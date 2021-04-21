受影响人群绝非少数，“疫后综合征”需更多关注

来源：北京青年报

作者：秋实

近日，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林在接受媒体采访时介绍，研究表明，传染病大流行后，人群创伤后应激症状的患病率高达22.6%。在新冠肺炎流行期间，中国群众的精神心理问题同样突出，约有1/3的人受“疫后综合征”困扰。陆林院士团队是在完成调查研究之后得出的相关结论，并以此为依据，为减少疫情对心理健康的损害提出了一系列建议。(4月20日《中国青年报》)

现在人们普遍重视身体健康，但相对忽视心理健康，认为“心病”不算病的人也不在少数。这种认知误区体现在新冠肺炎疫情防控方面，就是对身体感染疫情高度重视，却比较忽视对心理健康的维护。这不仅存在于个人，一些单位、社区等在应对疫情时，也同样存在重身体染疫轻心理影响的偏向。

疫情不仅损害身体，而且其导致的“心病”同样可让民众深受影响。从影响的广度来看，1/3的人受此困扰，说明这绝非少数人的“家务事”，而是需要高度重视的普遍现象。从影响的深度来看，新冠肺炎确诊或疑似患者及其亲属等人群的心理创伤自不必赘言，即使是其他人群，也会因长期隔离、探亲受阻、延迟复工、生意难做等原因而严重影响心理健康。

个人增强防范“心病”的意识和能力，是预防和控制“疫后综合征”的直接方式。新冠疫苗要打，心理疫苗同样要打，只不过这种无形疫苗主要应该由个人来实施。多了解心理健康知识，多渠道消除负面情绪，若出现单靠自身力量难以控制的“疫后综合征”，则需果断寻求帮助。只要个人做好预防和控制“疫后综合征”的第一责任人，这个隐形的“病毒”便难以存在。

当突遇重大自然灾害或其他突发事件时，心理干预往往会成为应急处置的重要内容，新冠肺炎疫情持续时间这么长，影响面又这么广，心理干预理应成为贯穿整个防疫过程的一项重要工作。当然，疫情对每个人都会构成影响，心理干预的工作量很大，没有足够的资源可供利用也是一道需要正视的难题。

用工单位、学校等可利用组织能力强等优势，为职工和学生提供相应服务。将心理健康放在与身体健康同等重要的位置，在劳动保障、假期安排等方面出台更多暖心政策，多开展益于促进民众心理健康的各类社会活动，也有利于帮助驱散心理阴霾。还可广泛动员志愿者，让他们接受短期专业培训之后，为民众提供初级心理干预和引导服务，也可缓解当下之急。

从长远看，疫情过后，疫情防控体系建设将成为一项重点工作。除了机构、硬件、人才队伍需要着重建设外，心理危机应急干预体系也应该作为子体系纳入其中，使“疫后综合征”的防控具备更加坚实的制度基础，在身体与心理两个层面阻断疫情对民众可能造成的损害。