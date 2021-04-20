女车主“车顶维权”成热点 是谁让谁不“体面”？

来源：成都商报

4月19日上午，2021上海国际车展媒体日首日，一位维权者身穿印有特斯拉商标及“刹车失灵”字样的T恤，站上特斯拉展台的车顶高呼“特斯拉刹车失灵”，引起现场围观。

当日下午，特斯拉官方发布微博称：“我们了解到当事人为此前2月发生的河南安阳超速违章事故车主。”而据当地媒体报道，针对特斯拉在上海车展遭遇的维权事件，上海警方已介入调查。

此外，特斯拉公司副总裁陶琳针对此事表示：“我们没有办法妥协，就是一个新产品发展必经的一个过程”。

新华热评提到，车主和车企之间，难免会有矛盾和纠纷。事实上，这不是相关车企第一次遇到“车顶维权”，这也不是“车顶维权”第一次引发舆论热议。站上车顶维权既不安全也不体面，于公共秩序更无益。

现场突发

上海车展第一天 事故车车主大闹特斯拉展台

19日上午11时30分左右，成都商报-红星新闻记者在上海车展现场获悉，在特斯拉展台，一位女性维权者身穿印有特斯拉商标和“刹车失灵”字样的T恤，站在车顶高呼“特斯拉刹车失灵”，引起现场围观。相关视频迅速刷屏朋友圈。

记者向现场围观群众确认了这一消息。另有现场观众称，该维权女子已被工作人员带走，特斯拉展台很快恢复平静。记者看到，在特斯拉展台后的客户室内，相关工作人员正在张贴有遮挡功能的磨砂玻璃贴膜。

当日下午2点59分，特斯拉官方发布微博就此事进行了回应：“关于今日在车展现场发生的车主非理性行为，我们了解到当事人为此前2月发生的河南安阳超速违章事故车主。”

特斯拉还表示：“该车主是通过非常规方式获取证件进入展馆，在展台周围进行直播，露出定制维权T恤，登上车顶大喊。我们在注意到该行为后多次言语劝解，但车主并未停止非理性行为。在与展会主办方协商后，考虑到该行为严重影响公共秩序，主办方协调公安执法人员劝离车主。”

特斯拉称，此前该车主曾因超速违章发生碰撞事故，以产品质量为由坚持要求退车。“近两月以来我们始终保持与车主积极协商，表示愿意协助完成维修和保险理赔事宜，同时提出多种解决方案，但遭到车主强烈拒绝，且不接受任何形式的第三方检测。未来我们还将继续紧密沟通，帮助车主尽快恢复正常用车生活。”

事件背后

事起安阳车主事故维权 双方对事故原因看法不同

记者注意到，这位河南安阳车主曾多次进行维权，而事件的起因还要从今年2月发生的一起事故说起。

2月21日，张女士的父亲驾驶自家特斯拉Model3带家人外出。据张女士回忆，开了5、6分钟后，路过一个十字路口，看到红绿灯，于是松开油门，“我当时听到我父亲喊了一句‘刹车失灵了’”，随后车辆连续躲避了两辆车后追尾了两辆车，最后撞击到路边的水泥防护栏才停了下来。

对于这起事故的原因，张女士认为是车辆的刹车系统有问题。3月10日，张女士堵住特斯拉门店，站在车顶用喇叭维权的视频曾火爆全网。视频中，张女士用白布黑字书写“特斯拉刹车失灵”，同时喇叭播放“特斯拉刹车失灵，引发交通事故”的录音。

据悉，上述事故发生后，安阳市公安局殷都分局交警出具了交通事故责任认定书。

认定书显示，事故发生于2月21日晚上6时，事故地点为341国道段村路段。交警认定该事故中，张某某违反《道路交通安全法》中的“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离”，应负此次事故的全部责任。

对此，张女士在微博中回应称：“这个判定并没有说我们超速，只说没有与前车保持安全距离。我们全家一起经历了刹车失效，清楚的知道为何不能保持安全距离，因此我们认可该判定。”

3月10日，特斯拉中国公关团队相关工作人员对记者回应称，涉事司机是在最高限速80km/h的国道上以118.5km/h的速度驾驶，这个过程中ABS(制动防抱死系统)和刹车都是正常工作的。“后台显示，在行驶期间该车辆的制动没有问题。后台的数据是无法篡改的，如果第三方检测机构和司法机构需要的话，可以从特斯拉调取这些数据。”对于特斯拉方面的上述说法，张女士并不认同：“我们不是不同意第三方检测机构鉴定，传统的燃油车与电车鉴定方法不一样，我们想找一个双方都认可的有权威性的检测机构。”

随后，特斯拉官方微博“特斯拉客户支持”发布微博表示，未见车辆制动系统异常，目前期待能够得到客户的同意进行第三方检测。针对这次车主全责事故，愿意协助张女士完成车辆维修和保险理赔事宜，却遭到张女士的强烈拒绝。

拒绝调解

是合理维权还是变相车闹？车主不认可检测机构

3月10日特斯拉发布声明后，张女士和特斯拉之间的纠纷，始终没有解决。4月11日，在河南郑州大河车展的会场门口，张女士还向公众展示了她那辆“刹车失灵”特斯拉事故车。

车展维权事件发生后，有不少网友发出感叹，“为何特斯拉车主维权那么难？”也有网友质疑，“这究竟是合理维权还是变相车闹？”

此前据媒体报道，张女士要求特斯拉方面提供车辆事故发生时前30分钟的数据，而特斯拉方面只提供了前6秒的数据。

特斯拉在3月10日的声明中表示：“张女士再次将贴着封条的事故车重新堵回特斯拉门店，并明确对特斯拉工作人员表示，不会接受任何第三方检测结果，也不会接受任何调解。”

对此，张女士在微博置顶中解释说：“我们不是不同意第三方机构检测，只是希望选择一个专业权威的机构进行鉴定。”

据张女士介绍：“3月9日中午，双方在郑州新区市场监管局做调解时，负责调解的监管局老师告诉我们，目前能做进口车检测和鉴定的，只有一家叫‘中国质量认证中心’的机构。公开资料显示，这个中心的业务包括3C认证、管理体系认证以及3C培训。它没有与汽车技术鉴定相关的业务，很明显不是一个专业的鉴定机构，只能选择这一家的方式也不是一个合理的调解。”

就鉴定机构的资质问题，双方僵持不下。记者就此咨询了北京中机车辆司法鉴定中心，相关工作人员表示，可以进行特斯拉刹车制动系统的相关检测，也曾检测过。但目前不接受个人业务，只接受机构委托。

记者发现，自2020年至今，特斯拉汽车疑似刹车失灵事件发生10起有余。一年多时间里，此类事件在全国范围内包括江西、上海、浙江、四川、北京、江苏、深圳等地频发。

4月11日，在上海某停车场，车主刘先生称自己驾驶的特斯拉在车库拐弯时刹不住，直至撞到墙面后逼停。特斯拉对于这起事故回应称，因地面摩擦力太低导致ABS启动有滑行，目前事故仍在进一步调查处理中。

记者19日下午尝试联系张女士，截至发稿，未得到任何回应。