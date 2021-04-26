狗狗币大火：一枚“山寨币”为啥被追着买？

来源：三联生活周刊

作者：路雅

2021年4月1日，特斯拉CEO马斯克在推特上发文称“SpaceX将把一枚狗狗币送到月球上”。还没等大家搞清马斯克是不是在开愚人节玩笑，狗狗币已在随后的一小时内应声大涨，涨幅高达27%。

4月16日，马斯克再次发布了一张“狗狗对月狂吠”的图片后，狗狗币的日内涨幅一度超过了200%。之后在短短四五天内继续飙涨五倍。截至4月25日北京时间下午4点半，虽然狗狗币价格走势已呈现下滑态势，但相比于2020年的低点0.001158，依然翻了超过230番。

狗狗币诞生于2013年，其主要创始人是澳大利亚企业家杰克逊·帕尔默（Jackson Palmer）和软件工程师比利·马库斯（Billy Markus）。在币圈，狗狗币原本是众多“山寨币”之一。“所谓的山寨币，很多就是把比特币的源代码一改，然后在交易所上个市，就成为一种新的虚拟货币了。”比特币矿工陈小畅告诉本刊。

只不过，与其它虚拟货币的主创团队不同的是，狗狗币的两位创始人创造狗狗币的本意，只是想嘲弄一下虚拟货币圈的投机行为。帕尔默本人当时的推特发文称，“它的存在并不是很严肃”。

创始初期的狗狗币并没有在市场上受到追捧，价格几乎没有超过一美分，更多是作为一种“小费”出现在数字加密货币领域。陈小畅告诉本刊，他2017年开始挖矿的时候，其所在的矿池都是挖一个比特币，就免费送几万个狗狗币。“据我所知，一直到今年年初，还有不少矿池几千个几千个地送。除了2018年随着比特币涨了一波，币圈很少有人真的把它当回事。就今年，自从马斯克发了几条推特，底下大户趁机一带，它就突然暴涨起来了，确实有点出乎意料。”

事实上，类似于狗狗币这样的“空气币”或“山寨币”并不在少数。狗狗币能够脱颖而出，获得散户的青睐，与它的产生背景密不可分。

在狗狗币诞生的2013年，当时美国的互联网世界正在流行“柴犬梗”(Doge Meme)——Doge原本是一个名叫Homestar Runner的网上动画系列中对狗的称呼，最后与一只外型蠢萌、眼神犀利的柴犬挂钩，并被配以各种搞笑的内心独白，在Reddit等主流网络社区以表情包形式走红。

帕尔默和马库斯直接在其创造的数字币上借用了Doge的名字，使得这一新币种成为Doge表情包潮流的一部分，引起了Reddit使用者的兴趣，狗狗币从而获得了大量关注度。如帕尔默当时在推特上所说，“几乎所有使用Reddit的人都有狗狗币”。加之，在创立狗狗币的初期，帕尔默和马库斯希望用其创造一些慈善的力量，会在狗狗币的线上社区发起一些类似于“为牙买加雪橇队筹钱”“为肯尼亚农村建水井”的活动，这些慈善活动也增加了其在币圈外的曝光率。

正是因为狗狗币更“出圈”，更为数字加密货币圈外的投资者所熟悉，加之其创始时间比较早，甚至早于虚拟货币领域的另一主流币以太坊，导致狗狗币在一众空气币中获得更高的大众认知度，也更容易让人产生FOMO（Fear of missing out，可译为“错失恐惧”）心理。

根据哈佛大学贝尔弗中心智库研究员、Manta Network 联合创始人纪沧海对本刊的分析，大户成功带动散户、把币炒起来的一个重要环节，就是要利用大众的FOMO效应。简单来说，比特币持续上涨，市场变得疯狂的背景之下，很多人会害怕错过良机，也想参与进来。

“在这种并不理性的心态下, 很多人没有看到，市场从技术层面上讲已经没有点可以增值了，他们只在乎比特币涨了十倍，我没有赶上，那我也要买个类似的有可能涨十倍的东西，并不会去考虑它是否真的拥有能够涨十倍的价值。”

而每当这个时候，辨识度高、且在大户多年的拉动下已经具备一定社区共识的狗狗币，便成了那些因错过比特币大涨而捶胸顿足的投资者们的最佳选择。大量持币者也就有了炒作狗狗币的机会。

正如陈小畅所说，“虽然我们并不认为狗狗币本身有什么技术含量或者实际价值，但是至少大家都知道它，甚至圈外完全不懂币的人都听说过它。仅凭这一点，就足以带动散户了。后来类似的什么小狗币、福源币，或者让人记不住名字的一些币，虽然性质一样，但根本没人知道，就很难炒起来。”

由于狗狗币热度持续升高，不少人甚至开始猜测，它会不会成为“第二个比特币”。

从狗狗币过去的走势来看，它的确与比特币有着强关联性。它过去的4次大幅涨跌，都跟比特币的行情紧密相关。

其第一次上涨始于2017年，也就是比特币市场热度高涨的一年，在比特币于1至5月持续上涨的过程中，狗狗币价格也开始暴涨，并于5月21日达到0.0042美元的峰值，但随后又很快跟随比特币下跌，两周内下跌幅度达75%。第二次是在2018年1月7日，紧跟着比特币上一年突破19783美元的势头，狗狗币也突破了0.02美元。同年4月，在整个币圈市场跌至低点之前，比特币曾有过一波市场反弹，同时期，狗狗币的价格也经历了大跌后的短暂回调，从0.0020美元上升至0.0041美元。

狗狗币唯一一次与比特币走势无关的上涨产生于2019年9月，当时以太坊进行了一个与狗狗币建立区块链桥的测试。这一系统测试激发了虚拟货币社区对狗狗币的支持，使得其价格在两天内上涨了173%。

但即便是跟比特币涨跌紧密相关，这四次涨跌中，狗狗币的价值跟大多数主流数字货币仍然不可同日而语。不光如此，无论从发行理念，还是后期的产业支持，狗狗币跟如今广受认可的多数主流货币都不具备可比性。

从技术上，纪沧海认为，狗狗币所蕴藏的价值甚至不如一些在协议或技术上真正做了创新研发的币种。“至少那些币种具有一定创新性，很有可能真的为未来产生的新的金融体系作出实质性的贡献，譬如能够打通不同的数据链。”而狗狗币的设计却毫无创新可言，其底层技术完全来自于对比特币源代码的模仿与复制，在协议的构建上也没有加入任何创新的成分。“在这个领域，只有创新才是有价值的。”

并且，从创立之初，它就是以“一个玩笑”的面貌出现的。理论上，它的发行是无限量的，而一旦货币可以无限量发行，它就并不真正具备货币属性，这与其他数字货币的基础理念南辕北辙。另一方面，除了创始团队一开始派发的1287亿枚币，实际上并没有新的狗狗币继续产生，因为再也没有人对狗狗币的网络体系进行技术更新和维护。

这就意味着，狗狗币已经成了彻彻底底的“空气币”，空有数字货币概念，实际不过是辗转于各个投机人之手的投机工具。

而包括比特币、莱特币、以太坊在内的其他主流数字货币产业，基本已形成了庞大且较为成熟的产业链，拥有矿机生产商、矿工群体、矿池、供电场地。这保证了这些数字货币拥有庞大而稳固的系统维护能力，它们虽然一直在经历价格波动，但法定货币所代表的金融体系，实际已经很难从技术上真的让它们崩盘归零。而狗狗币并不具备这一基础。

即便如此，由于狗狗币价格持续暴涨，不少持币者开始期盼其成为一种具有大范围流通价值的交易货币。近日来，海外热门请愿网站 Change.org 上出现了一封“请亚马逊接受狗狗币作为支付方式”的请愿书，截至北京时间4月25日下午1点半，已有187614人签署了这份请愿书。

然而，这场声势浩大的请愿活动，极有可能以失败告终。尽管从今年三月起，已陆续有数码产品销售平台“新蛋网”（Newegg）、度假公司Kessler Collection、加拿大互联网服务提供商easyDNS等公司宣布接受狗狗币为支付方式，NBA达拉斯独行侠队也允许球迷们用狗狗币购买门票与周边，但这并不能说明狗狗币将作为被普遍认可的货币，具备广泛流通价值。

纪沧海认为，狗狗币的应用场景十分有限，因为大部分商家不可能拿狗狗币这种涨跌幅度如此夸张的币种作为单位标准来计价。“就拿买房来举例，你用狗狗币来买房，最后币一跌，相当于房价跌了90%，怎么可能? 那么整个市场都会出现混乱。”

至于商家打出的接受狗狗币支付的旗号，很有可能是为自己“蹭热度”，同时以这种方式去拉一波潜在客户，因为毕竟有很多知名人士大量持有狗狗币。然而，一旦狗狗币下跌幅度过大，它们大概率会关闭这样的交易渠道——最鲜明的例子就是，2018年各种虚拟货币价格跳水，许多曾接受比特币支付的商家纷纷关停了这种交易方式。

“至于马斯克为何要吹捧狗狗币，我倒不认为他是为了炒作之后趁机牟利。如果我来揣度他的动机，我想更有可能是，一方面他确实不喜欢被监管，从而对去中心化的加密文化有所青睐，并将其以一种戏谑的方式来表达——毕竟狗狗币上的图案也是美国表情包文化的一个代表；另一方面，他可能抱着玩玩的心态，想把这件事当成一种社会实验，看自己支持狗狗币能否造成一种FOMO效应，倘若真能引起巨大反应，那还是能从中获得不少成就感的。” 纪沧海如此推测。

事实证明，正是以马斯克“封神狗狗币”的推特为契机，不少蠢蠢欲动的持币者便开始抱着赚钱的心态炒起了狗狗币，并带动大量相信“币圈神话”、因目睹比特币大涨而陷入FOMO心态的散户，进行了一场狂欢。

对于狗狗币的未来，纪沧海和刘睿均表示难以预判，认为其很大程度上取决于某种共同的散户心理。“当不理性的人多了，成了普遍现象，不理性也有可能真的变成了‘理性’。”

其实，如果对狗狗币的狂热真的逐渐成为一种根深蒂固的社会共识，很难断言它会不会今后真的拥有某种大众心理层面的最低价值，一旦跌到某个低点，就总会有人接盘。否则，彻底崩盘的情况也不是不可能发生。

让时间回到2013年，当时的两位创始人，正是为了讽刺比特币圈的投机氛围，将狗狗币创造出来，并配以夸张戏谑的Doge狗头表情包。而如今这枚币却成为投机者们炒得最欢的币种，变成了投机狂热的代名词。