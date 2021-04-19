博士论文的《致谢》凭什么刷屏？

来源：澎湃新闻

作者：方圆

“我走了很远的路，吃了很多的苦，才将这份博士学位论文送到你的面前。二十二载求学路，一路风雨泥泞，许多不容易。如梦一场，仿佛昨天一家人才团聚过。”近日，中国科学院自动化所一博士论文的致谢部分在网上引发热议。作者在《致谢》中回顾自己如何一路走出小山坳、和命运抗争的故事，打动了大批网友。

4月18日，中国科学院官方微博发布消息，披露了这篇论文为《人机交互式机器翻译方法研究与实现》，作者是2017年毕业于中国科学院大学的工学博士黄国平。据媒体报道，2017年从中国科学院大学毕业后，黄国平已赴某知名互联网公司就职，担任高级研究员。

是否可以这样理解，这位“从大山走出来”的青年，一路过来，吃尽了苦头，甚至“他已记不清有多少次因为现实的压力而觉得快扛不下去了”，但是最终实现了梦想，收获了幸福。从这个意义上说，《致谢》所道出的道理，就是“幸福都是奋斗出来的”。

很多网民觉得《致谢》是“直抵人心”。这话不错，这“直抵”的正是《致谢》作者那种“梅花香自苦寒来”，为追求幸福之梦而不屈不饶的奋斗精神！

中共总书记习近平曾热情洋溢这样阐释“奋斗”的深刻内涵：奋斗是艰辛的，艰难困苦、玉汝于成，没有艰辛就不是真正的奋斗，我们要勇于在艰苦奋斗中净化灵魂、磨砺意志、坚定信念。

有人说，幸福是一个人对自己生活状态持续感觉满意的心理感受，既与资源占有、物欲满足相关，也与主观感知、心理体验相关。确实，人生在世，每个人都有追求幸福的梦想。

有这样一群人，他们的家境并不怎么好，甚至如《致谢》作者，家境十分地困苦艰辛。但他们都怀揣着对未来梦想的追求，会用比他人更多的付出去奋斗，去拼搏。一个志存高远的人，必将执着地去追求自己一生的梦。既然选择了远方，便风雨兼程的走下去。

一些网民在留言中说，“大家都活得不容易”“每个人都有自己难以言说的苦衷”。这样的感叹，不能说是什么“消极情绪”，而是中国人自古就明白，世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗。美好生活不是免费午餐，不是天上掉馅饼，更不是一夜暴富、不劳而获，只有奋斗才能梦想成真。

奋斗是通往幸福生活的阶梯，奋斗的过程又是极为艰辛的。如有哲人所言，“历史总是抛弃那些前进路上的懒惰者、懈怠者、无为者，而将那些奋进者、搏击者、有为者镌刻在丰碑上。”《致谢》的走红，不正说明这个理吗？

当然，“幸福都是奋斗出来的”，不仅需要个人的进取，也需要国家以制度搭建让人们奋斗的良好平台、有利环境。比如，要更好发挥政策托底的保基本、守底线作用。但是，在追求美好生活的征途上，政策托底不能代替个人奋斗。

《致谢》结尾黄国平写道：“理想不伟大，只愿年过半百，归来仍是少年，希望还有机会重新认识这个世界，不辜负这一生吃过的苦。最后如果还能做出点让别人生活更美好的事，那这辈子就赚了。”每个人的生命只有一次，奋斗本身，就是一种幸福。

