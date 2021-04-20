数字音乐行业充斥大量泡沫：有人为一首歌花几十万

来源：成都商报

作者：林风

这样的数字音乐行业，看起来“版权”得到了维护，市场也红红火火，实则充斥着大量泡沫和“虚火”。

数字音乐领域的一个奇特现象，近日引发了网络讨论。据报道，在网易云音乐、酷狗音乐和QQ音乐等音乐APP里，用户在购买一首歌的版权之后，可以播放音乐，但购买界面依然存在。有同一用户重复花钱购买同一个作品，重复频率从数十次到数十万次不等。有的消费者在一首歌上就花了几十万元。

重复“购买”音乐作品，到底有多夸张？据调查，在某专辑的榜单上，有一个账号最高重复购买了同一张专辑达32万次，消费达数十万元。看到这个数据，不少网友都惊掉了下巴——这哪是为听歌“购买”版权，分明是疯狂“打榜”“刷流量”追星。也难怪有人感叹，“你把自己当粉丝，人家却把你当提款机。”

这正是问题的症结所在。一方面，在粉丝经济和流量经济的助推下，不少粉丝纷纷挺身而出，为自己的“爱豆”疯狂打榜，以求拉升“爱豆”的作品成交量和热度，维持“爱豆”的高曝光率；另一方面，音乐类App也敏锐地瞅准这一市场，设置出诸如“冠亚季军榜单”、“520”“1314”默认选项等各类规则各异的玩法，煽风点火，诱导重复消费。

这样的数字音乐行业，看起来“版权”得到了维护，市场也红红火火，实则充斥着大量泡沫和“虚火”。如果不加以及时干预和预警，将带来多重负面效应。最直接的，主要靠金钱堆积的疯狂“打榜”，会进一步刺激粉丝尤其是学生、未成年人群体盲目攀比追星和非理性消费，为个人和家庭带来经济负担，也不利于为青少年树立起良好的成长导向。与此同时，失范的“打榜”“刷流量”行为，也可能在无形中驱动各类音乐App的逐利胃口。

此外，类似诱导重复消费的行为，也涉嫌违法。有知识产权专家就认为，音乐App利用“粉丝”的“打榜”心态重复购买专辑所获得的利益，属于不正当收益。而需要注意的是，这些重复消费的钱中，有相当一部分可能是并不具备完全民事行为能力的未成年人所贡献。那么，如果未成年人因偷偷“打榜”遭遇巨大经济损失后，能否追回？值得追问。

