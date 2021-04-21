面对“车顶维权”，硬杠只会两败俱伤

来源：检察日报

作者：杨璐嘉

4月19日，在上海车展现场，一位身穿“刹车失灵”字样T恤的女车主站在一辆特斯拉展车车顶维权，随后被工作人员带离现场。20日上午警方发布通告称，该女子因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日。随后，维权女车主公开道歉，同时表示方式会变，维权不会变。此事件在网络上引发广泛关注和热议。

这起看似“突发”的维权风波，其实有一个不短的发酵过程。涉事车辆的超速事故，发生在今年2月。这起维权事件之初，公安、市场监管等部门都曾协调处理过。据4月20日郑州市场监管局回应称，已对当事人进行过多次调解，但因分歧较大，未达成共识。双方由此陷入对峙，局面从谋求解决转为僵持消耗。

就事论事，车主在国际车展上采用过激方式维权，这一行为明显属于扰乱公共秩序，依据治安管理处罚法相关规定，警方对其给予行政拘留合理合法。在自身合法权益遭到侵害时，应当通过合法途径解决问题，讲究“合法依规”。反之，如果选择错误的方式，往往维权目的没有达到，反而会触犯法律遭受处罚，得不偿失。

显然，从目前来看，此事不会以女车主被行拘结尾，“下文”才是关键。是否真的“曾因超速违章发生碰撞事故，而后以产品质量为由坚持要求退车”，依然需要一个公平公正的权威结论。

从双方回应看，目前最大的分歧在于，车主不同意第三方进行技术鉴定，要求“提供车辆发生事故前半小时完整行车数据”。而特斯拉一方因担心数据被当事人用来炒作造成不良影响，拒绝提供相关数据。

诚然，一家企业不可能做到让所有人都满意，但是作为企业，面对消费者的诉求与质疑时，不积极与消费者协商可行的解决方案，而是采取对抗姿态，这不是企业承担社会责任的体现，更不是对消费者负责任的态度。

汽车属于大宗消费，同时又关乎车主及家人的人身安全，消费者往往较为谨慎和重视，出现问题也更容易较真。对于车企来说，应当拿出诚意来解决问题，直面消费者的反馈，提供有效的沟通渠道，主动配合调查澄清事实。否则，硬杠下去只会两败俱伤。

另外，消费者遇到刹车失灵这样严重的安全问题时，若苦于拿不到特斯拉后台数据无法维权，相关部门能否根据举证责任倒置原则，责令特斯拉一方提供相关后台数据或者在签署保密协议的前提下要求其提供数据，通过调查给出一个权威答案，这既是对企业的有效监管，也是对企业的一种保护。

争吵徒劳、僵持无益。正如事后特斯拉在其官方微博中所称，将心比心，真诚是最好的桥梁，只有实事求是，才能解决问题。

当然，也只有积极付诸实际行动，才能促进问题最终得以有效解决。