被约谈八天后 浙江宁波发布房产调控新政

来源：中国央视新闻客户端

4月16日晚，浙江宁波住建局等六部门联合发布《关于进一步加强房地产市场调控促进房地产市场平稳健康发展的通知》。《通知》通过扩大限购区域、加强住房交易管理、加大住宅用地供应、严审购房首付资金来源等方式，更好贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，坚决抑制房地产投资投机行为，落实“稳地价、稳房价、稳预期”目标，促进宁波市房地产市场平稳健康发展。该《通知》自4月17日起实施。

记者注意到，4月8日，住房和城乡建设部副部长倪虹约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通等5个城市政府负责人，要求切实提高政治站位，把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性，牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实扛起城市主体责任，确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

扩大限购区域，家庭住房核查范围扩大为宁波市六区

根据《通知》，住房限购区域扩大至宁波绕城高速所围区域，以及江北区慈城镇，镇海区招宝山街道、蛟川街道，鄞州区云龙镇、姜山镇、下应街道、首南街道，奉化区方桥街道行政区域和宁波东钱湖旅游度假区，限购区域同时执行限售政策。

申请购买限购区域内住房或者申请海曙、江北、镇海、北仑、鄞州、奉化区(以下简称“市六区”)内优先认购新建商品住房的，家庭住房情况核查范围扩大为市六区。

非宁波市户籍居民家庭申请购买限购区域内新建商品住房或二手住房的，应当提供自购房之日起前3年内在宁波市连续缴纳24个月及以上，且无补缴记录的社会保险缴纳证明。非宁波市市六区户籍居民家庭申请优先认购新建商品住房的，应当提供自购房之日起前3年内在市六区连续缴纳24个月及以上，且无补缴记录的社会保险缴纳证明。企业等法人及非法人组织暂停在限购区域内购买住房，经批准的人才公寓等项目除外。

加强住房交易管理，建热点学区二手房交易参考价发布机制

规范房源核验发布，在发布房源挂牌信息时同步匹配同类房源近期网签价格区间，提高市场价格信息透明度。加强对二手房挂牌价格的监测，及时下架挂牌价格明显异常房源。

建立热点学区二手住房交易参考价格发布机制，落实交易参考价格在金融信贷等应用。

赠与限购区域内住房的，受赠居民家庭应当具备在限购区域内的购房资格。赠与人赠与住房后2年内在限购区域购买住房的，已赠与的住房计入赠与人家庭住房核查套数。

加大住宅用地供应，优化房价地价联动机制

《通知》指出，加大住宅用地供应，2021年市区计划供应住宅用地面积在近5年平均供应土地面积基础上增加12%以上。加强租赁住房用地保障，2021年市区计划供应租赁住房用地面积不少于住宅用地总面积的10%。

优化房价地价联动出让模式，住宅用地限房价出让范围从市五区扩大到市六区；完善住宅用地出让机制，试行“限房价、限地价、竞自持租赁住房”等方式竞价。

严审购房首付资金来源，缴纳契税，住房核查范围扩大至市六区

严格落实差别化住房信贷政策，支持居民购买首套自住住房需求，抑制利用信贷资金投资投机行为。加大房地产贷款集中度管理工作力度，严格审核购房人首付资金来源，从严查处经营贷、消费贷等信贷资金违规流入房地产领域的行为。购房人缴纳契税，家庭住房套数的核查范围由市五区扩大至市六区。

严厉打击违法违规行为，完善房地产市场长效机制

加强房地产开发企业销售管理，严厉打击违规收费、操控认筹比例、捂盘惜售、捆绑销售等行为；加强网络、自媒体等媒介发布价格管理，严厉打击煽动价格上涨、散布不实市场信息、恶意炒作房价等行为；加强房地产经纪机构及其从业人员管理，严厉打击非法赚取差价等扰乱市场秩序、损害市场主体合法权益的违规行为。

《通知》还要求，健全完善房地产市场调控工作评价考核机制，严格落实房地产调控“一县一策”工作任务。

宁波市相关部门负责人表示，关于购房资格证明，仍在有效期内但未使用的限购区域内购房资格证明原则上废止，购房人需按照《通知》实施后的规定，重新申请购房资格；对于《通知》发布实施前双方已经签署书面认购协议，购房人支付了定金或者部分房款并能提供银行等金融机构转账凭证的，可以视为事实上的购房合同关系已成立，可以适用原政策。