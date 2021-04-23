市场规模超百亿元，让人上瘾的社交新宠“剧本杀”

来源：工人日报

你的朋友失联了，三四个小时没有回复你的消息，他很有可能正沉浸在一场“剧本杀”中。

逛街、看电影、唱歌、蹦迪……曾经占据年轻人文化娱乐消费的大头，而随着《明星大侦探》等推理综艺走红，“剧本杀”持续抢占人们的线下娱乐时间，成为社交新宠。

据央视报道，目前中国“剧本杀”行业市场规模已突破100亿元。企查查数据则显示，截至2020年底，名称或经营范围含“剧本杀”“桌游”的相关企业和个体工商户超过6500家，江苏、陕西和湖北分别以674家、650家和526家位列前三。

耗时、烧脑、多人的“剧本杀”，为什么越来越受欢迎？又为什么吸引投资者纷纷入局？这一行业的发展现状与前景几何？近日，《工人日报》记者对此进行了采访。

让人上瘾的“剧本杀”

2016年，北京陆续出现了几家“剧本杀”店，一向喜欢接触新鲜事物的周悦康和朋友们玩了几次，但游戏体验感不高。“当时的剧本很粗糙，除了换装，没有什么亮点。”

直到2020年疫情期间，周悦康发现了几个线上“剧本杀”APP。“感到沉浸其中，很上瘾。每个晚上都在不同的被构建的世界里饰演不同的角色，故事背景有古代的、科幻的，也有校园的，让我体验到不同的人生。”周悦康认为， “剧本杀”最有魅力的地方，就是让玩家在枯燥、重复的生活以外找到刺激和有趣的新体验。

疫情好转后，被压抑的线下娱乐需求释放出来，“剧本杀”出圈，行业站上风口。艾媒咨询分析师认为，“剧本杀”的推理性、悬疑性可以满足玩家的推理爱好和表演欲。同时，“剧本杀”也为有社交需求的玩家提供了平台。在需求推动下，中国“剧本杀”门店快速扩张，行业市场规模持续壮大，预计2021年市场规模将增至170亿元。

数据显示，超过四成的玩家玩“剧本杀”主要是为了休闲娱乐，26.5%的受访玩家是出于解压的目的才玩“剧本杀”。此外，社交、猎奇体验等也是玩“剧本杀”的重要原因。

从业者生存现状

记者在采访中发现，“剧本杀”分实景本和盒装本两种。实景本是指有案发现场、搜证环节、有NPC(非玩家角色)参与的剧本。

“实景本游戏体验更好，沉浸感强，社交属性更高。在北京，好的实景本需要提前一周或更长时间才能预约到，但是开店的成本相比于盒装本店高出不少。”北京集合石沉浸式“剧本杀”馆负责人陈鑫(化名)介绍说。

“房租+装修+剧本+DM(Dungeon Maste，在‘剧本杀’里一般被称为主持人)，就是‘剧本杀’实体店所有的成本支出了。”陈鑫介绍，目前剧本有三种类型：盒装本每家店都能购买，价格在500元~600元之间；城市限定本，一个城市只有几家店有，价格在2000元左右；独家本，一个城市只有一家店拥有，价格在5000元上下，高可过万元。

作者完成剧本之后会由专业的发行负责售卖，作者提供剧本，发行负责一些简单的修改以及后期所有的包装、宣传、发行。目前，行业中有两种签约形式，一种是直接买断，另一种是分成。

两年开了两家“剧本杀”店的刘中欣已投入近百万元资金，她坦言“剧本杀”行业是一个高成本行业，为了能让玩家有好的游戏体验，房间装修不仅质量要好还得有特色。

“‘剧本杀’是一个体验性游戏，一个剧本玩家大多只会玩一次，复玩率低，这需要店家不断从市面上选购质量够好的剧本充盈库存。按一个剧本1000元计算，开一家有100个剧本的店，单单是剧本购买就得支出10万元。”

刘中欣表示，几个小时的“剧本杀”，如果没有一个声情并茂的DM，玩家的代入感会很差。选拔和培养一个称职DM，需要花费的不仅是金钱，还有大把精力。

行业乱象和未来

从“剧本杀”店老板转型剧本发行的李立峰，是一个资深玩家。让他难以理解的是，行业内有些发行方为了控制成本，把剧本印刷得粗糙，出现了有些盗版剧本质量比正版更好的现象。“创作出源源不断的好剧本，是这个行业发展的根本动力。盗版横行，让本就不赚钱的作者和发行更加拮据。”

记者在某电商平台搜索《舍离》《古木吟》《年轮》等剧本发现，售价为4元~10余元不等，有的门店销售量已过3000本。

李立峰告诉记者，很多刚开的小店为了节省成本，会选择购买盗版，甚至不一定有正式的门店。很多人直接在自己租的公寓里开场子，用扫楼的方式拉人进“店”。

“玩家玩一场游戏只要三四十元，店家开个七八场，一个月的房租就赚回来了，但这是对知识产权的不尊重。”李立峰说，有些从业者在居民区开了个店，还非常扰民。

有业内人士表示，作为一个新兴的行业，“剧本杀”尚未有相匹配的行业法规出台，它的发展过程中也存在着诸多问题。随着行业运营规范的出台，加大对抄袭或黄暴剧本的惩处力度，保障作者的版权收益，强化从业者的资质培训等等，都能让这个行业走得更稳更远。

李立峰认为，优质原创的剧本是吸引玩家的核心，因而“剧本杀”和影视、小说IP一起联动开发，可推动优质剧本创作，同时通过打造知名“剧本杀”IP也能够提高门店影响力。IP与“剧本杀”联动开发的模式将会给游戏、网络文学等市场带来新的发展路径。