情感直播套路揭秘：编写剧本演戏炒作 卖惨带货

来源：法治日报

“妻子独自将孩子抚养长大，却在家里备受冷落”“丈夫去世6年，打工途中又相逢”“丈夫出轨，妻子有外遇”……在短视频平台上，有这样一群帮网友解决情感问题或家庭纠纷的情感主播，各种荒诞的情感故事在他们的调解下最终会走向完美的结局，观看直播的中老年粉丝也随之心满意足，拍手称快。

然而，所谓的“情感调解”或许只是主播们吸金的幌子和筹码。《法治日报》记者调查发现，很多情感主播会通过直播带货获取收益，其中不乏售卖“三无”产品和假货，甚至直接骗取财物。而且，据了解，情感直播中很多离奇的故事大多是按照剧本来演的，背后已经生成了从编剧、演员到演员培训服务的完整产业链。

直播调解家庭纠纷

粉丝多为中老年人

直播行业的兴起带火了很多主播，除了带货主播、娱乐主播，还有一种情感主播，在他们的直播间总能听到一些奇葩的情感故事。从婆媳关系到伴侣出轨，从老人赡养纠纷到女孩被后母虐待，他们能处理生活中许多理不清断不了的家务事。

有这样一个案例：婆婆打电话说前儿媳不回来看孙女；儿子说前妻在家懒散不干活，婆媳关系不好天天吵架；前妻说婆婆嫌弃自己生了女儿，因为各种婆媳矛盾所以不愿意回去看孩子。

接到求助后，主播开始给婆婆打电话，婆婆意识到自己的错误愿意给前儿媳道歉。主播打电话给儿子，儿子改口说前妻对自己很好，是母亲的做法有些过激了，并劝说母亲向自己的前妻道歉。前妻也一改之前老死不相往来的态度，接受了婆婆的道歉。最后主播试图劝前妻和儿子复婚，理由是为了给孩子一个美满的家庭。直播间刷起了一片弹幕：“回家吧。”

这种家庭琐事与情感纠纷，最容易吸引中老年群体的注意，曲折跌宕的故事情节与大团圆的故事结局又能满足中老年群体的心理需求。

“我妈喜欢的主播，说好听点是直爽的女汉子，但说难听点就是村妇式的泼辣。言语甚是粗鄙，一言不合就开骂，扯着嗓门大喊，站在道德高处批判，或者用其他方式威胁。”北京市民徐冰(化名)吐槽说。

实际上，对于夫妻之间的情感问题，情感主播所谓的调解通常是以一些温柔体贴的话，让女方发泄情绪，从女方身上获得男方的隐私，再以挑衅甚至侮辱的口气和话语激怒男方，甚至劈头盖脸一顿骂，骂得男方没了脾气。然而，又常常因为一面之词骂错了人。结果就是，听完女方说的话，开始骂男方；听完男方说的话，又接着骂女方。如果骂错了，就以“对方没和我说这件事，我不知道”为由搪塞过去。此外，还有主播直接冒充国家机关工作人员来询问对方，在直播间当起“执法者”。

有网友对于此类情感主播的做法表示质疑：“如果他真是一个热心的、喜欢解决感情纠纷的人，可以当一个专业的情感咨询师或者律师，而不是主播。宁拆十座庙，不毁一桩婚。主播们倒好，上去给人添把火，煽动情绪。人在失控状态下说出来的话、作出来的决定会是理智的吗？”

编造故事吸引流量

故事情节荒诞离奇

2020年6月，为了增加节目效果，黑龙江省大庆市一男子王某在快手直播中编造女方被人身侵害的情节，同时编造女方花费40多万元为男方买了一台车的情节(实际上是女方只支付了首付，余款由男方贷款偿还)。在之后的电话连线中，故意制造言语冲突比较激烈的情景。

节目播出后，引起网民强烈反感和气愤，相继有大量网民向快手平台和网警举报。王某的账号被平台封了之后，他又换了另一个昵称继续直播。2020年6月23日，大庆警方依法叫停王某的直播节目，并传唤王某到公安机关接受调查。

随着直播平台里情感主播的规模不断扩大，直播间的故事变得越来越离谱。譬如，年轻女孩嫁给傻子，被后妈跟婆婆一起欺负；恶毒妈妈不管瘫痪丈夫，还要把女儿嫁给46岁大叔；儿子去世一年，儿媳突然怀孕。其中有的故事还是“连续剧”，主播先帮女孩讨薪，又帮她摆脱婚事，然后再帮她寻找亲生母亲。

有主播从简单的语音连麦，改成视频直播跟踪现场解决问题。

在某一场直播中，一名女子痛不欲生，欲跳河寻死。但是眼尖的网友发现，在绝望的时刻，该女子不忘戴口罩，戴帽子，全副武装，好像知道有人要拍摄一样。还有网友发现，同样的故事在几个直播间轮番上演，全网情感主播都在现场直播解决。

事实上，这些故事背后大多有完整的剧本。《法治日报》记者了解到，在情感直播领域，找演员、写剧本、演戏的现象并不少，甚至还形成了专门的产业链，有主播、演员、编导，与情感主播连麦的演员被称为麦手。

在一篇名为《麦手修炼手册》的文章中，《法治日报》记者了解到，麦手可分为单麦和多麦，单麦是指一个人讲述故事和主播单线连麦，多麦是指多人连麦，2人或3人以上和主播互通。多麦团队需要从身边或者网上，去找适合自己的搭档，可临时搭戏，也可以长期合作。麦手的必备素质包括：懂直播规则，避免违规；现场应变能力；语言表达和快速理解对方意思能力；创新和表演能力；具备职业素养。最受欢迎的剧情有出轨类、喜欢表哥或表妹、乡村剧情、苦情、家庭暴力等。

这些演戏的麦手为直播间带来了巨大的流量。情感主播中，粉丝量多的超过千万，少的也有几万，随便点开一个200万粉丝的主播，其直播观看数就能达到20多万人。

直播暗藏带货套路

演戏卖惨诱导下单

随着受众群体画像日益精准，不少情感主播在直播中设置陷阱，进行虚假宣传与情感裹挟，引诱缺少网络判断能力且信任主播的中老年群体在直播中购买假货，甚至直接骗取他们的财物。

在主播的情感裹挟下，一些从来不在电商平台购物的中老年人，也开始在情感直播间下单。有网友刷抖音时偶然看到某主播在为一位白血病患儿筹款带货，出于同情便下单了包括羊毛被在内的35件商品，花费近一万元。收到货时却发现羊毛被里的填充物根本不是羊毛，还散发出臭味。

今年3月18日，抖音安全中心发布的《“卖惨带货、演戏炒作”违规行为处罚公示》揭露，情感主播会采取多种方式进行带货。有的主播在直播间编造婆媳矛盾、出轨、破产、未成年人寻母等故事，演绎调解家庭矛盾、情感纠纷、私人变故等夸张情节，以此行为博取用户的同情心，诱导其购买直播间内售卖的商品。例如，“让我们伸出援手，帮这对失散20年的母女重聚，您每购买一只手镯就是在为她们的团圆尽一份力。”

还有主播在直播间上演团队矛盾、债务纠纷等情节，增加降价戏码，以此夸大商品价格优势，经常出现叫喊、争吵、摔东西甚至肢体冲突等过激表现。例如，“已经交不起孩子的学费了，今天帮他讨债，已经把欠债工厂老板堵在仓库里，原价3999元的戒指现在降价到99元，先拍先得！”

上述公示显示，抖音平台共处理相关违规直播间446个，封禁违规账号33个，包括10个粉丝量超过百万的主播。