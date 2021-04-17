98元人民币的机票盲盒爆红背后 “飞或不飞”都有赢家

来源：新京报



在“万物皆可盲盒”的时代，盲盒经济的热潮已经蔓延到了旅游行业。近期，同程旅行发起的“机票目的地盲盒”营销活动，吸引了上千万用户抢购，一度登上微博热搜。实际上，同程旅行并非首家“试水”盲盒玩法的OTA企业，此前，去哪儿网和携程也推出过类似的“机票盲盒”。此外，中联航、深航、华夏航空、南航、山航等多家航空公司也纷纷推出了盲盒产品。在业内专家看来，机票盲盒的本质是“空余座位+赌徒心理”，很好地结合了消费者心理和机票成本机制，不仅是一个“蹭热点”的产品，也是一个有商业前景的创新。

98元抢购“机票盲盒”，买家可无成本参与？

4月3日，同程旅行APP发起了名为“机票目的地盲盒”的旅游营销活动，吸引了超过2000万用户抢购，多次导致同程旅行APP服务器被挤爆。据同程旅行机票产品负责人张超介绍，公司发起的首轮机票盲盒活动设置原则是单价在1000元以内的国内单程机票，始发目的地几乎覆盖了全国所有城市。

根据“机票目的地盲盒”活动规则，用户花98元（人民币，下同）即可购买一张指定出发地、随机目的地、随机日期的国内单程机票。而与实物盲盒有所不同的是，机票盲盒不仅可以享受“拆盒”的刺激乐趣，还可以不必承担成本。活动规则规定，如果“拆出”的机票不符合预期，可以全额退款。

记者获悉，用户在机票盲盒开启之后，有30分钟的时间考虑是否锁定拆出的机票。如果不锁定，可直接申请全额退款，如果决定锁定机票，活动发起方会依此在市面上采买相应机票，并为用户出票。从目前的规则来看，用户锁定机票后，不允许再反悔、申请退款。

初尝“机票盲盒”活动的甜头，同程旅行于近日宣布将于4月22日10点启动新一轮的“机票目的地盲盒”活动，活动时间从4月22日持续至4月26日。同时，张超也对媒体表示，希望能将此类活动做到常态化运营，同时也考虑在接下来的“盲盒”系列活动中增加隐藏款的设置，目前公司收到的反馈中，往返机票和双人机票的呼声最高。

实际上，同程旅行并非首家试水盲盒玩法的OTA企业。此前，去哪儿网和携程都推出过类似的“机票盲盒”。此外，中联航、深航、华夏航空、南航、山航等多家航空公司也纷纷推出了盲盒产品。

在民航专家王疆民看来，机票盲盒是一种较为普遍的“动态定价”方式，主要根据市场对产品的不同需求以及消费者购买力对产品进行定价。当然，航空市场在卖方市场时期，航司是不会使用这类产品的。而进入到买方市场，由于市场的扩张、竞争的加剧，以及航司的剩余座位，再加上网络技术的推广，航司为了满足和挖掘更大的市场需求，会推出不同的产品和服务，机票盲盒便是其中一种。

民航专家林智杰指出，机票盲盒的本质是“空余座位+赌徒心理”。一方面，航空公司根据运营状况将一部分空余座位用作尾仓销售，这些空余座位的边际成本在100元上下，成本很低；另一方面，当前年轻旅客消费观念新潮，选择障碍及“赌徒心理”的消费特色，使得他们更愿意尝试“未知旅行”。机票盲盒很好地结合了消费心理和成本机制，不仅是一个“蹭热点”的产品，也是一个有商业前景的创新。

成行比例偏低、话题度较高，福利还是噱头？

同样作为航空业的爆款，去年各大航司推出的”随心飞“系列产品成为“机票盲盒”无法回避的一个对比对象。与动辄上千元的“随心飞”系列产品相比，对消费者而言，98元的单程起飞价，无论“开”出哪条航线，似乎都很划算，但实际情况果真如此吗？

根据众多“机票盲盒”活动参与者在社交平台的反馈以及媒体报道显示，98元的单程机票并没有“说走就走”的潇洒，酒店住宿、当地餐饮及交通成本以及回程机票等，都是一笔不小的开支。另外，有统计数据表明，盲盒开出的航班多以工作日为主，飞行时刻也多是早晚班机，许多参与盲盒活动的上班族被迫不得已放弃出行，业内专家也多表示，此类机票盲盒成行比例不大。

王疆民认为，机票盲盒这类产品的成行率能有多少，需要看具体投放的市场和淡旺季需求。毕竟，这种产品在于挖掘市场潜力、填补空余座位、满足休闲旅游需求。所以，机票盲盒发起者让出了自己的利润，盲盒购买者也要让出自己的一些权益，如时间、退改签的条件等。

而作为同程旅行机票盲盒产品的开发负责人，张超则认为，受用户的出行时间限制以及用户对机票目的地偏好等因素影响，机票盲盒成行率存在不高的现象。但对同程旅行而言，即便用户拆盒后未能成行，但用户就“机票盲盒”话题与周围或者社交媒体上的朋友进行沟通，也是活动成功的一种表现。另外，从目前已成行的订单数据来看，“机票盲盒”不乏热门航线，广州-长沙，成都-西安，郑州-青岛是较为热门的成行航线。出发地方面，广州的游客更多一些，目的地方面，除上述提到的长沙、青岛、西安外，上海、厦门、北京、重庆也较为热门。

有分析指出，机票盲盒与随心飞相似，都是企业吸引消费者的一种方式，其象征意义更大。事实上，如同程旅行等OTA企业早在一开始，就将机票盲盒的活动定义为一种营销玩法。与划算相比，“有趣、好玩”也成为许多参与者对机票盲盒的点评。

另外，林智杰也表示，盲盒和随心飞产品本质都是最大化利用空余座位，刺激旅客出行欲望。相比之下，盲盒的构思更加巧妙，产品能赚钱，但受众小，卖得少；随心飞受众面广，但产品不一定能赚钱。

98元“机票盲盒”发起方的初衷是这个？

在国内疫情防控形势持续向好、国内民航市场复苏、机票票价有所回升的背景下，同程旅行等企业推出“机票盲盒”是否划算，可能并不太容易厘清，毕竟受大环境影响，各航司的随心飞系列产品均已逐渐关闭购买入口，并开始以高价位的新版“随心飞”产品替代。但在部分业内专家的眼里，机票盲盒要比随心飞产品能赚钱。而在机票盲盒的开发运营者而言，机票盲盒的痛点也十分明显。

张超认为，OTA操作机票盲盒活动的最大痛点在于成本控制和用户体验之间的平衡。同程旅行在首轮机票盲盒中进行了大量补贴，后期希望能跟航司或者机场达成合作，给用户提供一些更丰富的航线资源和旅行福利。另外，如何把握年轻人的心理，把机票盲盒做得更好玩，对年轻人更有吸引力，也是该类活动的一大难点。

从实物盲盒起，年轻群体一直都是盲盒经济的主流消费群体，而这也是OTA、航司切入盲盒经济的着眼点和看中的利益点。从去年就打出“品牌化战略”的同程艺龙，为了能够和年轻群体建立链接，将旗下品牌更名为“同程旅行”。从机票盲盒首轮活动的部分用户画像来看，同程旅行的用心已初见成效。数据显示，锁定机票的用户群体跟参与活动的用户群体之间的差异并不是很明显，都以18岁至30岁的年轻人为主，其中，同程旅行看中的18岁至24岁的用户占比超过了50%，另外，女性用户相较而言稍多。

从目前来看，机票盲盒已初步实现了活动发起者的一些初衷，至于这类营销方式能否成为行业潮流，赵超表示，可能要看接下来各个OTA跟航司怎么去看待及推动这个产品。王疆民则表示，同为动态定价产品，随心飞投放主要对某个时期的市场，或某个具体市场起到较明显的效果，如疫情时期的市场；而机票盲盒多是在某个航线和航班上设立一些这样的座位，一般不会大面积推广。

