“另类”女演员，只有喜剧一条路吗？

来源：工人日报

前不久，明星模仿节目《百变大咖秀》第六季圆满收官，锤娜丽莎凭借超强的搞笑能力、综艺感，成为新一代“模王”，喜剧届又多了一位颇有观众缘的宝藏女孩。

后电视时代，我们迎来了一个非线性碎片化可互动的媒介环境，视频网站、社交网络平台、短视频强势崛起，喜剧的表现方式不断地被拓宽，除了小品、相声、话剧等舞台艺术，电影、电视等银幕艺术，新兴的喜剧表演方式也层出不穷，如脱口秀、短视频、单口喜剧等。喜剧从样式到内容，呈现越来越丰富、多元。

喜剧有了更鲜活的土壤，一批年轻化的女性喜剧演员开始崛起，掀起新的喜剧风潮。2010年后，贾玲、马丽等人相继进入观众们的视野，多年来凭借过硬的业务能力逐渐跻身国内喜剧演员的金字塔尖。从去年开始，越来越多新生代的女性喜剧人大放异彩，杨笠和李雪琴通过《脱口秀大会3》积攒了人气并持续走红，金靖在多档综艺节目中展现喜剧天分，创作短视频《辣目视频》而走红的辣目洋子，在不少作品中展现了不俗的演技，锤娜丽莎则凭借《百变大咖秀》的出众表现崭露头角，这几位极具辨识度的新人势必在喜剧圈中越来越有存在感。

喜剧创作的难度很大，没有对生活的精辟理解、临摹，逗不笑观众。喜剧演员若想出圈，不仅要有逗人发笑的能力，更需能调动观众情绪和传递对应的主旨思想，创造力与观众缘缺一不可。不少女喜剧人虽然不是传统意义上的美女，往往长着一张小人物的面孔，却有着往内走的、多元化的魅力。喜剧给了她们展现才华与魅力的舞台，不过，却一定程度上只能“扮丑、扮土”，喜剧标签既成就也束缚了她们。放眼娱乐圈，她们依然边缘。

女喜剧人想要摘下固有标签，出演非喜剧类角色，完成转型和蜕变，实非易事。换句话说，当一个女演员不好看，她想“红”，也许只有通过走喜剧这条路来实现。

在崇尚颜值，把长相作为衡量女演员标准的娱乐行业，很少有那些身负才华、长相平凡的女演员的位置。那些“另类”的女演员，也只能在喜剧界谋得一席之地，哪怕拥有不俗的演技，和不低的知名度。

吴君如演了一辈子喜剧，对于“卖丑”，她难以释怀，“其实我是一个自卑的人，我很清楚自己不是美女，所以一直以来演的都是丑女的角色”。张小斐被人戏称为喜剧界的颜值天花板，毕业于北京电影学院表演系的她，眼看着杨幂等同学大红大紫，却因为长相不那么出众，鲜有在银幕亮相的机会，多年来只能在小品舞台上表演，参加《我就是演员》时有导师不认识她是谁，也不认可她的演技，直到凭借李焕英一角走红，才有了挑选剧本的机会。再如任素汐，凭借《驴得水》《无名之辈》等作品被观众熟知，演技备受认可，但除了低成本喜剧，她依然没有多少选择余地。像她这样的“丑”演员，每一次亮相都能给人带来惊喜，但是又很快被滚滚热搜推回幕后。在娱乐圈，她们依然是“无名之辈”。

说白了，不少另类女演员都遭遇了不够美的瓶颈。她们因为不够美，只能选择喜剧。其实，优秀的女喜剧人，往往能够有着对生活的精辟观察，有着强烈的人物性格表达，虽然不如貌美演员精致，但气韵却更饱满丰富，戏路也更宽，可惜的是，如今的荧幕往往没有这种风格强烈的演员的一席之地。

像辣目洋子上了那么多期演技综艺，认真点拨她的人寥寥无几。这正反映出市场对这些另类女演员的接受程度——你虽然好，有演技，但是我的戏也用不到你，没有谁肯用心雕琢这样的璞玉。除了喜剧，她们走出来的太少了。

女明星的美，什么时候变得那么无趣，那么狭隘？难道观众不需要更普通的长相，来反映生活的酸辣苦甜，喜怒哀乐，来演绎普通人平凡却又扎实的人生？期待对女演员“美”的评价更加外延，因为美本来是可以更丰富、更多元，更耐咂摸品味的。