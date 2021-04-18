来源：成都商报

“史上最热五一黄金周”来了？

小长假是激发消费活力、观察经济内在潜力的重要窗口。随着各项五一假期预订数据的出炉，业内人士分析，今年五一假期将成为“史上最热五一黄金周”。而透过这些数据，或许能窥见旺盛的假日市场需求背后，旅游市场中蕴藏的经济活力和消费潜力。

多地部分航班经济舱已售罄

“没想到这么火。”已经一年没有出去旅游过的姜静计划在五一假期前往三亚度假，但在预订机票时发现，从4月30日起成都飞往三亚的航班经济舱几乎都是全价，5月1日部分直达航班经济舱已全部售罄，只剩少量公务舱机票，价格最高达10120元。

“量价齐升”，从携程机票的预订情况来看，目前五一多地部分航班经济舱已售罄，机票订单量增长23%，经济舱平均票价为1021元，超过2019年同期均价。来自同程旅行的机票大数据显示，截至4月中旬的五一机票预订情况表明，4月30日至5月5日国内民航出行需求旺盛，机票平均价格大约在800元(不含机场建设费和燃油费)左右，其中，假期最后两天的平均票价将超过1000元，超过2019年及2020年同期水平。

同样的紧俏现象也出现在火车票预订。根据同程旅行平台的大数据，4月16日火车票预售情况显示，五一假期前一天(4月30日)的火车票大部分线路的车票出现了放票即“秒光”的情况。同程旅行平台4月30日火车票的查询量在放票开始前后较4月份普通工作日暴增了56倍。广州南站、成都东站、深圳北站等将是出发及到达客流量最大的铁路站点。

跨省游人均消费同比大增

“门店第一批五一出游的客人在4月初就订好了机票酒店，从目前预订情况来看，今年五一黄金周国内游热度一定很‘爆’，以4到6天的跨省游最火爆，比如海南三亚、新疆喀纳斯、云南西双版纳等线路产品最受游客青睐。”四川青旅总经理助理黄琴告诉记者，今年游客对跟团游的需求也发生了变化，比如旅途住宿更多地选择高品质的精品度假酒店、度假别墅等等，出游品质更好的高端私家团预订量也涨幅明显。

五一假期的5天长假刺激了旅行社跨省游产品迅速升温。截至4月14日，通过携程平台预订五一跨省跟团游的人数环比4月同期(覆盖清明节)增长近6倍。与此同时，同程旅游数据也显示，截至4月15日，五一假期国内跨省游及周边游预订量已超过清明假期，其中国内跨省游与清明假期环比涨幅达200%，与2020年同比涨幅达170%，预计未来两周这两个数字还将继续拉大。

从出游价格上看，五一假期相对假期前后有一定涨幅，以“三亚纯玩+180度无敌海景房+亚特兰蒂斯水族馆或水世界+蜈支洲岛+天堂森林公园+天涯+108米南海双飞5日跟团游”为例，目前直至4月28日，价格在4528元至5200元之间，4月29日起从6796元上浮至5月1日的7629元。

选择跨省游的游客，人均消费预算如何？深圳、合肥、无锡、厦门、南京为国内跨省游人均消费较高的城市，人均消费TOP10城市的平均数约为2890元，2020年这一数字约为1688元。

酒店订单量超越2019年同期

在客流量大幅增长的同时，热门旅游目的地酒店、租车平均价格也出现了较大幅度的上涨，部分地区的酒店平均价格甚至超过了疫情前水平，租车价格也出现三到四成上涨趋势。

携程数据显示，目前酒店订单量对比2019年已经实现43%的增长，多家高星酒店已经一房难求。携程平台相应的酒店订单均价水涨船高，赶超2019年同期均价。而在同程旅行平台住宿大数据显示，在十个酒店价格涨幅靠前的旅游城市中，最大涨幅超200%，比如秦皇岛的同比涨幅就高达222.2%，甚至部分城市的酒店平均价格均超过了2019年同期水平，比如三亚的酒店平均价格较2019年同期上涨了80.5%，平均每间夜的价格高达1696元。

携程数据更显示，当前预订五一出行的租车订单比较2019年同期已达到126%的增长，其中近九成都是跨省需求。大西北以及新疆、西藏的租车单量呈现“惊人”增长趋势，西宁、银川、喀什、乌鲁木齐、拉萨的租车订单比较2019年同期分别增长198%、271%、500%、367%以及229%。