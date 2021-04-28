“熟鸡蛋能孵鸡”，谁给它披上科学外衣？

来源：科技日报

用意念让熟蛋孵小鸡一文引发关注后，4月27日上午，据媒体报道，吉林省新闻出版局已成立工作组，进驻刊发该论文的《写真地理》杂志展开调查。

论文究竟是怎么发出来的，确实需要给一个交代。

论文篇幅不长，结论惊人。郑州春霖职业培训学校校长郭某，将鸡蛋用沸水煮熟后，让学生利用超心理意识能量方法，对鸡蛋进行“返生”。同一本期刊中，还有篇文章介绍了孵化试验的结果——7枚返生鸡蛋中，有一枚成功孵出了小鸡。

有摘要，有引用，有试验设计，甚至还提到研究不足——文章确实满足了论文的形式。

熟蛋返生，违背了已知的生物学常识。郭某自己也说，不知道“熟蛋返生”的原理，至于如何做到的，更是机密。也就是说，郭某在一本期刊上，以论文形式，发表了一个旁人无法重复自己也无法解释的试验成果。

一般认为，学术期刊是发表学术论文和学术研究成果的载体，是一种经过同行评议、遵守一定学术规范的公共学术产品。论文，则是科学共同体进行正式科学交流的一种方式。

科学共同体成员，应该接受共同的范式，认可基本的科学原理。郭某的“熟蛋返生”玄而又玄，却又非要凑“科学”的热闹，以学术产品的面貌出现。把不可能做到的试验包装成“研究成果”，举起科学大旗，便可行忽悠之实。毕竟，郭某所在的学校，教各种玄学，比如隔空取物，意念拍照等。

郭某想让试验显得科学，而期刊也真的帮她做到了。

整个过程中，编辑部形同虚设，审核机制略等于无。不禁让人疑惑，这背后有没有什么“潜规则”。

确实有个别出版单位，手握正规刊号，却“自降身价”，将版面作为敛财工具。不爱惜羽毛，不珍惜名誉，把期刊变成学术垃圾的回收站、奇谈怪论的镀金池。

这类期刊，绝大多数影响力弱，读者不多。但若编辑部对投稿的文章都睁一只眼，闭一只眼，风气如何清正，质量如何提高？

研究应是严肃的，文章刊发也该是有门槛的。要鼓励创新，但也要尊重基本的科学常识。

还有多少类似“发现”，在正规期刊上被包装成所谓科研的产物？而且，这种包装，怎么就这么容易？

对论文的审核机制，对期刊的监督机制，都不该失效。

