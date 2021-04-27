“整理收纳师”如何月入过万

来源：中国青年报

又到一年换季时，“令人头大”的换季衣橱整理怎样进行？家住北京望京的闫先生前几天预约了两位整理收纳师，入宅进行了4个多小时的换季衣橱整理，“虽然是新兴职业，但身边很多朋友已经体验过专业的整理收纳服务了，看到家里整齐划一，生活幸福感又提升了”。

2021年年初，随着整理收纳师被列为新职业，这个曾经“小众”的行业逐渐走俏。人社部数据显示，超4成从业者年收入超10万元，整理行业在未来两年的职业岗位需求将近两万，增长势头强劲。

经济发展、消费提高带动整理收纳行业发展

去年10月，闫先生第一次在朋友圈看到别人晒出收纳整理服务体验后，立刻被“种草”。恰逢妻子过生日，闫先生预约了收纳整理师上宅服务，当作生日礼物送给了妻子。“以前这项工作需要她拿出一整天的时间进行，尤其家里格局局促，有了孩子后东西越买越多。大家工作都忙，有时还会因为衣物整理等琐事发生口角。”因为第一次的体验很好，这几天，如何在换季时将新增衣柜进行合理规划，闫先生把这个“难题”再次交给了“安安整理”的整理收纳师。

家住广东珠海的熊女士怎么也没想到，自己听了90后整理收纳师李静怡的一场分享会后“着了迷”。之前她从外企高级白领切换到全职妈妈的身份，对于家务完全无从下手。为此，她先是邀请李静怡对家里最混乱的儿童房进行了整理收纳，又针对衣橱、书房等区域购买了整理服务。“原来家人习惯随手乱放东西，连家里的钥匙都常常找不到，心情总是很烦躁、焦虑，如今物品有了固定位置，生活也不再那么混乱了。”熊女士说，“整理其实也是一种情调，让人逐渐学会享受生活中的小幸福。”

4月16日，中青报·中青网记者记者跟随两位整理收纳师来到闫先生的家中。区别于普通的家政服务，整理收纳师会详细咨询闫先生一家的整理需求和生活习惯再进行整理服务。在服务过程中，整理收纳师还会教授一些既节省空间又不会出褶皱的挂衣叠衣技巧，“每户整理都是量身定制，不打乱习惯才能长久保持”。

《2020中国整理行业白皮书》公布的数据显示，85%的中国人不懂空间规划，他们当中91%的人患有囤积症，舍不得扔衣服；83%的人衣柜衣物数超过500件；75%的人浪费大量储物空间。“专业的事情要交给专业的人去做”，安安整理创始人谈檀认为，整理收纳师要通过对家庭、物品、空间等的环境设计，帮助顾客建立生活秩序，养成良好健康的生活习惯，“尤其在当下，人们生活水平提高，消费逐步升级，追求品质生活更需要有一个‘令人心动的家’”。

“安安整理自2015年成立工作室，2017年进行公司化运营。北京的客户主要集中在80后、90后。2020年年末至今，60后、70后客户猛增。行业得到了更广泛认可，2020年服务总量相比2019年增长了300%。”谈檀说。

李静怡也感受到，处于珠三角地区的珠海市，人们对于专业整理的需求正在逐步提高，“以前需要我主动去进行宣讲，现在很多客户会介绍身边的人来预定服务了”。“单打独斗”一年多，李静怡已经成功注册了工作室，准备在这一新兴行业深耕下去。

期待国内整理收纳行业完善规范准则

公开资料显示，整理师行业起源于上世纪80年代的美国，后经过推广发展，被引进德国、英国、日本和韩国等国家。目前，全球范围内广为知晓的是日本的整理行业，曾经风靡一时的“断舍离”即为日本收纳整理行业的理论之一。

从奢侈品整理转型到专业整理收纳师，谈檀带着团队分别到德国、日本等地考察学习。“国外成熟的服务体系值得借鉴学习，但国情、消费观和生活习惯的不同，我们不能完全照搬”，面对国内市场，她们总结出了自己的“整理公式”，“比如1米的台面应摆放几个物体、如何根据高低进行摆放等，形成一套适合国内市场的标准工作流程”。

曾在上海一家媒体工作的林杰潇，2014年因为看了《怦然心动的人生整理魔法》开始想要成为一名整理收纳师，当时中国的专业整理收纳师还不足50人。林杰潇辞职后到日本进行系统学习，回到国内，她在自媒体上把整理收纳理念传递给更多人，“视频多针对大家在收纳整理过程中遇到的一些共性问题，同时作为整理收纳师进行自研课程培训”。

2018年，林杰潇在日本成立生活美学家协会，又把中国人的空间整理术带到了日本。此外，她还与室内设计师合作，将收纳设计融入改造装修，提前布局空间规划。在她看来，国内整理师在根据实践经验总结理论的摸索中，逐渐发展出不同的“流派”。

谈檀也向记者介绍，安安整理除在北京外，还在郑州、宁波、广州等城市开设了分公司，提供整理服务的同时也进行课程培训，但目前仅限于为公司储备人才，“尽管去年培训量相较2019年翻了三番，仍无法满足快速增长的市场需求”。

不过，因为各流派的“百花齐放”，许多整理收纳师也向记者表示，为了行业的规范发展，期待国家能够尽快细化标准，包括服务标准、收费标准、培训标准、级别认证等。

这阵子，林杰潇又有了新的烦恼：整理收纳师的职业因“月入过万”备受关注，许多年轻网友私信她表示也想入行“赚大钱”。“并非每一位整理收纳师都能够月入过万。每一位新手整理收纳师都会遭遇没有订单的开始。有了订单后，入宅服务时间从几小时到几天的时间不等，是一种强体力劳动，接单量是有限的。”她认为，“0复购率是对整理收纳成果的肯定，但也因此会没有重复客户。成为一名专业整理收纳师，吃苦耐劳、热爱整理这两点都是必不可少的，盲目入行不可取。”

从小众行业到新职业，处于青涩发展期的国内整理收纳行业，距离成熟仍有很长的路要走。