起底“熟蛋返生”背后学校：从郑大教学楼起步，蒙眼识字曾被揭穿

来源：澎湃新闻

郑州市春霖职业培训学校校长郭萍（本名郭花平）在《写真地理》杂志上发表文章《熟鸡蛋变成生鸡蛋——孵化雏鸡的实验报告》（简称“熟蛋返生”文），称通过“特异学生”的“意念和能量传播”，能使熟鸡蛋返生，然后正常孵出小鸡。

该文引发热议后，郑州市人社、市监等部门对春霖职校进行调查。

4月26日晚，春霖职校前员工刘丽（化名）告诉澎湃新闻，2014年她在职时，学校只是开展家庭教育指导师等培训，觉得郭萍待人不错，没听说郭萍对特异功能感兴趣，后来听说郭萍在做孩童潜智能开发，搞“蒙眼辨色”等。

澎湃新闻调查发现，2016年5月，春霖职校开始举办学能训练班，号称对孩童进行右脑潜智能开发（后称“全脑潜智能开发”），并逐渐开设“超感知全能全脑”、“原子能量波动速读”等课程。学校还发布有学员“蒙眼辨色”等视频。

最终，在潜智能开发这条道上，郭萍愈走愈远，直至“熟蛋返生”论文曝光。

从职业培训到“潜智能开发”

天眼查显示，春霖职校法定代表人为郭花平（郭萍），2015年2月6日登记成立，注册资本10万，业务范围为“计算机操作员、育婴师、公共营养师、心理咨询师、企业人力资源管理师、婚姻家庭咨询师”。郭花平名下，还有河南春霖教育科技有限公司，注册资本100万，2018年11月1日成立，经营范围为“教育科技、电子科技的技术开发、转让；心理咨询等”。

这两家机构的业务范围，看起来都与孩童潜智能开发无关。

“熟蛋返生”文被曝光后，春霖职校官网已无法打开。澎湃新闻注意到，该校公众号“春霖教育”称，该校系2009年经郑州市人社局批准成立。

郑州市人社局工作人员曾告诉澎湃新闻，春霖职校变更过一次名字。

澎湃新闻查询发现，“春霖教育”可见的最早文章，发于2014年6月4日。该公众号内容，多涉亲子教育，偶有家庭教育指导师、育婴师等培训班的招生、结课消息。培训地址均在郑州大学南校区教学6号楼。文章显示，该校还开有“亲密之旅国际顶尖婚姻治疗”课程，有时，该校也举行家庭教育公益课堂。

“今天我看到’鸡蛋返生’的新闻了，没想到说的是郭萍。”4月26日，春霖职校前员工刘丽说，2014年她在职时，学校挺正常，主要做家庭教育指导师的培训，没听说郭萍对特异功能感兴趣。“感觉她待人不错，做事利索。”刘丽介绍，当时，学校员工不多，每期培训班也就10～20个人。

因为工资、个人发展等原因离职后，刘丽没和郭萍联系过。“后来，听说郭萍在搞什么’蒙眼辨色’，也见她发过相关朋友圈。”刘丽称，社会上做“蒙眼辨色”类似潜智能开发的，不止郭萍，“不是新闻都揭穿过嘛”。

最迟2016年5月，春霖职校开始开设潜智能开发课程。

“您的孩子还在延续记了又忘，忘了又记的痛苦吗？……通过右脑潜智能训练，打开孩子大脑的潜能宝库。”2016年5月，“春霖教育”发文称，“最强大脑”强势登陆，该校将开展学能训练班，要求孩子年龄在5-15岁之间。

“春霖教育”发文介绍，2016年6月28日，春霖职校右脑潜智能开发课在郑州大学举办。所谓HSP，就是通过开发人类五感之外的感觉，获取日常生活中很难感知的事物信息的特有现象。“2003年4月23日，美国一所知名大学的研究所召开了关于HSP的学术研讨会。一学生现场示范，闭着眼睛分辨出不同颜色和不同形状的卡片，还正确分辨出学术研讨会负责人亲自写的字母表。”

此后，“右脑（全脑）潜智能开发”越来越多出现在“春霖教育”的文章中。该校还晒出学员演示“蒙眼翻书写作业”、“蒙眼辨色归类铅笔”的视频。到2017年，衍生出“超感知潜能全脑”、“原子能量波动速读”、“大脑成像开发”等课程。

在春霖职校宣传片中，讲师说，通过“波动速读”，（学员）快速翻书时，只要心里想这本书，就能把书里的内容转变成3D电影，“所以他翻书的时候是用大脑看，不是用肉眼看”。视频配的画面，是学员们用一两秒翻完一本书。

据河南电视台报道，2020年，韩女士在春霖职校缴纳16800元，为孩子报名潜能开发班，却发现孩子“蒙眼识字”的“特异功能”，是通过眼罩下的缝隙实现的。

今年4月26日，就春霖职校涉嫌超范围经营、虚假宣传，郑州市人社、市监部门已介入调查。“还要进一步调查，情况说明准备报市里。”市人社局工作人员说。

面对记者时迅速遁去，称能让孩子“预知未来”

从潜智能开发，郭萍一步步走到“鸡蛋返生”。

“春霖教育”文章称，2018年5月30日，春霖职校邀请国际华人超心理学会中国华东分会常务副会长、国际生命科学潜能研究院院长、扬州职业技术学院物理学沈润生教授到校为学员提升全脑潜能课程。次日，由春霖职校主办、沈润生教授主持的第一届脑力智能提升教育研讨会，在郑州大学成功举办。沈润生提出，“要根据家长的不同层次需求，做出相适应的教育产品。”

2018年8月4日，郭萍应邀参加第十届北京相对论丰台论坛超心理学报告会。“春霖教育”文章中，所配“武汉大学宫泽兵教授智能课程效果展示”图显示，宫泽兵演讲主题为“意念搬运与隐形空间”。14天后，北京相对论研究联谊会河南联络站和国际华人超心理学华中分会成立，郭萍任站长和会长，北京相对论研究联谊会吴水清会长，国际华人超心理学华东分会副会长兼秘书长、北京相对论研究联谊会江苏联络站站长印大民教授等到场庆贺。澎湃新闻注意到，印大民既是华霖职校首席顾问，也是“熟蛋返生”文的作者之一。

“春霖教育”发文称，2020年7月，郭萍被聘任为中国管理科学研究院学术委员会心脑教育研究中心副主任、心脑教育研究课题组副组长。得知此消息，北京相对论研究联谊会吴水清会长激动地赋诗一首：“天将女英胜蛟脊，北相傲雪添新枝；神韵京城应妩媚，一举成名天下知。”

2020年10月，号称“中国管理科学研究院学术委员会2020年中国人体科学学术讨论会”在郑州成功举行，自媒体发文称《特异功能盛会，2020年中国人体科学学术研讨会10月4日在郑州召开》。郭萍为主持人。

一名曾参与“中国人体科学学会活动”的科普作家向澎湃新闻记者表示，该学会近年来主要从事“特异功能”研究，自媒体提到的与郭萍一同出席活动的几个人，均为国内“特异功能”研究活跃分子。

“熟蛋返生”论文被曝光前，春霖职校还有更大抱负——培养更多人进入“21世纪最有发展前景的教育行业”。据“春霖教育”文章，2021年2月，春霖职校全脑潜能师资培训及实验基地正式开始招募。3月底，首届师训班圆满结束。

4月26日，面对众多记者，曾被宣传主讲“水遁、火循”等课程的郭萍匆忙离开。

当晚，论文中“返生鸡蛋”的孵化基地——新郑市园之原养殖家庭农场经营者朱彩虹（论文作者之一郭太安的妻子）对媒体说，生鸡蛋是郭萍从养殖场取走的，所谓“返生蛋”也是郭萍送回来的，不确定送回的蛋是生是熟，也没检查。

论文第二作者郭太安是当地一名小学教师。他在接受新京报采访时称，整个实验中自己只参与了鸡蛋的孵化，不知道自己被列为第二作者，感到整件事很荒诞。郭太安称已向教育局提交情况说明，讲述自己在事件中参与的部分，并接到警方通知要求配合调查。

此前，郭萍曾向澎湃新闻表示，“熟鸡蛋返生”论文确系其所写，是自己的个人爱好。其表示，学生运用超心理意识能量方法让鸡蛋返生，实验中确实出现了这种情况，但自己“不知道原理，只知道现象”。

“我一般对外地学员都是收10万，对河南的便宜些，收6万。”郭萍说。

其对澎湃新闻称，通俗来说，“鸡蛋返生”的原理就是“时光倒流”。她还有一个准备运用在人体上的实验，“能让你的孩子从水里、土里遁出东西”，已经培训出上百个这种“功能孩子”。甚至，还能让孩子“预知未来”。比方说，你身边有朋友，孩子能告诉你，也能看出来，这人身上是正能量还是负能量。

4月26日晚，澎湃新闻浏览“春霖教育”文章时，发现前述诸多文章被删除。当晚22时，该公号发布一则配图为璀璨星空的晚安消息，“今夜的万顷星河，是提前馈赠予你的明天的见面礼，愿你安睡时山河入梦，愿你醒来时满目春风”。