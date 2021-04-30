从小众领域走进大众视野 整理收纳师走俏为哪般？

来源：工人日报

随着大众生活富足，购物方便，家里物品越积越多，整理收纳师作为新兴职业应运而生，也成为家政行业新的竞争力。业内人士表示，目前，有整理收纳需求的人群正在扩大，市场前景不错，当务之急是建立完善的从业标准，助推市场走向成熟。

今年1月，人社部公示了一批新职业，其中“家政服务员”职业下新增了“整理收纳师”工种。据《2020中国整理行业白皮书》发布的数据显示，目前国内接受过职业整理收纳师培训的人数为7000余人，有报道称，超4成整理收纳师年收入逾10万元，且整理行业在未来两年的职业岗位需求将近2万人。

随着“买买买”的消费理念被更多人接受，家里物品堆积造成杂乱无章的局面，使得整理收纳师受欢迎程度不断增加，市场需求量不断提升，加之丰厚的收入，也让这一职业新领域受到更多家政从业者青睐。

从小众领域走进大众视野

“各位网友好，今天我带大家去看看前两天为一户家庭的衣帽间做的整理收纳，也让大家更加清楚整理收纳师的工作内容。”近日，家政从业者英杰的一段视频被转发上千次，众多网友在评论区留言：“想成为整理收纳师，在哪里学，怎么入门？”

英杰来自重庆巫溪县，进城从事家政已经3年多了，之前一直是做入户保洁，偶然的一个机会，她接触到了整理收纳这个领域，便报名参加培训，如今已成为一名职业整理收纳师。

“整理收纳师一直都有，只是以前比较小众。”重庆巴渝大嫂家政服务有限公司董事长王江亮介绍，前几年，国内一线城市就有人专门从事该职业，服务对象主要集中在时尚圈，所以知晓度不广。随着越来越多普通大众需求的增加，整理收纳师才慢慢走进大众视野。

在2020年年底举行的中国整理行业大会上发布的《2020中国整理行业白皮书》中，有调查数据显示：85%的调查者不懂空间规划，其中91%的人患有囤积症，舍不得扔衣服；83%的人衣柜衣物数超过500件；75%的人浪费大量储物空间。

英杰坦言，她所接触到的服务对象以年轻人居多，平时喜欢买东西，但缺乏分类整理的习惯，所以时间一长，家里便乱作一团。“之前服务过一对年轻情侣，是标准的网购达人，从客厅到卧室到处都放着快递，甚至有很多包装都没拆开过，被堆在一个角落里。”英杰告诉记者，她足足用了两天的时间才让客户的家里变整洁。

或成家政行业未来竞争力

“外界对整理收纳师普遍的误解就是叠衣服，其实不然，这里面有很多技巧和学问。”英杰告诉记者，她在网上分享关于自己的工作内容，也是希望能消除这种误解。

王江亮表示，整理收纳是技术性很强的职业工种，他举例道，整理收纳师进入到客户家中，首先要对可供整理收纳的地方进行规划，需要有专业的空间规划能力；其次，对需要整理收纳的物品进行识别和分类，不同衣物的叠放都是有讲究的，要求拥有极佳的逻辑思维能力；还要清楚专门的整理收纳器具如何恰当运用，既达到整洁效果，又能方便客户日后找寻。

正因为整理收纳师的门槛不低，也使得这个职业的收入较为可观。“我们公司的整理收纳师收费标准是80元/时～120元/时，一次入户差不多要五六个小时才能完成。”王江亮透露，这只是重庆市场的价格标准，而在北京、上海这样的国内一线城市，费用最高可达到300元/时。之前就有报道称，超4成整理收纳师年收入逾10万元。

市场大、需求旺、收入高，让这个职业自然很受青睐。有业内人士指出，会收纳、懂整理的家政阿姨在未来可能更有核心竞争力，因此，这也促成了当下整理收纳培训市场的火爆。“每期班很快就报名满额，全年没断期。”整理收纳课程讲师熊蓉如此描述道。

记者在走访中打探到重庆多个家政公司都开设了相关课程。“以前整理收纳我们还只是作为兼项课程，随着客户需求的增加，如今也作为家政培训的主要课程之一。”王江亮介绍说，据他了解，国内有些城市已经有了整理收纳专项培训的公司。

记者注意到，整理收纳培训课程的费用并不低，在重庆，100个学时的课程大致在8000元～1万元，而国内一线城市则更高。“100个学时差不多需要两周时间。”业内人士表示，家政阿姨愿意拿出这么多积蓄参与培训，也表明从业人员的市场洞察能力和自我提升意识都在加强。

市场尚需规范标准

记者发现，尽管人社部将整理收纳师列入新增工种，职业市场一片向好，但由于缺乏规范性的行业标准，同时也暴露出一些弊端。

“课程内容完全不一样。”先后在两个家政公司参加过培训的汪应梅就很疑惑，到底哪家教授的课程才是标准？重庆某家政公司负责人也坦言，目前没有关于整理收纳职业培训的统一内容范本，他们的课程多是根据市场调查来进行针对性编排。

同时，记者发现，整理收纳培训市场在收费、时间、内容和结业标准等方面存在很大差异。有的培训机构对学员有严格的实操要求，满足一定工作时长才能拿到结业证书；有的培训课程走“快销”模式，仅需要4～7天就可以拿到证书；甚至还有机构以“介绍客户”为名吸引学员。多位业内人士告诉记者，目前“整理收纳师执照”并没有国家认证的统一标准，所以培训机构出具的结业证书含金量并不高。

“按照惯例，一旦列为新职业后，完善的体系包括职业等级、职业资格认证、职业培训考核三个方面。”王江亮表示，既然人社部将整理收纳师列入新增工种，释放出的信号就是接下来势必会加强体系建设。

除此之外，王江亮建议道，整理收纳师的职业属性需要入户，应该尽快将家政行业诚信体系植入进来，包括服务人员的信息登记、人脸识别等系统应用，才能让市场朝着规范的方向发展。