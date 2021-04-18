学者谈“长文控诉网红女友”：揭私式爆料不可违法

来源：新京报

作者：徐明轩(法律学者)

前几天，“女网红遭CEO男友65页PPT控诉”事件，引发关注。据报道，浙江台州警方披露，涉事男子张某某因用技术手段恢复了女方项某某的微信聊天记录，构成《治安管理处罚法》第42条第6项“散布他人隐私”，被行政拘留6日。

本来是“娱乐八卦板块”的轶事，没想到这么快就切换到了“法治频道”。从公共角度讲，比起“揭私”式互爆，此事被导入法治轨道和法律框架下，确实更有关注价值。

时下的舆论场，总有些人喜欢发起舆论战，这也给网民提供了大量可吃的“瓜”。

但其中的是非还得依据事实而论，相关行为更须恪守法律边界。

此事中，男方指控女方不端行为，如其爆料属实，也算是借道德力量实现对女方的惩戒。两人虽没有结婚，不受婚姻法“夫妻忠实义务”的约束，但哪怕作为恋人，特别是有大额财物往来的恋爱关系，“一边谈恋爱一边跟别人订婚”，也违背民事法律诚实信用这个“黄金规则”。

可即便对方构成民法意义上的“过错”，应承担负面的道德批评，“揭私”式爆料也应恪守法律，不能采取非法手段。

从报道看，张某某通过技术手段恢复项某某手机内的微信聊天记录，并发到朋友圈和其他人。这已涉及侵权：即使二人保持了男女朋友关系，项某某作为民法上的自然人，依然享有《民法典》赋予的隐私权。

依照法律规定，张某某擅自将恢复的微信聊天记录散布到网络公共空间及其他人员，使不特定第三人知晓了项某某不愿为他人知晓的私密信息，就属于侵犯他人隐私权的行为。

法律归法律，道德归道德。重申爆料也该守住法律边界，不是说当事人就是理亏的一方——涉及出轨、劈腿之类的问题，道德层面自有评判，而是说要以合法的方式捍卫自身权益。

说到底，“天大的瓜”大不出法律的规定。很多与公序良俗相悖之事，确实可以接受道德审视，但寻找实锤证据的方式应该是合法的。逾越法律的“揭私”式爆料，并不可取。