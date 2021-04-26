屡屡过亿 史上最高捐赠刷屏 985高校把钱花哪儿了

来源：中国新闻周刊

作者：俞杨

高校的发展，离不开资金的支持。校友的捐赠，是经费多元化的有益措施。

“亿元级”“史上最高”，最近985高校校友巨额捐赠频频刷屏。刚过百年校庆的厦大收到多笔亿元以上捐赠，天津大学校友3.13亿元捐赠成校史最大额，北大收到校友一笔捐赠高达10亿元。

能筹钱还得会用钱，那么这些巨额的校友捐赠，用在了哪里？谁来保管呢？

中国大学校友能给母校捐赠多少钱？“亿元级”捐赠如今屡见不鲜。

厦门大学刚度过百年校庆，亿元以上的校友捐赠就收到不止一笔。据《厦门日报》报道，4月5日厦大校方举行捐赠仪式，厦大1986级会计系校友朱益民、徐华东捐款1亿元；厦大1999级企业管理系校友许华芳捐款1亿元；厦大2002级EMBA校友苏庆灿捐款1亿元……

数额单笔过亿，校友捐赠金额的最高纪录，也在被不断刷新。

4月13日，天津大学1993级半导体物理与器件专业校友林松华向母校捐赠3.13亿元，成为天津大学史上最大额度的公益捐赠。

就在上月，北大校友、中公教育集团创始人李永新向北大捐资10亿元，这是北大建校以来获得的最大一笔校友捐赠。

而在前年，清华大学校友、融创中国董事长孙宏斌向母校捐赠10亿元，创2019年中国大学校友单笔捐赠最高纪录。

国内高校中，清北在校友捐赠上相当“吸金”。根据第三方大学评价研究机构艾瑞深校友会网的统计数据，1980年至2020年6月，清华大学累计获校友捐赠的总额突破47.20亿元，北京大学校友捐赠31.87亿元，两校是中国大学校友最为慷慨、对母校认可程度和满意度最高的大学。

而这40年来，全国高校累计接收校友捐赠总额363亿元，捐赠总额40亿以上高校1所，30亿以上高校2所，1亿以上有52所。

相应的，教育类捐赠是捐赠的大头。据《2014-2017年中国慈善捐助报告》统计，自2015年以来，教育类因高校社会捐赠的猛增，一举超过医疗健康稳居榜首。在福布斯中国发布的2019年中国慈善榜中，教育捐赠占比超过50%。

在教育领域捐赠中，高校接收居多。而在高校接受的捐赠中，名校又拿走了大头。

名校获得校友的巨额捐赠，那么这些钱主要用在哪些方面呢？

中国教育科学研究院研究员储朝晖告诉中国新闻周刊，各大高校会有他们的一些要求，包括捐赠者也会有。比如厦大百年校庆接收到的捐款，九成捐赠者都明确捐款要专门用于厦门大学学科发展、人才引进。

108岁生日前，清华大学4天内获得8亿元校友捐赠。2019年4月20日，清华大学校友、鹏瑞启航公益基金会发起人徐航向清华大学捐赠3.3亿元，以促进清华大学医学科研实验、人文艺术的教育，推进清华大学校园急救医疗的水平。

2019年4月23日，清华大学经管学院2008级EMBA校友陈泽峰向母校捐资5亿元，用于环保技术研发、环保科技人才培养、环保科研成果产业化以及服务国家“一带一路”倡议和国家生态文明建设智库的相关研究工作。

各大高校捐赠使用各有差异，大致可分为四种类型：主要用于学校，比如校园基础建设；用于学生，比如奖学金助学金发放；用于社会公益与社会实践；以及用于企业需求项目。

根据协议内容，天津大学获捐3.13亿元，将用于天津大学学生培养、教师发展、学科发展、校园基建、校园文化建设、科学研究等，在支持天津大学事业发展上比较综合全面。

当然，巨额捐赠的使用还需兼顾效率。储朝晖指出，至于这些经费使用的效率怎么样，目前还没有这方面的考核。按照常理和规范，这笔钱用在什么地方，高校应该向捐赠的当事人出具一份明细的报告。

同时，这笔巨额资金还会被用于资产管理。为了更有效地管理捐赠收入，高校通常会成立教育基金会，这些基金会大多在民政部门登记注册。

比如清华大学教育基金会，是建国后最早成立的大学教育基金会，成立于1994年。北京大学、天津大学在1995年相继成立大学教育基金会。

根据第三方高等教育评价机构软科的统计，“双一流”高校的教育基金会成立年份，集中于2006年至2015年这10年间，共成立了99家。

大学接受的捐赠，通过投资可以使资金保值甚至增值。不然，缺乏高效管理，巨额资金也会随着时间贬值，影响代际公平的长远目标。

储朝晖指出，大学教育基金会本身不应该仅仅是一个资金的管理团队，而应该把它放到整个高校建设的体系内，像国外名校的基金会，整体有它运行的机制，包括运营效果的评估都应在其中。

像哈佛大学这样的世界名校，社会捐赠与基金收益是其核心收入，庞大的经营团队，复杂成熟的操作体系，才确保了哈佛的稳定发展。

哈佛雄厚的资金财力得益于多元化的资金筹措渠道，2018-2019年财报显示，来自于社会各界的捐赠，为哈佛的办学资源贡献了40%以上的经费支持，是所有经费收入来源中最大的一项。

捐赠是教育经费多元化的一个有益措施，总体上看中国高校的教育经费来源还是比较单一。

在建设世界一流高校进程中，经费渠道多元化、在经费来源上逐渐减少对于行政拨款的过度依赖，是改革的方向之一。国家和地方“双一流”建设实施方案明确提出，高校要积极拓宽筹资渠道，争取社会各方资源，广泛吸纳包括校友捐助、社会捐赠、基金收入等多方的支持。

中国人民大学评价研究中心主任周光礼指出，普及化时代，高校办学资源将从依靠政府向社会和自身转变，这是大学外延发展的一种形式。政府对大学拨款所占办学经费的比例会越来越低，大量的经费都需要依靠学校自己去筹措。如何极大地扩充资源，已经变成关系到每一所大学生存与发展的关键问题。

根据清华大学2021年度部门预算，本年收入预算约229亿元，一般公共预算拨款43.65亿元，占收入预算的19.08%。也就是说，财政的直接拨款，只占清华当年预算收入20%不到。

剩下的80%，需要清华自己去筹措。其中，预算中的其他收入一项为57.82亿元，超过了财政拨款。这笔收入主要包括校友和社会捐赠收入、科研成果转化收入、相关附属企业上交收入等。

中国教育在线总编辑、国家教育考试指导委员会专家组成员陈志文指出，高校的贫富差距，是学校自主筹措资金能力的差距。多方筹措经费的“经营”能力是高校发展的重要基础，也是一流大学基本能力与水平的体现，是应该褒奖的，不应该被妖魔化污名化。

另外，高校的发展需要资金支持，校友向母校捐赠在世界前沿大学是一个基本的惯例。作为一个常态的机制，并不是比拼谁捐得最多。

储朝晖指出，国内高校比较在意一笔捐赠创造了多高额度，这跟常态下建立起来的捐赠体制还不完全是一回事。而这种捐赠机制的建立，比具体某一笔捐赠的数额大小更有价值。