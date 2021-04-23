“打卡”网红书店，入眼更要入心

来源：科技日报

网络购书低价便捷、电子读屏方便可及、实体店铺管理成本居高不下，步入网络时代，究竟该如何生存成了实体书店不可回避的问题。抛弃千篇一律的书架式布局，凭借风格鲜明的装修设计吸引读者回到实体空间，许多书店不仅重新找到了自己的定位，也“出圈”成网红打卡胜地，有时难免陷入打卡拍照的游客远多于读者的困境。

书籍是人类进步的阶梯，在视觉文化已经深度融入生活的今天，让阶梯的地理标志——书店变得更加美丽，亦是顺应时代潮流之举：比如有形似塔楼的钟书阁，由教堂改造的模范书局，以“建筑中的建筑”为理念的Page one。

平心而论，用直观的美学形式吸引游客前来“打卡”，不失为吸引更多人接触阅读的一条路径。然而问题的关键在于，到访者如果仅仅停留在“到此一游”，满足于拍照、发朋友圈，书店所承载的丰富内容也只能明珠蒙尘，再红的书店都难免走向“无可奈何花落去”的结局。

读书是以人为主体的活动，只有形成精神层面的良性互动，才能“今年花胜去年红”。与线上购书平台和阅读端口相比，实体书店的最大优势莫过于提供了一个公共空间，这就意味着实体书店可以承载更多层次功能。今天的书店已经不再是单纯的购书渠道，而是一个综合性文化空间，读者见面会、文化沙龙、读书会，都在一定程度上丰富了读书活动的韵味。

在社交媒体高度发达的时代，通过“打卡”管理个人形象虽然不失效率，但塑造出来的形象终究无法代替精神世界的丰盈，也难以经受时间考验。与其忙着在网络世界塑造文化标签，不如在匆忙打卡之余稍做停留，参与到读书实践中，或许也能发现一个有趣的灵魂，开拓一方不一样的天地。

对于读者而言，审美并无错，重要的是让美的内涵不仅仅停留在视觉层面。“质胜文则野，文胜质则史”，内容与形式之间的关系不是厚此薄彼，而是相得益彰，正所谓“文质彬彬，然后君子”！