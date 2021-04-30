病毒变异不断 五一能放心玩吗？

来源：科技日报

4月27日，重庆报告发现1例自印度输入的确诊病例。据报道，印度单日确诊病例连日突破30万例，而且出现了新冠病毒的双突变毒株，令人禁不住担心突变病毒会不会入侵中国？

据介绍，4月以来，中国累计新增境外输入确诊病例364例，日均新增较上月增长超过两成，外防输入、内防反弹压力持续增大。

在外防输入、内防反弹压力增大的情况下，五一假期将迎来出游高峰。公众能不能放心出行？如何做好常态化防控工作？4月29日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，请多部门负责人回应老百姓关心的问题。

病毒不断变异，能不能“以不变应万变”？

当前，亚洲部分国家疫情快速上升，敲响了“新冠疫情防控远远没有结束”的警钟，但在中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友看来，尽管病毒不断变异，阻断传播是“以不变应万变”的有效手段。

“新冠疫情的防控具有艰难性、复杂性、反复性、长期性。”吴尊友说，部分城市也检测到印度变异毒株，但无论怎么变异，人类都能够阻断其传播，只要能阻断这种毒株的传播，就能阻止变异毒株的流行，阻断流行又可以防止新的变异毒株的发生。所以说落实防控措施最为关键，既可以终止变异毒株的流行，也可以防止新的变异的发生。

吴尊友强调，常态化防控策略是中国自新冠流行以来确定的基本防控策略，一直坚持到现在，这也是中国保持良好的新冠疫情形势的关键。“五一”期间、“五一”以后仍会继续坚持实施常态化防控的各项措施。

近一段时间外防输入的病例在增加，之所以能够控制好，得益于投入了大量的人力、物力严防死守，使中国保持疫情形势良好的总体局面。

“提醒大家，还要始终绷紧疫情防控这根弦，我们每个人都要坚持常态化防控措施，我们个人的各项防护措施的落实，才能继续维持好良好的形势。”吴尊友说。

绷紧防控的弦，怎样才能畅玩？

始终绷紧疫情防控的弦，是不是意味着不能畅快的玩了？

吴尊友举了一个例子：比方一个健康的人，在无症状感染者到的那个地点前15分钟到达，无症状感染者到达时他在15分钟前已经离开了，以后又没有再次和无症状感染者发生过任何的时空接触，像这样就没有必要进行隔离。

“科学防控、精准施策，就是要具体问题具体分析。”吴尊友说。

那么，五一旅行如何畅快玩耍？

吴尊友建议，出行前一定要做好合理安排，注意个人防护，常态化防控措施一定要落实到位，在通风不好的地方戴口罩，保持手卫生，保持社交距离，常通风，准备口罩、消毒纸巾、免洗洗手液。他特别强调，不组织、不参加大型的聚集、聚会等活动。

文化旅游部市场管理司一级巡视员李健也特别强调，对疫情中高风险地区，仍然是暂停各类聚集性群众文化活动，对低风险地区，则是根据当地的疫情防控要求，适当调整人数规模，做好应急处置准备，对不符合疫情防控和安全要求的活动不予批准。

此外，如果旅行期间出现异常，要就地就医，如果医生判定这种异常是一过性的、轻微的、不需要特殊处理的，可以继续观察。如果医生判定这种异常比较严重，需要终止旅行的，一定要听从医生的意见，取消原来的旅行计划。如果医生判定这种异常情况可能是传染病，包括可能是新冠，在这样的情况下，一定要服从医务人员的安排，进行及时处置。

“不打烊”，五一也能接种疫苗

截至4月28日24时，全国累计报告接种新冠疫苗2亿4390.5万剂次，其中55%为近一个月接种。也就是说，近一个月内全国接种新冠疫苗超过1.32亿剂次。

“五一”假期期间，全国疫苗接种工作不断档、“不打烊”。北京市西城区月坛社区卫生服务中心主任杜雪平介绍，“五一”节假日期间，基层医疗卫生服务机构正常接种新冠肺炎疫苗，基层医疗卫生机构会科学统筹合理安排接种工作。

她提醒，在接种过程中，不要扎堆聊天，要戴口罩、一米线外排队。现场会有医务工作者解答各种接种问题，核对每一位接种者身份证信息以确保接种工作的安全有序。同时，为老年人设立了绿色通道、预约等服务，部分接种点现场也会配备控制慢性病和抢救的药品种类，尽可能为群众提供便利和安全保障。