基本的生活开销画等号。除了那些家庭条件相对优渥的年轻人，哪有不为自己的“囊中羞涩”而纠结的？

有没有职场阅历，还意味着向后看和向前看的差别，会带来确定性与不确定性的不同感觉。成熟的劳动者大都经历了多年的职场打拼，很容易回过头去检视自己过往的人生经历，从而看清自己进步的轨迹，对自身能力也有更加清晰的认识，职业发展进入相对稳定和成熟期，带来的更多是确定性。而年轻人刚走进职场，究竟什么工作才是真正适合自己的，一份工作最终能够坚持多久，都还存在一定的未知性，前方的路途还面临很多的迷茫与不确定性。

不可否认，职场前辈们的谆谆告诫，暗含着对年轻人的一种期望，不妨将眼光放远一些，甚至还有一种要“脚踏实地”的道德苛求。不过，年轻人的思想也是多元的，本来就认同这种价值观的，自然会引起共鸣，而并不这样认为的年轻人，就会有一种“站着说话不腰疼”的鸡汤感觉。

事实上，将“工资”剥离出具体的求职语境，进行孤立的讨论，甚至主观上规劝年轻人找工作不要计较工资，无疑带有一定的预设立场和片面性。一方面，每个择业的年轻人大都是理性人，金钱固然是个很重要的衡量指标，很多人选择工作也并不只看这个唯一指标，还会综合考虑一份工作的性价比和个人发展前景。另一方面，一份工作的定价，是与行业、企业和具体岗位等因素相关的，能够给出更高价位，其企业门槛、岗位要求也不会太低。俗话说，没有金刚钻也揽不了瓷器活，高薪的工作也是有筛选条件的，不是所有的年轻人都能够轻易胜任，个人能力与岗位要求之间必须相互匹配。

此外，一些年轻人很看重工资，恐怕与当下“付出与回报不成比例”的某些业界生态环境不无关系。每个人都希望自己的价值能够被认可，然而，不少企业的管理和文化缺乏人性关怀，“拿着卖白菜的钱，操着卖白粉的心”，加班没有加班费，996工作制等，在一些行业成为常态。这种情况下，年轻人的很多内在期望遥不可及，就只能转而寻求“金钱”这个核心指标了，让提高工资收入去弥补那些原本极不情愿的付出。

说到底，站在年轻人的角度来看，第一份工作工资到底有多重要，当然没有唯一的答案。每个人对工作的认识都有自己的理解，每个人所处的具体情境也有千差万别，刚毕业的年轻人虽然没有议价能力，但并不等于没有选择的权利，出于个人利益最大化考虑，作出利己的权衡和决策，这本无可厚非。再者，每个年轻人的能力也各不相同，这个社会中年薪百万元的“天才少年”也是有的，虽然只是极少数群体，他们也不需要被前辈们所谓的经验来简单定义。

当然，对于很多毕业生来说，在校园里待久了，缺乏对社会的实际认知，不排除有些年轻人缺乏自知之明，会高估自己的能力。然而，不接地气、盲目自信终究经不起时间与现实的拷问，实践最终会给每个人上一堂更加生动的课。要知道，每个人面临的工作情境和选择机会是动态变化的，自身的能力到底有多强，唯有接受现实的检验才能证明，这都需要一定的时间积累，年轻人通过一段时间的“试错”，对自我的认识和定位才会逐渐清晰和明朗，每个人也都要为自己的选择承担一份责任，甚至付出一定的成本或代价。

作者是南京师范大学博士生