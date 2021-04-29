进村伤人野生东北虎 能否“放虎归山”？

来源：北京青年报

近日，一只野生东北虎闯入黑龙江省密山市村庄，并造成1人轻伤。经多方合作，该虎已获救护，目前已运抵中国横道河子猫科动物饲养繁育中心，并确定名称为完达山1号。

这只野生东北虎来自哪里？为何出现在这个村庄？有哪些救护细节？受伤村民及村里情况怎样？未来能否“放虎归山”？记者进行了追踪调查。

正与俄方联系核对东北虎来自何方

26日，黑龙江省林业和草原局通报称，4月22日，俄罗斯有关部门监测到这只东北虎由中方一侧进入俄罗斯境内；23日凌晨，该虎又从俄罗斯境内返回中国境内。23日上午8点左右，这只东北虎出现在密山市白鱼湾镇临湖村10组农田地。由此推断，该虎近日活动于中俄边境地带，但尚不能断定这只东北虎来自俄罗斯境内。

通报称，相关方面已经获得这只东北虎的体侧花纹和DNA样本，正由国家林草局猫科动物中心鉴定，并与俄方联系核对。不过，专家也介绍，即使中俄双方都能提供该虎花纹或DNA数据，也可能追溯不到它的亲缘关系，不能说明该虎的具体来源。那时，只能按照第一次监测到该虎的相关数据来推断虎的来源。

国家林草局猫科动物研究中心主任、东北林业大学野生动物与自然保护地学院教授张明海认为，从老虎全球保护策略看，这只虎来源哪个国家并不是核心问题，核心的问题是中俄如何建立起有效的跨境保护机制，共同保护好东北虎这一濒危珍稀物种。

事发农田村落区域 老虎可能是误入

黑龙江省密山市地处中俄边境，地貌特征为“三山二水五分田”。

该虎为什么会在密山市白鱼湾镇临湖村出现？张明海等认为，该虎为雄性亚成体，如果从母亲虎产仔期推算，该虎应刚满3岁或近3岁。这个年龄恰恰是刚离开母虎独立生活的阶段，从其在农田地扑倒农民、藏匿于居民区等实际情况可以证明它的独立生存能力，特别是其自身的捕食技能、躲避自然环境和人为环境危害的能力、森林辨识方向能力尚达不到成年虎水平。之所以来到没有森林分布的农田村落区域，可能是误入该区所致。

专家介绍，白鱼湾镇临湖村紧邻中俄界湖兴凯湖，虽然是农田区域，但周边有连绵起伏的森林，历史上曾是东北虎的分布区，近几年该区域附近也曾出现过东北虎踪迹。因此，在该区域出现游荡的东北虎应在预料之中。

张明海说，在中俄跨境东北虎生态廊道规划中有一条亟须实现的生态廊道：完达山东部—完达山西部—老爷岭北部—老爷岭南部。这条生态廊道如果能够修复，则可把俄罗斯有的东北虎种群与中国连接起来，从而形成种群遗传基因交流渠道。但该廊道修复的最大难度就是密山—鸡东区域，存在面积较大农田和村落分布。从东北虎跨境生态廊道建设角度看，在密山市发现东北虎出没具有较大意义，也是东北虎保护研究者渴望发现的情形。

村里指导村民如何应对“猛虎来袭”

“我在地里干活没太注意周围，只看见南边来了一台车，车到我附近的时候，我一抬头，发现老虎也到跟前儿了。看到是老虎我也吓呆住了，老虎一下子就扑上来了，把我扑倒后就跑了。”临湖村村民李春香“虎口脱险”的经历让人为她捏了把汗。

经医生检查，李春香在右肩、腋下等有五处大小不等的伤口，需手术进行缝合处理。术后李春香病情稳定，已脱离危险，将继续在医院进行恢复观察。

“我那天早上在家里喂羊，喂完就赶着羊群去地里，当时手机里已有老虎来的通告，但因没空看手机，也不知道这件事。后面开始有人给我打电话说有老虎，我也不相信，接着又有好几个人给我打电话，我才开始担心。看到老虎的时候，它就离我六七十米远了，当时把我吓得不知咋办了。”临湖村村民白淑凤回忆起当时的惊险一幕。幸亏当时在她附近有一辆车，司机及时将她拉上了车，避免了危险发生。

当天，在白鱼湾镇临湖村不少村民都经历了惊险刺激的“人虎相遇”，除李春香一人受伤外，其他人均未受到伤害。

“村里已经恢复了正常的生产生活，但一些村民仍然心有余悸，以后我们也要加强这方面的宣传指导。”密山市白鱼湾镇临湖村党支部书记陈占龙说，事件发生后，村里通过线上及线下同步进行的方式进行宣传，指导村民遇到“猛虎来袭”怎么办。

中国横道河子猫科动物饲养繁育中心总工程师刘丹介绍，地方遇到此类事件，要立即上报，并启动应急预案。遇到猛兽进村等类似情况，要清除现场，隔离人的活动，限制住老虎的活动区域，减少人和车辆对老虎的干扰，让其置于安静的角落，待专业技术人员前往现场。本组文/新华社

东北虎施救记录

23日17时，黑龙江省应急专家组抵达这只野生东北虎活动区域，并立即会同现场工作人员进行事态分析研判。

18时，救护专家分2组靠近并用吹管成功将麻醉药射进东北虎体内。随即东北虎产生正常应激反应，跃出藏身处攻击救援车辆，将轮胎咬爆后奔行200余米后躲入涵管。

此时，专家判断由于东北虎体重较大，第一次麻醉未深入肌肉层，决定使用麻醉枪再次对其进行麻醉。

21时，救护专家使用麻醉枪将麻醉药成功注入东北虎体内。

22时，确认麻醉成功，并将东北虎装入运输笼内，运至镇政府安全车库内。

23时，专家组提取东北虎相关样本后，对其进行药物苏醒。

24时，东北虎苏醒，此后专家组每隔1个小时对其进行观察，均体态平稳。

24日11时许，东北虎被运至中国横道河子猫科动物繁育中心进一步观察。

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“放虎归山”需要哪些条件

该虎名称确定为完达山1号，体重450斤，雄性，2-3岁，营养状况较好，体壮。

东北林业大学教授姜广顺介绍，现在该虎已经恢复正常饮食，健康状态良好，说明救护工作取得了阶段性成功。

目前，该虎在中国横道河子猫科动物饲养繁育中心内的隔离区，由专人负责饲喂。记者通过视频监控画面发现，老虎饮食、排便等均正常。

隔离区有24小时全程监控，动物检验检疫部门对该虎进行为期45天的隔离检疫观察，并做好每天的饮食、排便、吼叫等行为的记录和观测。

为什么需要45天？因为隔离检疫的内容包括高致病禽流感、狂犬病、猫瘟热、寄生虫等检测。

刘丹说，该虎已经进入正常活动状态。记录本显示，25日晚10点半左右该虎开始进食，取食量约3公斤，饮水约2500毫升，目前睡眠、呼吸、饮食都很好。

将来会不会“放虎归山”？刘丹表示，会的。刘丹认为，后续还有很多工作要做，专家组要精细研究，符合各方面条件会“放虎归山”。

黑龙江省林业科学院野生动物研究所濒危野生动物研究室主任周绍春介绍，密山市不处于东北虎豹国家公园保护区范围内，在密山市出现野生东北虎，说明东北虎活动范围变大。目前，中国东北虎种群数量不断增加，活动范围越来越广，各地频现东北虎，亦是东北虎生存环境和东北生态环境向好的体现。