一斤数十万元天价 谁在炒作“疯狂的茶市”

来源：工人日报

对于茶市和爱喝茶的人来说，春茶上市是件大事儿。今年，茶叶再次上演疯狂爆炒的戏码。

日前，“一饼茶叶可以买一辆宝马”的话题登上热搜，引发了消费者和市场的关注。有业内人士指出，天价茶叶通常是“买的人不喝，喝的人不买”。

据了解，炒茶现象由来已久，各种茶叶几乎都被炒作过，尤其是普洱茶。在“炒茶人”运作下，它逐渐变成了“期货”“股票”类的产品。

天价茶是如何炒出来的？《工人日报》记者采访了炒茶人士、茶叶经销商、业内人士和专家等。

“天价茶”屡见不鲜

炒茶现象并非最近才有。20世纪90年代，1斤铁观音茶王拍出了3万元的价格；金骏眉最高时被炒到7万多元1斤。近年来，普洱茶成为“投资茶”“金融茶”中的代表，日前登上热搜的普洱茶一饼价格在28万元至32万元之间。

炒茶人士赵明新表示：“这在炒茶市场只是中等价位。目前，一饼‘班章六星孔雀青饼’价值84万元左右。”

北京朝阳区一茶叶店店主洪先生介绍，将茶叶进行奢华包装，给产品取个“花名”，编写漂亮的营销文案，制造“稀缺”“大师作”“非卖品”等噱头进行炒作，就可以推高产品价格，价格从1斤几千元到数十万元不等。

“更多的买家是用来送礼的，每逢茶季，老客户提前1个月就打电话把货预订好了。只要能开发票，他们一般不会深究茶品质量，包装大气上档次就可以了。”洪先生说。

据业内人士透露，以“牛栏坑肉桂”等稀有茶叶产品为例，其产区面积小、产量低、出品少，但市面上种种高价岩茶并不少见，稍微有点档次的茶店都有卖。“现在，有很多人在做仿制‘牛栏坑肉桂’茶的生意。他们通过收购普通肉桂茶或其他品种茶叶，经过焙火加工，贴上‘牛栏坑肉桂’标签，再以高价出售。”

“天价茶”的品质真的“赛黄金”吗？有业内专家认为，同一产区的茶叶，差距不可能太大。即使是古茶树，虽然其生长环境、养分汲取方面的确比茶园里的好，但口感和品质差距绝不会像价格这么悬殊得离谱。以价格做杠杆来宣传茶叶不一定是好事，如此高价的炒作，非但不能给当地带来收益，反而会对品牌造成伤害。

疯狂的“炒茶圈”

家住北京大兴区的赵明新炒茶已经两年多了。据他介绍，代码、K线、指数、建仓、做空、期货形成炒茶“一条龙”。在炒茶的圈子里，炒茶越来越像炒股。

有业内人士透露，炒茶的模式是大玩家控制上游产业链，垄断产业生产，炒作抬高价格，囤积陈年老茶，以此带动新茶价格上涨。他们通过拍卖，自卖自买对敲拉高，炒到后期，成品茶已经供不应求，就开始出现“期茶”。

“坐庄的大玩家自然是获利的最大者。他们通过精心筹划，有组织地出货，把经销商严格分级，控制其发货，然后炒家放量甩货，套取最大利润。到最后，人们发现，最大的利益被炒茶的人拿走了，不少人被割了韭菜。”该业内人士说。

北京马连道一家大益茶店店主黄先生介绍，对尚未上市的大益茶产品，炒茶圈子里衍生出了“期货交易”。投资方按照一个预估价格来进行交易，看好这款茶走势的人“做多”，不看好的人“做空”。

“一些线下店也会参与到炒茶客的投资中，有人买到茶后可以存放在店里，涨价后再卖出去，店里还能帮忙发货。”黄先生说。

消费者切莫陷入“炒茶”黑洞

黄先生表示，期货交易风险很大。“私下期货交易，双方都没见过面，也没有签订合同。很多10天、15天期的，等到最后一天对单时没有货，就跑路了。”

有炒茶现象就有崩盘情况。黄先生回忆，2007年上半年，由于天气干旱，云南普洱茶减产一半，于是大量的茶商前来抢购，价格也被不断哄抬。最高的时候，1斤普洱茶拍出了40万元。

“在市场加速提升的时候，就是大炒家逃顶的时候，紧接着很多中炒家也跟着逃。因为一旦没有大炒家左手倒右手的抬价，价格很快会自然回落。加之普洱的价格很高，消费基础动摇，价格回落。”黄先生说，在短短半年后，普洱茶市场就崩盘了，价格一泻千里，跌至白菜价。大量的茶叶加工厂倒闭破产，茶农们也损失惨重。随后的2013年，普洱茶以相同的“套路”经历暴涨暴跌，惨痛经历历历在目。

中国农业科学院茶叶研究所副所长江用文表示，天价普洱茶的买家一是具备极高消费能力的人，二是投机炒作者，三是送礼人。“买的人不喝，喝的人不买”，这类消费容易滋生不正之风。

黑龙江朗信银龙律师事务所律师田宪策称，看似暴利的炒茶背后，是由一个个泡沫堆积起来的。“这种炒买方式不受合同法保护，风险极大。因为证据缺乏，导致很难维权。”

有专家指出，任何一个行业如果被炒作所绑架，都不可能真正获得健康发展，茶产业也不例外。茶叶产地政府尤其应有长远眼光，有效挤出茶叶生产、营销的泡沫，引导企业将本地茶叶的真实生态、真实价值告诉市场，而不是靠“讲故事”来跟风炒作。“茶叶是用来喝的，不是用来炒的，茶喝不炒才符合市场规律。作为消费者，理性消费是关键，不要盲目跟风，否则就会陷入炒茶黑洞。”