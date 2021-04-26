全球出生人数因疫情锐减

来源：日经中文网

作者：辻隆史、竹内弘文

全球出生人数正在锐减。据分析新冠疫情导致人们对经济情况和未来的不安加强，在疫情对生育的影响显现出来的2020年12月至2021年1月，多个国家的出生人数下降10～20％。如果这种趋势在全世界确定下来，将成为可持续增长的绊脚石。

在欧洲最初成为疫情扩大中心的意大利，2020年12月的出生人数同比减少22％。西班牙和法国2021年1月的出生人数分别减少20％、13％。法国国家统计与经济研究所（INSEE）的数据显示，法国出生人数创出1975年以来的最大降幅。

法国国家统计与经济研究所的负责人接受媒体采访时表示，“很多夫妻都对生孩子感到犹豫”。其背景是新冠疫情的扩大。似乎很多夫妻都对前往住院新冠患者较多的医院生孩子感到不安。

应该成为世界经济火车头的美国也面临出生人数的危机。美国整体的数据尚未出炉，发布月度数据的美国康涅狄格州的2021年1月出生人数同比减少14％。

据英国调查公司牛津经济研究院（Oxford Economics）预计，2021年美国人口增长率将放缓至同比增长0.2％。这是西班牙流感导致减少0.1％的1918年以来的最低水平。新冠疫情和特朗普前政权的移民抑制政策产生影响。

中国大陆尚未公布最新统计数据，香港1月的出生人数同比减少56％，台湾减少23％。韩国减少6.3％，亚洲多地的出生人数减少。

上述一系列趋势有可能进一步拉低疫情前已在发展的少子化。以发达国家为中心，显示1名女性一生中生育孩子的数量的总和生育率持续下降，2000～2005年平均为2.65，到2019年降至2.5。有分析认为，如果总和生育率低于2.1，则人口将不断减少，各国一直受到少子化的困扰。

过去在战争、经济危机和灾害后曾出现婴儿潮，但如今存在出生人数并不会在疫情后反弹的风险。国际货币基金组织（IMF）的统计显示，全球参加工作的18～29岁人口当中，有17.4％因疫情而失业或停业。疫情对年轻人就业的打击更为严重，变异病毒的感染也在持续，对未来的不安并未消除。

日本的少子化也将进一步加剧。1月的出生人数同比减少14％，降至6万3742人。日本国立成育医疗研究中心的1月分娩数为126件，同比减少约3成。今后的分娩预约也较少，该中心表示“2021年整体有可能比往年减少近10％”。

从日本9成以上的孕妇会提交的怀孕申报件数来看，2020年1～10月同比减少5.1％。2020年4月日本全国发布紧急事态宣言之后下滑明显。疫情还导致结婚人数大幅减少。有民间估算显示，2021年日本全年出生人数（不含外国人）将低于80万人。

日本第一生命经济研究所的主任经济学家星野卓也分析称，如果维持目前的出生情况，日本人口到2049年将低于1亿人。这比日本国立社会保障与人口问题研究所的推算要早4年。星野表示，“随着人口减少速度加快，增长率下降和财政及社会保障受到的影响令人担忧”。