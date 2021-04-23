以“合理使用”为名牟利，“影视搬运”如何治理？

来源：工人日报

“精彩合集”“超前剧透”“电影解说”……“短视频追剧”成了一种时尚。以此为卖点的影视剪辑号充斥各大短视频平台，由此也引发了二次创作合法性的争议。

近日，涵盖行业协会、视频平台、影视公司在内的73家机构发布联合声明，呼吁广大短视频平台和公众账号生产运营者尊重原创、保护版权，未经授权不得对相关影视作品实施剪辑、切条、搬运、传播等侵权行为，在必要时将对此类行为发起集中的法律维权行动。

有关专家表示，面对知识产权侵权的新形态，如何确权、如何维权还不太清晰。各方利益角逐下，净化短视频行业版权生态仍然任重道远。

“切条”“搬运”大行其道

第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，我国短视频用户规模达8.73亿。无数内容生产者扑入这片红海，而剪辑影视视频以其素材易得、操作便捷成为不少入行者的首选。

记者打开某短视频APP，影视区排行榜榜首便是一条对热播剧《觉醒时代》的解说视频。该博主凭借对多部大热影视剧的二次创作，斩获粉丝600多万，跻身该网站2020年百大作者。

根据12426版权监测中心发布的《2020中国网络短视频版权监测报告》，2019年1月至2020年10月，在对4894件影视综动漫类作品的监测中，共发现短视频疑似侵权链接1406.82万条，电视剧单部作品短视频侵权量多达5991条。

记者在一家短视频网站检索发现，用户名中出现“影视剪辑”字眼的账号有上百个，不少账号在主页声明“原创剪辑 拒绝搬运”，而平台给它们的标签也是“影视领域创作者”。

记者发现，这些账号发布的内容大致分为几类，一是压缩剧情制作精华合集，二是提前剧透视频网站超前点播内容，三是以戏谑调侃的方式快速解说影视剧。

中央财经大学新闻系主任谭云明分析称，“到此一游”式的短视频追剧，迎合了当下消费趋势，有的短视频热度甚至超过原作本身。但断章取义的剪辑，破坏了影视剧的完整性和审美体验。

北京云嘉律师事务所律师、中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领表示，著作权法规定了12种“合理使用”情形，包括为了介绍评论某一作品而适当引用，但是，不少影视搬运号经常以“合理使用”为名，行牟利之实。

流量变现渠道广套路多

业内人士指出，影视剪辑号运营门槛低、变现渠道多、从业群体广。当粉丝积聚到一定规模后，便可通过流量分成、广告收益、用户打赏、直播带货等方式实现盈利。这已经衍化出一条成熟的产业链。

记者调查发现，几大短视频平台的一些头部账号，还干起了收徒教学的兼职，甚至直接在主页标明“学习搬运请加微信”。

在一场授课直播中，面对学员“侵权怎么办”的担心，某大V如此回应：“循规蹈矩还想赚钱？”接着，他为学员列出涨粉后的几种变现方式：卖手办、动画衍生品、视频网站会员、电影票、影视资源……而他自己的方式则是引流卖课，记者在他的线上店铺中看到售价9.9元～99元不等的视频课程，内容包括影视剪辑零基础教程、短视频快速涨粉文案、直播必备话术等。

另一位博主则在直播中表示，规避违规侵权是重要知识点。记者按提示私信博主回复“学习”，进入他建立的“影视搬运免费学习群”中。当群成员达到500人，群主开始分享一些可以“巧妙”躲过审查的技术手段，随后他表示可以提供现成素材，只需支付学费499元。

更直观的收益来自短视频平台的现金奖励。某平台“创作激励计划”规定，按照点赞等互动行为综合计算用户喜爱度，作为收益计算的首要衡量目标。具体实施中，老用户总结其规律为“1000播放补贴3元”。该平台相关负责人曾透露，创作者单日收益峰值超过3万元。

对于这种模式，有网友表示：“在反抄袭监管不到位的情况下，用播放量换补贴，会助长侵权行为。”

净化版权生态需多方合力

“热剧维权难，冷剧没动力。”一位影视行业从业者告诉记者，虽然影视搬运泛滥，但很多原创者没有选择维权，“对热播剧来说，蹭流量的剪辑视频多如牛毛，调查取证耗时费力，维权成本过高，获赔金额偏低；而对热度不高的剧来说，侵权的短视频反而会带来流量助其‘出圈’，是否维权成了一个尴尬的问题。”

赵占领认为，平台企业在一些侵权案例中难辞其咎。“平台在坐享流量红利的同时，也要担负起保护版权的社会责任。首先，要建立行业公约，不能滥用流量激励机制，错误引导用户。其次，要完善监测体系，提高侵权监测准确率。第三，要有事后惩戒，接到权利人举报，查有实据即对侵权账号实行永久封禁。”

“目前，对侵权作品的认定仍存在模糊地带，相关部门需评估后制定细则，为权利人提供畅通的维权渠道。”赵占领说。

谭云明认为，改善版权环境可考虑引入第三方机构。“例如中国音集协，作为唱片公司和KTV经营者的第三方，先从唱片公司获得授权，再向加入协会的KTV经营者收取著作权许可使用费并发放许可。影视领域也可借鉴这一模式，引入著作权集体管理组织。共识形成后，用的大胆用，原创也放心，双方都没有后顾之忧。”

法律层面，新修订的《中华人民共和国著作权法》将于6月1日正式生效，其中规定对侵权行为情节严重的，可以处以违法经营额1倍以上5倍以下的惩罚性赔偿，并将法定赔偿额上限由50万元提高到500万元。业内人士认为，违法成本的提高，将有效约束明知故犯者。

此外，有关部门今年将组织开展“剑网2021”专项行动，加强对网络视频、音乐、文学等领域主要网络服务商的重点监管，强化对网络直播、自媒体等新业态的版权监管，巩固版权治理成果，推动互联网企业全面履行主体责任。