五一“补偿式旅游” 全行业能否经受住大考？

来源：华西都市报

清明假期爆发了“补偿式返乡“热潮，还没从节日综合征中摆脱的人们又开始商量“五一”假期的规划。随着清明假期旅游业成绩单的公开，旅游、酒店板块让人们看到了复苏的希望。伴随着政府部门持续放开出行限制、鼓励和推动旅游业发展的态度，即将来临的“五一”小长假有望迎来“补偿式旅游”，低迷已久的旅游、酒店行业或迎来拐点。 (中新社)

从动车、机票预订量，再到住宿预订，各项关键性指标的强劲表现，都在预示着，即将到来的“五一”小长假，将迎来出行的集中爆发，酒店行业、旅游经济，有望迎来又一个营收窗口期。如果说，关于“报复性消费”是否出现还存有争议，那么“补偿式旅游”即将到来，至少是公认的。

清明“补偿式返乡”，“五一”假期“补偿式旅游”，这固然与时间方面的因素有关，也说明人的需求是有层次和价值排序的。在缓解了思乡之苦、补上了“回家团圆”之后，自我释放就成了很多人的必然选择。事实上，在防疫等因素的影响下，很多人确实是很长时间没有旅行尤其是异地长途旅行了。接下来的“五一”假期，是个难得的契机。

然而，需要注意的是，今年的“五一”小长假，对于相关从业者来说，注定是个巨大的考验。一方面，海外疫情依旧吃紧，这决定了“出境游”在这个假期，将转化为“国内游”，这对于景区的承载力、保障力、服务能力与秩序维护能力，提出了前所未有的考验；另一方面，因为公众出游意愿、刚性消费需求前所未有的强烈，这客观上导致了买卖双方的博弈失衡。“卖方市场”内，商家能不能自觉自律，忍住不坐地起价、不以次充好、不宰客一刀，能不能做到保质保量地做好服务，这也考验着人性和营商道德。

清明假期曾曝出“泰山酒店价高游客挤厕所过夜”之事，这虽然是正常市场下的自发选择，但也不啻为一个及时的提醒。就确保有序出游、体面出游、舒适出游而言，各个景区仍可做得更多、做得更好。