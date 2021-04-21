时间路线全随机，机票盲盒是营销噱头还是真实惠？

来源：北京青年报

这两天，机票目的地盲盒一下子火了，取代之前的随心飞，成为旅游行业关注度最高的产品。目前，已有同程、飞猪、去哪儿、携程纷纷推出自己的盲盒产品，不论66元、88元还是98元，与市面上的机票价格相比都算得上是“白菜价”，但这种随机抽取的机票有多少是完全符合消费者“心意”，可以促成最终出行的？看似热热闹闹的机票盲盒是否只是一个营销的噱头？

现象

各大在线旅游平台推“机票盲盒”

机票盲盒有多火？从各大在线旅游(OTA)平台争先恐后上马盲盒产品的动作中可见一斑。

今年4月3日，同程旅行率先发起了“机票目的地盲盒”活动，吸引了超过1000万人参与抢购，“超千万人抢购98元机票盲盒”的话题还登上了微博热搜。借着这个热度，同程旅行继续推出新一轮的“机票盲盒”活动，抢购活动于4月22日10点启动，将持续至4月26日。

4月20日，飞猪推出66元机票盲盒，参与活动的消费者，在得到好友助力后可以66元的超低价，获得一个飞往全国随机任意目的地机票盲盒。同一天，去哪儿网透露将于4月21日同时上线88元的机票盲盒和66元的火车票盲盒。而在此之前，携程于4月19日推出了售价分别为699、999、1299的“酒+机”盲盒套餐。

方法

解锁方式各有不同 有些需好友助力

看上去差不多的在线旅游平台的机票盲盒，背后都有哪些不同呢？

从价格来看，同程、飞猪、去哪儿网的机票盲盒都在百元以下，面向的是更加广泛的受众，而携程的盲盒套餐虽然包含的不只是机票，还打包了酒店产品，但最低699元的价格势必会让参与者更加谨慎。

同程新一轮盲盒活动的最大特点是：用户购买一次盲盒可以获得两次抽取机会——在同程旅行App和同程旅行小程序两大平台各抽取一次盲盒。

去哪儿网和飞猪的盲盒活动都需要好友助力来完成。飞猪盲盒助力中，用户须通过分享链接给3位好友方可获取盲盒抽取资格。去哪儿网的盲盒活动同样需要先请三人助力，才能低价购买盲盒。不同的是，消费者在去哪儿网买到盲盒后还可继续邀请好友助力，每邀3位好友助力可多解锁1条航线，最多可解锁10条备选线路，消费者最终可从中选1条心仪的航线。此外，去哪儿网盲盒还有一大亮点是可以自主选择出发日期，消费者拥有了更多的自主权。

飞猪盲盒活动有两大亮点：一是活动可以双人组队参与，抽取到的机票盲盒是同一航线的双人机票；二是飞猪盲盒中有两条航线供选择，比一般的盲盒多了一条航线。

值得一提的是，消费者购买盲盒后，如果没有选定机票可以获得全额退款。

释疑

产品有时效性 目的地、路线随机

对于机票盲盒，消费者普遍有几大疑问，这种方式到底是营销噱头还是真实惠？解锁目的地、路线是否都是一些冷门航线？针对相关的问题，各大在线旅游平台的相关负责人也作出了相应回应。

对于盲盒推送是否有大数据算法支撑，飞猪副总裁李晨表示，盲盒目的地完全是随机的。

而去哪儿公共事务总监徐光晔则表示，去哪儿的盲盒活动好友助力越多，可解锁的航线也就越多，这些线路完全都是随机的。

机票盲盒大多比较便宜，那么抽到的是否多是一些无人问津的冷门航线？对此，李晨表示，从目前开出的盲盒来看，北京、杭州、广州等五一假期的热门目的地都有覆盖。但是旺季航班座位有限，相对选择较少。而且盲盒覆盖的时间是未来三天到三十天，不局限于五一假期，非假期期间的热门航线会更多。

徐光晔表示，机票类产品是有时效性的，大部分在线旅游的盲盒活动出发日期是随机的，消费者无法自主选择，所以解决不了时效性的问题，这也就是业内所说的拿尾舱产品做销售。而去哪儿网的盲盒活动中消费者可以自主选择出发日期，所以线路覆盖得范围相对更广，热门目的地也更多些。

李晨表示，国内旅游市场正在逐步恢复中，航空公司和在线旅游这时候肯定有营销需求，至于是随心飞还是盲盒，哪种形式可能会千变万化。任何营销手段都有成长和衰退期，所以各家才不断推出新的玩法，这种营销手法能持续多久其实是由消费者来最终决定的。

徐光晔表示，任何一张机票都不可能那么便宜，这个价格肯定是贴钱的，所以这就是一个“拉新”的工作，用这种方式来引流。对于引流的效果，双方都表示没有预期，而是希望借此能让用户有更好的体验。