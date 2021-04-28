一杯奶茶是怎么制成的？ 按功能细分为15个岗位

来源：广州日报

奶茶小哥”正名了！日前，人力资源和社会保障部、国家市场监督管理总局、国家统计局联合发布第四批共18个新职业，其中就有调饮师。

近年来，将茶叶、奶和果蔬融合开发出的新式可口饮品颇受年轻人喜爱，新中式茶饮在中国迅速崛起，随之，调饮师也成为年轻人青睐的就业之选。

一杯奶茶多人接力完成

因为喜欢喝奶茶，最后选择了调饮师这个职业——这是95后女孩黄静玲进入这个行业的初衷。入行2年多的她，如今已是某知名品牌广州区域门店值班经理。他们团队平均每天要共同制作上千杯茶饮。在节假日等消费高峰期，这个数字还要往上翻。去年十一黄金周，其所在品牌全国588家门店共计售出约600万杯茶饮，相当于每家门店平均售出1万多杯茶饮。

奶茶店中的每一杯饮品并非由一个人独立完成，为了提高出单效率，调饮师的工作被细分出服务线、吧台线和后区制备线共计15个岗位，包括水果初加工处理、煮茶、煮波波、打冰沙等。黄静玲说，每一位调饮师都必须经过所有岗位的学习，最终视乎其擅长领域，分配到相应工作岗位上。每个岗位都有严格标准。比如煮波波，需要精准把握煮制时间，确保不粘锅，不能粘成团、糊状，也不可焖不熟导致中间夹生；煮茶时，比例、操作步骤、水温每一个环节都不能错。一包茶叶倒入壶中，轻拍即可，不能搅拌。不同类型的茶叶，煮的时间、温度以及焖泡时间皆有不同。有的茶需要温度高一些，有的茶反倒要降温。水果初加工处理看似容易，却需要调饮师非常细心才能完成。处理工序最复杂的是葡萄，每一粒葡萄都要手工剥皮，手工去籽，果肉要戳成直径约0.8厘米的个头。所谓0.8厘米，是经过无数次试验得出的结论，再小，就要化成果汁了。不少调饮师在刚入职时要在备料间剥上3天的葡萄，剥得手都在发抖了。

轻松活泼工作氛围吸引年轻人加入

记者发现，调饮师从业者多数是95后至00后。据了解，目前，喜茶调饮师在岗人数超10000人，平均年龄为23.6岁。黄静玲说，一同工作的都是与自己年龄相当的伙伴，工作氛围轻松，尽管一天要在岗位上足足站上七八个小时，但却不觉累，反倒感觉很充实。

黄静玲特别喜欢这份工作“希望能一直做下去”。她觉得自己的工作能给人们带来欢乐和正能量。他们时常在外卖订单中，附上小卡片，写上暖暖的祝福，通过一杯杯奶茶传递给品用之人。

调饮师吴子奇踏入这个行业是因为好奇。有一次他购买奶茶发现排队的人极多，可吧台的工作人员做茶很快很有气氛，不禁好奇是什么让这些伙伴能愉快开心地在这里工作呢？带着这些好奇，他参加了面试并顺利通过了，从此成为一名调饮师。他很喜欢轻松活泼的工作氛围，门店也会不定期举办一些互动茶茶课堂，他特别享受与顾客分享茶文化的过程。

专家：调饮师满足社会需求与行业人才核心需求

食品产业分析师朱丹蓬告诉记者，新中式奶茶是这几年新生代非常青睐的品类，随着新中式奶茶不断壮大，调饮师应运而生，这既满足了整个社会的需求，也满足了行业人才的核心需求。此次国家公布新增调饮师，对于这个新行业的人才培养、富集、人才升级起到非常关键的顶层红利作用，对于专业人才的职场规划以及发展前景都有更好的指引。

红餐品牌研究院执行院长樊宁分析称，近年来现制茶饮品类蓬勃发展，迎合了国内消费市场消费升级的总体趋势，成为新的行业热点和增长点。但快速发展背后带来问题比如产品卫生不达标、添加物超标等，这些问题都离不开“人”的作用，亟待规范化管理和规则约束。“调饮师”被正式纳入新职业体系，对现制茶饮赛道的规范化和健康发展都有一定的促进作用，同时也会提高调饮师从业者的职业认同感和荣誉感，有助于后续职业培训体系的跟进，进而整体提高调饮师职业乃至全行业的发展水平。

记者观察：

“调饮师”这个新职业的出现，意味着奶茶店的店员们得到“身份认可”。对于促进就业创业、引领职业教育培训改革、推动产业发展等具有重要意义。调饮师持证上岗，职业素养提高，新茶饮行业势必会更加规范化、标准化，大众对于新茶饮也会更加放心。新茶饮行业得到广泛认可，其社会地位也会随之提高，说明国家、社会层面在关注新茶饮行业，有利于形成有标准、健康的行业风气，有利于改变人们对奶茶店低价劣质的刻板印象，还将带动茶叶、奶类及果蔬等产业的发展。

新职业之调饮师

对茶叶、水果、奶及其制品等原辅料通过色彩搭配、造型和营养成分配比等完成口味多元化调制饮品的人员。 主要工作任务：

(1)采购茶叶、水果、奶制品和调饮所需食材；

(2)清洁操作吧台，消毒操作用具；

(3)装饰水吧、操作台，陈设原料；

(4)依据食材营养成分设计调饮配方；

(5)调制混合茶、奶制品、咖啡或时令饮品；

(6)展示、推介特色饮品。

