触犯法律！男子趁女友熟睡多次盗取其账户资金获罪

来源：法治日报

恋人是相对亲近的社会关系，恋爱期间相互信任，往往不分彼此。随着感情发展，双方同居在一起，互相登录对方支付账号、使用对方钱款，似乎也是人之常情。但在恋人不知情的情况下，“偷偷转账”的行为构成犯罪吗？

近日，重庆市北碚区人民法院审理了一起情侣间的盗窃案。被告人余某与戴某系情侣关系，2019年9月至12月初，余某多次在夜间趁其女友戴某睡熟之际，使用戴某的微信和支付宝通过转账等方式盗取账户内资金，且每次转账后将微信和支付宝转账记录以及银行交易短信删除。余某采取以上方式盗窃人民币共计18282元，并将赃款耗用。2019年12月12日，被告人余某主动到公安机关投案，如实供述了以上犯罪事实。案发后，被告人余某退赔了被害人戴某的损失，取得了被害人的谅解。

法院经审理认为，被告人余某以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，应予依法惩处。被告人余某在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，赔偿被害人的损失并取得谅解，可以从宽处理。最终，北碚法院依法判决余某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金三千元。

法官表示，恋人之间关系虽然亲近，但亲密关系并不是无视法律随意动用对方财物的正当理由，在未征得对方同意的情况下，窃取对方财物金额较大，或者多次窃取对方财物，可构成盗窃犯罪。同时法官提醒大家，恋爱关系也应当保持适当的界线，要妥善保管好自己的账户密码、支付密码等个人信息，防止因密码泄露导致账户内钱款被“最亲密的人”盗取。